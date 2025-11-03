Νοσοκομείο Λευκάδας: Στα αυτοκίνητα και στις κλινικές κοιμούνται οι υγειονομικοί εκτός έδρας

Την ώρα που η ηγεσία του υπουργείου Υγείας κάνει εγκαίνια και κόβει κορδέλες στα ανακαινισμένα νοσοκομεία της χώρας, υγειονομικοί από Πρέβεζα, Άρτα και Αγρίνιο που εργάζονται στο θεραπευτήριο της Λευκάδας, αναγκάζονται να κοιμούνται ακόμα και στο αυτοκίνητό τους, λόγω αδυναμίας να πληρώνουν τα τσουχτερά ενοίκια στο νησί.

Το οξύμωρο αυτό παράδειγμα φέρνει για ακόμη μια φορά στην επιφάνεια το μεγάλο στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν γιατροί, νοσηλευτές, τραυματιοφορείς και όλοι οι υγειονομικοί, που καλούνται να καλύψουν – εκτός της μόνιμης κατοικίας τους – τις ανάγκες στα νοσοκομεία της Περιφέρειας.

Παράλληλα αναδεικνύεται, για ακόμη μια φορά, το αίτημα των εργαζομένων στο ΕΣΥ για αυξήσεις μισθών, επισημαίνοντας ότι τα νοσοκομεία εάν δεν έχουν προσωπικό απλά δεν μπορούν να λειτουργήσουν… όσο σύγχρονα και εάν είναι.

Η επιστολή των εργαζομένων στο Νοσοκομείο Λευκάδας

Ενδεικτικό παράδειγμα είναι η επιστολή του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Λευκάδας προς την ηγεσία του υπουργείου Υγείας, και την 6η ΥΠΕ, στην οποία περιγράφει τις δραματικές συνθήκες διαβίωσης περίπου 20 εργαζομένων στο νοσοκομείο και δυο στο Κέντρο Υγείας Βασιλικής, που αδυνατούν να καλύψουν το κόστος ενοικίασης κατοικίας, λόγω χαμηλών μισθών.

Οι εργαζόμενοι, κυρίως επικουρικοί, αμείβονται με 800 έως 1.000 ευρώ μηνιαίως και αναγκάζονται να μετακινούνται καθημερινά από Αγρίνιο, Άρτα και Πρέβεζα.

Όσοι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στο κόστος δύο κατοικιών – μία στη Λευκάδα και μία στον τόπο μόνιμης διαμονής τους – αναγκάζονται να κοιμούνται:

εντός του νοσοκομείου,

σε ανενεργούς χώρους του ψυχιατρικού τομέα,

σε κλινικές

ακόμη και στα αυτοκίνητά τους.

Πολλοί πραγματοποιούν συνεχόμενες βάρδιες ώστε να εξασφαλίσουν λίγες ημέρες ρεπό για να επισκεφθούν τις οικογένειές τους.

Ο Σύλλογος καταγγέλλει ότι «οι πολιτικές που έχουν μετατρέψει τη στέγη σε επενδυτικό προϊόν, μέσω της τουριστικής μονοκαλλιέργειας, της βραχυχρόνιας μίσθωσης και της “χρυσής βίζας”, έχουν οδηγήσει σε εκτίναξη των ενοικίων και σε αδιέξοδο για τους εργαζόμενους. Ως σύλλογος εργαζομένων γνωρίζουμε ότι το οξύτατο πρόβλημα της στέγασης, το οποίο δεν είναι φαινόμενο μόνο στη χώρα μας, δεν έπεσε από τον ουρανό αλλά είναι πρόβλημα πολιτικών κατευθύνσεων και προτεραιοτήτων και απαιτεί σύγκρουση με το δρόμο ανάπτυξης που λέει “πρώτα τα κέρδη των επενδυτών και μετά οι ανάγκες των εργαζομένων και του λαού”».

Μάλιστα καλεί τους εργαζόμενους, τις οργανώσεις, τα σωματεία και τους φορείς του λαϊκού κινήματος, σε αγώνες για μαχητική διεκδίκηση για την επίλυση του σοβαρού αυτού προβλήματος

Προτάσεις

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο σύλλογος δεν μένει μόνο στην καταγγελία αλλά προτείνει την αξιοποίηση ακινήτων του νοσοκομείου, του δήμου και της περιφέρειας, όπως το παλιό νοσοκομείο στο κέντρο της πόλης, που σήμερα παραμένει εγκαταλελειμμένο.

Παράλληλα, ζητά:

αύξηση 20% στους μισθούς,

επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού,

διπλασιασμό του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας,

μονιμοποίηση των συμβασιούχων,

αξιοποίηση συγκροτημάτων κατοικιών και μίσθωση ξενοδοχείων.

Ειδικά για τη Λευκάδα, προτείνεται επίδομα ενοικίου 300 ευρώ για όλους τους υγειονομικούς που εργάζονται εκτός του τόπου κατοικίας τους, καθώς και κάλυψη της διατροφής για όσους μετακινούνται από άλλους νομούς.

Οι υγειονομικοί κάνουν έκκληση για πολιτική βούληση και σύγκρουση με τις αναπτυξιακές προτεραιότητες που ευνοούν τα κέρδη των επενδυτών.

Πανελλαδικό το πρόβλημα στέγασης στους δημόσιους υπάλληλους

Να σημειωθεί ότι το πρόβλημα των τσουχτερών ενοικίων και των χαμηλών μισθών, δεν αφορά μόνο τη Λευκάδα, αλλά παρατηρείται σε όλα τα νησιά της χώρας, επηρεάζοντας και άλλους δημόσιους λειτουργούς όπως π.χ. εκπαιδευτικούς, κ.λπ.

