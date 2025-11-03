Πέντε… ασυνήθιστες τροφές που σας βοηθούν να ξεπεράσετε πιο γρήγορα το κρυολόγημα

Συνήθως όταν είμαστε κρυωμένοι πίνουμε τσάι, φασκόμηλο και τρώμε μέλι, πορτοκάλια και άλλα εσπεριδοειδή. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλες τροφές που μας βοηθούν να ξεπεράσουμε πιο γρήγορα αυτή την δύσκολη περίοδο, για τις οποίες κυριολεκτικά δεν πάει ο νους μας.

Ας δούμε τις πέντε πρώτες που είναι στη λίστα με τις ασυνήθιστες τροφές που μας κάνουν καλό όταν είμαστε κρυωμένοι.

Μπανάνες

Οι μπανάνες είναι μια από τις πιο εύκολες τροφές για το πεπτικό σύστημα και τείνουν να παραμένουν μια από τις λίγες ελκυστικές τροφές όταν η όρεξή σας μειώνεται λόγω ασθένειας. Αυτό το φρούτο περιέχει φρουκτάνες, τα οποία είναι σάκχαρα που έχουν αντιιικές ιδιότητες και μπορούν να προάγουν την ανοσία.

Μπορείτε να φάτε τις μπανάνες ως έχουν ή να τις ανακατέψετε σε άλλες νόστιμες λιχουδιές. Λιώστε τες και περιχύστε τες με ωμό μέλι και φρεσκοτριμμένο τζίντζερ, ανακατέψτε τες σε ένα smoothie ή καταψύξτε τες και φάτε τες ως παγωτό γρανίτας.

Μούρα

Αν έχετε κρυολόγημα, δοκιμάστε να τρώτε μούρα. Από τα βατόμουρα μέχρι τα σμέουρα, αυτά τα φρούτα έχουν πολλές υγιεινές αντιοξειδωτικές , αντιφλεγμονώδεις και αντιικές ιδιότητες.

Τα μούρα είναι ευέλικτα. Προσθέστε τα σε νερό, smoothies, σαλάτες και πολλά άλλα. Αν χρειάζεστε ένα γρήγορο σνακ, μπορείτε να τα απολαύσετε μόνα τους ή με γιαούρτι και γκρανόλα.

Καρότα

Τα καρότα μπορούν να προστεθούν σε ζωμούς ή σούπες για να δώσουν γεύση, αλλά μπορούν να είναι χρήσιμα για το ανοσοποιητικό σύστημα ως επιπλέον πλεονέκτημα. Το ριζικό λαχανικό περιέχει βήτα καροτίνη, η οποία είναι ένα καροτενοειδές βιταμίνης Α. Η βιταμίνη Α βοηθά στη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.

Μπορείτε να τσιμπολογήσετε ωμά καρότα, να πιείτε χυμό καρότου ή να προσθέσετε μερικά ακόμα σε μια σούπα ή ενώ φτιάχνετε ζωμό.

Σκόρδο

Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν το σκόρδο για να αποτρέπουν ασθένειες, να καταπολεμούν μολύνσεις και να θεραπεύουν πληγές εδώ και αιώνες. Ορισμένες έρευνες προσδίδουν αξιοπιστία στις δυνατότητες υποστήριξης του ανοσοποιητικού συστήματος του σκόρδου, όπως η περιεκτικότητά του σε φρουκτάνες όπως οι μπανάνες. Ωστόσο, η έρευνα έχει διχαστεί και χρειάζονται περισσότερα για να προσδιοριστεί η αποτελεσματικότητα του σκόρδου για την πρόληψη ή τη θεραπεία του κοινού κρυολογήματος. Αν πιστεύετε ότι το σκόρδο μπορεί να σας φανεί χρήσιμο, συμπεριλάβετε μια σκελίδα στο επόμενο γεύμα σας ή προσθέστε ένα συμπλήρωμα σκόρδου στις καθημερινές σας βιταμίνες. Μπορείτε ακόμη και να ψήσετε λίγο ψωμί με

προζύμι, να το περιχύσετε με ελαιόλαδο και να προσθέσετε από πάνω ψιλοκομμένο ωμό σκόρδο, θαλασσινό αλάτι και βότανα για έναν ακόμη νόστιμο τρόπο να τρώτε σκόρδο.

Πιπεριές

Οι πιπεριές , συμπεριλαμβανομένης της σκόνης καγιέν, βοηθούν στην αραίωση της βλέννας και στην ανακούφιση από τη ρινική συμφόρηση. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η καψαϊκίνη – η ένωση που δίνει στις πικάντικες πιπεριές την καυστικότητά τους – μπορεί επίσης να βοηθήσει στην καταστολή των κρίσεων βήχα.

Προσθέστε μια πρέζα αλεσμένη καγιέν σε σκόνη στο τσάι, τη σούπα ή το ζωμό σας.

Πηγή: health.com

