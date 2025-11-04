Έκοψαν τις ταινίες μέτρησης γλυκόζης από 15.000 διαβητικούς λόγω… κόστους – Τι λέει ο πρόεδρος της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ στο topontiki.gr

Την έντονη διαμαρτυρία της εκφράζει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ), για την αιφνίδια διακοπή της αποζημίωσης των ταινιών μέτρησης γλυκόζης στους χρήστες Συστημάτων Συνεχούς Καταγραφής Γλυκόζης (CGM).

Η Ομοσπονδία με επιστολή της προς την ηγεσία του υπουργείου Υγείας και του ΕΟΠΥΥ, ζητάει την άμεση τροποποίηση της σχετικής απόφασης, επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής των πασχόντων, ενώ παράλληλα παραβλέπει τις δεσμεύσεις της Πολιτείας απέναντι σε μια ευάλωτη πληθυσμιακή ομάδα.

Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ, ως εκπρόσωπος της πλειοψηφίας των ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη στην Ελλάδα, απαιτεί την άμεση τροποποίηση του ΦΕΚ Β’5395/09-10-2025 και την επαναφορά της αποζημίωσης για τις ταινίες μέτρησης γλυκόζης στους χρήστες Συστημάτων Καταγραφής Γλυκόζης (CGM).

Σημειώνεται ότι η δαπάνη για ένα κουτί με ταινίες μέτρησης δεν ξεπέρνα τα 3.500.000 ευρώ ετησίως, όπως ορίζει το πρόσφατο ΦΕΚ Β’5395/09-10-2025, που τροποποιεί τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ).

Ο πρόεδρος της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ Χρήστος Δαραμήλας

«Πρόκειται για 15.000 ασθενείς που κάνουν χρήση CGM και αυτοί τώρα θα χρειαστούν πάνω από 40 ευρώ το μήνα να βάζουν από την τσέπη τους για τις ταινίες ζαχάρου», είπε στο topontiki.gr ο πρόεδρος της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ Χρήστος Δαραμήλας.

Σημειώνεται ότι οι ταινίες ζαχάρου που μετράνε τη γλυκόζη στο αίμα, στα φαρμακεία κοστίζουν περίπου 19 ευρώ το κουτί που περιέχει 50 ταινίες. Ιδιαίτερα οι γονείς που τα παιδιά τους έχουν διαβήτη τύπου 1, (παιδικός διαβήτης), χρειάζονται τουλάχιστον δυο κουτιά το μήνα για να είναι σίγουροι εάν το παιδί έχει υπογλυκαιμία, ώστε να του χορηγήσουν άμεσα τη γλυκόζη και για το λόγο αυτό κάνουν περισσότερα τσιμπήματα στο δάκτυλο του παιδιού. Άρα για να νιώθουν ασφάλεια συνήθως παίρνουν δυο ή περισσότερα κουτιά, όπως μας εξήγησε ο κ. Δαραμήλας γιατί κάνουν περισσότερες.

Έντονες αντιδράσεις

Η απόφαση του ΕΟΠΥΥ για διακοπή της αποζημίωσης έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, χαρακτηρίζεται ως απαράδεκτη και καταδικαστέα από την επιστημονική κοινότητα και τους πάσχοντες.

«Παρόλο που έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της μιας εβδομάδας από την δημόσια ανάδειξη του κρίσιμου αυτού ζητήματος, δεν υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση σχετικά με τις προθέσεις τόσο του Υπουργείου Υγείας όσο και της Διοίκησης του ΕΟΠΥΥ, που υπογράφει το εν λόγω ΦΕΚ, γεγονός που επιβεβαιώνει την άγνοια και κυρίως την αδιαφορία των αρμοδίων στο πρόσωπο μας και στις ανάγκες μας» αναφέρεται χαρακτηριστικά στην επιστολή.

Τι ζητούν οι ασθενείς

Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ ζητά γραπτή δέσμευση από το Υπουργείο Υγείας και τη Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ για την πλήρη και άνευ όρων αποζημίωση του ενός κουτιού ταινιών μέτρησης γλυκόζης, τονίζοντας ότι πρόκειται για μέσο επιβεβαίωσης ζωτικής σημασίας. Η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι πρόκειται για μέσο επιβεβαίωσης ζωτικής σημασίας για την αποφυγή κλινικών σφαλμάτων και επικίνδυνων επεισοδίων υπογλυκαιμιών/υπεργλυκαιμιών.

Η Ομοσπονδία καταγγέλλει στην επιστολή της ότι η υγεία των πασχόντων δεν μπορεί να συγκρίνεται με κόστη και οικονομικές ζημίες: «Σε μια ευνομούμενη Πολιτεία, στο επίκεντρο του Συστήματος Υγείας πρέπει να βρίσκεται ο κάθε πάσχων και οι ανάγκες του και να μη συγκρίνεται η υγεία του με αριθμητικές πράξεις, κόστη και οικονομικές ζημίες του Συστήματος.».

Μάλιστα η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ δηλώνει έτοιμη να κλιμακώσει τις αντιδράσεις της με συλλογή υπογραφών και μαζικές παραστάσεις διαμαρτυρίας.

Η παρέμβαση της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ περιλαμβάνει αιτήματα για την τροποποίηση του παραρτήματος Διαβητολογικού Υλικού, την ένταξη των CGM για τα ινσουλινοθεραπευόμενα άτομα με Διαβήτη τύπου 2, τηρώντας τις σχετικές υπουργικές δεσμεύσεις.

Επίσης η ομοσπονδία αιτείται την αναθεώρηση της Ανώτατης Μηνιαίας Δαπάνης και την επανεξέταση της πενταετούς αποζημίωσης των αντλιών ινσουλίνης και ζητά τη θεσμοθετημένη συμμετοχή της στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Διαβάστε επίσης:

Έρευνα: Το περπάτημα μπορεί να επιβραδύνει την εξέλιξη της νόσου Αλτσχάιμερ

Εγκύκλιος: Ποιοι δικαιούνται ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ακόμα και εάν δεν έχουν ενεργό ΑΜΚΑ

Hangover: 5 πραγματικοί τρόποι για την αντιμετώπισή του κι ένας… βολικός μύθος