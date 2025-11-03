Έρευνα: Το περπάτημα μπορεί να επιβραδύνει την εξέλιξη της νόσου Αλτσχάιμερ

Ακόμη και η μέτρια καθημερινή άσκηση μπορεί να επιβραδύνει την εξέλιξη της νόσου Αλτσχάιμερ σε ηλικιωμένους που διατρέχουν κίνδυνο να αναπτύξουν την πάθηση, δήλωσαν ερευνητές.

Οι άνθρωποι συχνά ενθαρρύνονται να κάνουν 10.000 βήματα την ημέρα ως μέρος μιας υγιεινής ρουτίνας, αλλά οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι 3.000 ή περισσότερα βήματα φαίνεται να καθυστερούν τις αλλαγές στον εγκέφαλο και τη γνωστική παρακμή που βιώνουν οι ασθενείς με Αλτσχάιμερ.

Τα αποτελέσματα της 14ετούς μελέτης έδειξαν ότι η γνωστική παρακμή καθυστέρησε κατά μέσο όρο τρία χρόνια σε άτομα που περπατούσαν 3.000 έως 5.000 βήματα την ημέρα και κατά επτά χρόνια σε όσους κατάφεραν να κάνουν 5.000 έως 7.000 βήματα καθημερινά.

«Ενθαρρύνουμε τους ηλικιωμένους που διατρέχουν κίνδυνο Αλτσχάιμερ να εξετάσουν το ενδεχόμενο να κάνουν μικρές αλλαγές στα επίπεδα δραστηριότητάς τους, να δημιουργήσουν βιώσιμες συνήθειες που προστατεύουν ή ωφελούν την υγεία του εγκεφάλου και της γνωστικής τους υγείας», δήλωσε ο Δρ Wai-Ying Yau, ο πρώτος συγγραφέας της μελέτης στο νοσοκομείο Mass General Brigham στη Βοστώνη.

Η άνοια επηρεάζει περίπου 50 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως, με τη νόσο Αλτσχάιμερ να είναι η πιο συχνή αιτία. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, περισσότεροι από 500.000 άνθρωποι πάσχουν από Αλτσχάιμερ. Η πάθηση συνδέεται με τη συσσώρευση δύο τοξικών μορφών πρωτεϊνών στον εγκέφαλο, δηλαδή τις πλάκες αμυλοειδούς-βήτα και τα συμπλέγματα tau.

Οι επιστήμονες ανέλυσαν δεδομένα από 296 άτομα ηλικίας 50 έως 90 ετών που δεν είχαν γνωστικές βλάβες στην αρχή της μελέτης. Τα δεδομένα περιελάμβαναν ετήσιες γνωστικές αξιολογήσεις, μετρήσεις βημάτων που μετρήθηκαν με βηματόμετρα και απεικόνιση PET για την ανίχνευση επιπέδων αμυλοειδούς και tau στον εγκέφαλο των εθελοντών.

Τα άτομα με μικρή αμυλοειδή στον εγκέφαλο στην αρχή εμφάνισαν πολύ μικρή γνωστική έκπτωση ή συσσώρευση πρωτεΐνης tau κατά τη διάρκεια της μελέτης. Ο κίνδυνος εμφάνισης Αλτσχάιμερ ήταν μεγαλύτερος για όσους είχαν αυξημένη αμυλοειδή κατά την έναρξη, και μεταξύ αυτών, ο υψηλότερος αριθμός βημάτων συνδέθηκε με βραδύτερους ρυθμούς γνωστικής έκπτωσης και καθυστερημένη συσσώρευση πρωτεϊνών tau. Σε άτομα που κάνουν καθιστική ζωή, η συσσώρευση πρωτεΐνης tau και η γνωστική παρακμή ήταν σημαντικά ταχύτερες, αναφέρουν οι ερευνητές στο περιοδικό Nature Medicine.

Ενώ οι επιστήμονες δεν μπορούν να αποκλείσουν την αντίστροφη αιτιότητα, όπου οι πρώιμες αλλαγές στον εγκέφαλο στη νόσο Αλτσχάιμερ προκαλούν λιγότερο περπάτημα σε μεγαλύτερη ηλικία, τα δεδομένα υποδηλώνουν ότι η σωματική δραστηριότητα είναι προστατευτική.

Το πώς θα μπορούσε να βοηθήσει η άσκηση είναι ασαφές, αλλά η σωματική δραστηριότητα βελτιώνει τη ροή του αίματος, μειώνει τη φλεγμονή και αυξάνει τα επίπεδα ορισμένων ορμονών και αυξητικών παραγόντων, τα οποία μπορεί να παίζουν ρόλο. «Όσον αφορά τους πιθανούς μηχανισμούς, αυτό είναι το ερώτημα ενός εκατομμυρίου δολαρίων που θέλουμε να εξετάσουμε σε μελλοντικές μελέτες», δήλωσε ο Yau.

Η Δρ Τζούλια Ντάντλεϊ, του Alzheimer’s Research UK, δήλωσε: «Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι ακόμη και μια μέτρια ποσότητα περπατήματος κάθε μέρα, περίπου 5.000 βήματα, συνδέεται με μια πιο αργή συσσώρευση πρωτεΐνης tau στον εγκέφαλο, ενός από τους βασικούς παράγοντες της νόσου Αλτσχάιμερ. Αυτό μας δίνει μια σαφέστερη εικόνα για το πώς η καθημερινή δραστηριότητα μπορεί να υποστηρίξει την υγεία του εγκεφάλου και να επηρεάσει τις υποκείμενες αιτίες της νόσου Αλτσχάιμερ.

«Χρειάζεται περισσότερη έρευνα, συμπεριλαμβανομένων κλινικών δοκιμών, για να δούμε τον άμεσο αντίκτυπο της σωματικής δραστηριότητας στην πρόληψη και την επιβράδυνση της εξέλιξης της άνοιας και στις υποκείμενες αιτίες της νόσου. Αλλά μελέτες όπως αυτή ενισχύουν ότι απλές αλλαγές στον τρόπο ζωής μας θα μπορούσαν να βοηθήσουν να διατηρήσουμε τον εγκέφαλό μας πιο υγιή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα».

