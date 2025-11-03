Hangover: 5 πραγματικοί τρόποι για την αντιμετώπισή του κι ένας… βολικός μύθος

Η «θεραπεία» για το hangover είναι εδώ και… αιώνες αντικείμενο συζήτησης, συμβουλών, «ματζουνιών» και πλέον και… ερωτήσεων στα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Τι συμβαίνει στον οργανισμό μετά την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ

Η κατάσταση που γνωρίζουμε ως «hangover» δεν είναι απλώς η «επόμενη μέρα». Τα συμπτώματα που τη συνοδεύουν (πονοκέφαλος, ναυτία, κόπωση, ξηροστομία) οφείλονται σε ένα σύνολο διεργασιών, μεταξύ των οποίων:

Η μετατροπή της αιθανόλης σε ακεταλδεΰδη — μία τοξική ένωση που επιβαρύνει το ήπαρ και τον οργανισμό.

Αφυδάτωση λόγω του ότι το αλκοόλ αναστέλλει την έκκριση της αντιδιουρητικής ορμόνης.

Μείωση του σακχάρου στο αίμα (υπογλυκαιμία) λόγω της επίδρασης του αλκοόλ στον μεταβολισμό.

Διαταραχές στον ύπνο και στις ορμόνες που ρυθμίζουν το βιολογικό ρολόι, με αποτέλεσμα το σώμα να αισθάνεται σαν να έχει «jet-lag».

Φλεγμονώδεις διεργασίες και οξειδωτικό στρες, δηλαδή ο οργανισμός αντιδρά στη «βλάβη» που προκάλεσε η υπερβολή στο συκώτι, το στομάχι και το νευρικό σύστημα.

Δεν υπάρχει θεραπεία, αλλά υπάρχουν «κόλπα»

Η αντιμετώπιση του hangover δεν έχει μια μαγική λύση. Ο στόχος είναι να βοηθήσουμε το σώμα να αποβάλει τις τοξίνες, να επαναφέρει την ισορροπία των υγρών και να περιορίσει τη φλεγμονή που προκαλεί το αλκοόλ. Το σημαντικό είναι να του προσφέρουμε χρόνο, φροντίδα και τα σωστά εφόδια.

Ενυδάτωση, το πιο κρίσιμο βήμα

Η αφυδάτωση είναι ο βασικός λόγος για τα περισσότερα συμπτώματα: πονοκέφαλο, ξηροστομία, κόπωση, ζάλη. Το αλκοόλ δρα διουρητικά, μειώνει την αντιδιουρητική ορμόνη (ADH) και σε κάνει να αποβάλλεις περισσότερα υγρά απ’ όσα λαμβάνεις.

Για να ανακουφιστείς, πίνε σταδιακά νερό όλη την ημέρα και συνδύασέ το με ροφήματα πλούσια σε ηλεκτρολύτες όπως ισοτονικά ποτά, νερό καρύδας ή φυσικούς χυμούς.

Αν νιώθεις πολύ αφυδατωμένος, μπορείς να φτιάξεις στο σπίτι ένα απλό διάλυμα με ένα κουταλάκι αλάτι, δύο κουταλιές μέλι, τον χυμό ενός λεμονιού και ένα λίτρο νερό.

Έρευνες έχουν δείξει ότι η αποκατάσταση υγρών και ηλεκτρολυτών μειώνει σημαντικά τη ναυτία και τον πονοκέφαλο μετά από κατανάλωση αλκοόλ.

Θρεπτική αλλά ελαφριά διατροφή

Το στομάχι μετά από αλκοόλ είναι ευαίσθητο, οπότε θέλεις φαγητά που απορροφώνται εύκολα και παρέχουν βιταμίνες χωρίς να το ερεθίζουν.

Τα αυγά είναι εξαιρετική επιλογή, επειδή περιέχουν κυστεΐνη, μια ουσία που βοηθά το συκώτι να αποδομήσει την τοξική ακεταλδεΰδη.

Οι μπανάνες, τα ακτινίδια και τα πορτοκάλια προσφέρουν κάλιο και βιταμίνη C για αναπλήρωση ηλεκτρολυτών και αντιοξειδωτική δράση.

Τοστ, φρυγανιές ή δημητριακά ολικής άλεσης βοηθούν να σταθεροποιηθεί το σάκχαρο, ενώ οι σούπες, ειδικά οι ζωμοί κοτόπουλου ή λαχανικών, ενυδατώνουν και προσφέρουν απαραίτητα μέταλλα.

Μακριά όμως από λιπαρά, τηγανητά ή πολύ πικάντικα φαγητά που καθυστερούν την πέψη και επιβαρύνουν το στομάχι, καθώς και την υπερβολική καφεΐνη που αυξάνει την αφυδάτωση.

Ξεκούραση και ύπνος

Ακόμη κι αν έχεις κοιμηθεί πολλές ώρες μετά τη βραδινή έξοδο, ο ύπνος σου δεν είναι ποιοτικός γιατί το αλκοόλ διαταράσσει τα στάδια REM. Γι’ αυτό χρειάζεσαι επιπλέον ξεκούραση.

Αν μπορείς, κοιμήσου ξανά το πρωί ή κάνε έναν σύντομο μεσημεριανό ύπνο.

Δημιούργησε ήρεμο περιβάλλον, με χαμηλό φως, χωρίς οθόνες και κινητά.

Η ανάπαυση δίνει στο συκώτι χρόνο να ολοκληρώσει τη διάσπαση του αλκοόλ και επιτρέπει στο σώμα να ανακάμψει φυσικά.

Παυσίπονα με προσοχή

Αν ο πονοκέφαλος ή οι μυϊκοί πόνοι είναι έντονοι, μπορείς να πάρεις ιβουπροφαίνη ή ναπροξένη, αλλά πάντα με γεμάτο στομάχι.

Μακριά από την παρακεταμόλη όσο υπάρχει ακόμα αλκοόλ στο σύστημα, γιατί ο συνδυασμός μπορεί να επιβαρύνει το συκώτι.

Η ασπιρίνη καλό είναι επίσης να αποφεύγεται γιατί ερεθίζει το στομάχι.

Αν δε θέλεις να πάρεις φάρμακα, μπορείς να ανακουφίσεις την ένταση με κρύες κομπρέσες στο μέτωπο ή με ένα ζεστό ντους.

Αντιοξειδωτικά και βιταμίνες

Το αλκοόλ προκαλεί οξειδωτικό στρες, δηλαδή αυξάνει τις ελεύθερες ρίζες που φθείρουν τα κύτταρα. Για να περιορίσεις αυτή την επιβάρυνση, προτίμησε τροφές πλούσιες σε βιταμίνες και αντιοξειδωτικά: φρέσκα φρούτα (πορτοκάλια, ακτινίδια, μούρα), λαχανικά, πράσινο τσάι, γιαούρτι, αυγά, φακές και ψάρια.

Τι να αποφύγεις

Η λεγόμενη μέθοδος “hair of the dog”, ένας μύθος που όλοι όσοι πίνουν… συμπαθούν, δηλαδή το να πιεις λίγο αλκοόλ το επόμενο πρωί για να «ανέβεις», προσφέρει μόνο προσωρινή ανακούφιση. Στην πραγματικότητα καθυστερεί την ανάρρωση και ενισχύει την εξάρτηση.

Επίσης, η υπερβολική κατανάλωση καφέ μπορεί να αυξήσει την αφυδάτωση και φυσικά, μακριά από διάφορα ύποπτης προέλευσης χάπια, «ματζούνια» και… παρελκόμενα από το διαδίκτυο.

Ο οργανισμός χρειάζεται 8 έως 24 ώρες για να αποβάλει πλήρως τις ουσίες του αλκοόλ, οπότε υπομονή και… υποσχέσεις «δεν ξαναπίνω τόσο ποτέ πια»…

