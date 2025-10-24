search
24.10.2025 21:35

Ηλικιωμένος σκόρπιζε χαρτονομίσματα στην Καστοριά

24.10.2025 21:35
euros

Σε ψυχιατρική κλινική στην Κοζάνη νοσηλεύεται ηλικιωμένος που σκόρπιζε στον δρόμο χαρτονομίσματα των 50 ευρώ στην Καστοριά.

Ο ηλικιωμένος βγήκε στον δρόμο και φώναζε στους περαστικούς. Στη συνέχεια έβγαλε μία δέσμη χαρτονομισμάτων και άρχισε να τα σκορπίζει.

Περαστικοί ειδοποίησαν την αστυνομία, με τους αστυνομικούς να προσάγουν τον ηλικιωμένο και να μαζεύουν τα χαρτονομίσματα.

Μεταφέρθηκε σε ψυχιατρική κλινική στην Κοζάνη, όπου θα παρασχεθεί η ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη

