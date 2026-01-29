Στην τελική ευθεία το ραντεβού Ερντογάν – Μητσοτάκη

Με το βλέμμα στραμμένο στην Αγκυρα και το ημερολόγιο να μετρά αντίστροφα η κυβέρνηση προετοιμάζεται για το επικείμενο ραντεβού του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Πρόκειται για ένα τετ α τετ που συζητείται εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο – το τελευταίο επεισόδιο ήταν τον Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη, όταν το προγραμματισμένο τετ α τετ των δύο ηγετών στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή – και πλέον φαίνεται να μπαίνει στην τελική ευθεία.

Οπως ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, η οριστικοποίηση της ακριβούς ημερομηνίας είναι θέμα λίγων ημερών, με όλες τις ενδείξεις να συγκλίνουν στο πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου και τη συνάντηση να πραγματοποιείται στην Αγκυρα στο πλαίσιο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας.

Πρόκειται για «μια συνάντηση που έρχεται μετά από μακρά περίοδο αναμονής και διακυμάνσεων, καθώς μέχρι σήμερα δεν είχαν διαμορφωθεί οι κατάλληλες συνθήκες για την πραγματοποίησή της» όπως αναφέρουν διπλωματικές πηγές.

