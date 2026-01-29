search
29.01.2026 16:29

Σύγχυση με την ανθρωπογεωγραφία πέριξ της Καρυστιανού

29.01.2026 16:29
karystianou voyla 876- new

Ένα μπέρδεμα το έχουν όσοι παρακολουθούν την κινητικότητα προσώπων στον περίγυρο – πολιτικό και νομικό – της Μαρίας Καρυστιανού.

Από τη μια απομακρύνθηκε ο δικηγόρος Στέλιος Σούρλας, ο οποίος το… τερμάτισε τις προάλλες προτείνοντας δημοψήφισμα για τη… μοναρχία, αλλά και την επαναφορά ποινικοποίησης της μοιχείας!

Από την άλλη, βρέθηκε δίπλα της η δικηγόρος Βάσω Πανταζή, που έχει κάνει μέχρι και συνήγορος του Κασιδιάρη.

Αναμενόμενο το μπέρδεμα λοιπόν…

