Σύγχυση με την ανθρωπογεωγραφία πέριξ της Καρυστιανού

Ένα μπέρδεμα το έχουν όσοι παρακολουθούν την κινητικότητα προσώπων στον περίγυρο – πολιτικό και νομικό – της Μαρίας Καρυστιανού.

Από τη μια απομακρύνθηκε ο δικηγόρος Στέλιος Σούρλας, ο οποίος το… τερμάτισε τις προάλλες προτείνοντας δημοψήφισμα για τη… μοναρχία, αλλά και την επαναφορά ποινικοποίησης της μοιχείας!

Από την άλλη, βρέθηκε δίπλα της η δικηγόρος Βάσω Πανταζή, που έχει κάνει μέχρι και συνήγορος του Κασιδιάρη.

Αναμενόμενο το μπέρδεμα λοιπόν…

