Σύγχυση με την ανθρωπογεωγραφία πέριξ της Καρυστιανού

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ένα μπέρδεμα το έχουν όσοι παρακολουθούν την κινητικότητα προσώπων στον περίγυρο – πολιτικό και νομικό – της Μαρίας Καρυστιανού.
Από τη μια απομακρύνθηκε ο δικηγόρος Στέλιος Σούρλας, ο οποίος το… τερμάτισε τις προάλλες προτείνοντας δημοψήφισμα για τη… μοναρχία, αλλά και την επαναφορά ποινικοποίησης της μοιχείας!
Από την άλλη, βρέθηκε δίπλα της η δικηγόρος Βάσω Πανταζή, που έχει κάνει μέχρι και συνήγορος του Κασιδιάρη.
Αναμενόμενο το μπέρδεμα λοιπόν…
Διαβάστε επίσης:
Άδωνις Γεωργιάδης: Μόνο με το ΠΑΣΟΚ μπορούμε να συνεργαστούμε
Αγγελούδης: Λευκά τριαντάφυλλα στην Τούμπα για τους αδικοχαμένους οπαδούς (photos)
Ο Αυγενάκης πρόεδρος νέου αναπτυξιακού φορέα με έδρα τη Γεωργική Σχολή Μεσαράς – Έντονες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.