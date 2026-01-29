Άδωνις Γεωργιάδης: Μόνο με το ΠΑΣΟΚ μπορούμε να συνεργαστούμε

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης, σχολιάζοντας την πρόταση του Χάρη Δούκα, το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ να επικυρώσει απόφαση που θα αποκλείει τη μετεκλογική συνεργασία με τη ΝΔ.

Μιλώντας στον Real FM, ο υπουργός Υγείας σχολίασε την πρόταση Δούκα λέγοντας: «Μωραίνει ο Κύριος ον βούλεται απωλέσαι. Υπάρχουν δύο δυνατότητες για σχηματισμό κυβέρνησης, είτε με αυτοδυναμία είτε με συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ. Αν υπάρξει αυτή η απόφαση, τότε ακόμα και αν χρειαστούν 70 εκλογές, θα γίνουν μέχρι να βγει αυτοδύναμη η ΝΔ».

Ο Ά. Γεωργιάδης συμπλήρωσε ότι «μόνο με το ΠΑΣΟΚ μπορεί να συνεργαστεί η ΝΔ», ενώ στο ερώτημα για ενδεχόμενη συνεργασία με την Ελληνική Λύση, είπε χαρακτηριστικά ότι «πιο πιθανό είναι να συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ με τον Βελόπουλο». Εν ολίγοις, το δίλημμα είναι απλό: ή συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ ή αυτοδυναμία της ΝΔ…

