Τασούλας υποδέχεται Παπαδήμο

Την Παρασκευή θα συνεχιστεί ο κύκλος των συναντήσεων του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κώστα Τασούλα, με πρώην πρωθυπουργούς, καθώς την πύλη του Προεδρικού Μεγάρου θα περάσει ο Λουκάς Παπαδήμος, ο οποίος – υπενθυμίζεται – είχε διατελέσει επικεφαλής κυβέρνησης συνεργασίας ΠΑΣΟΚ, ΝΔ και ΛΑΟΣ από τις 11 Νοεμβρίου του 2011 ως τις 16 Μαΐου του 2012.

Ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην αντιπρόεδρος της ΕΚΤ, που σήμερα είναι πρόεδρος του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, είχε μια σύντομη αλλά εξαιρετικά κρίσιμη θητεία, καθώς επί διακυβέρνησής του συμφωνήθηκε το PSI και το δεύτερο Μνημόνιο, ενώ είχε καταφέρει να διαχειριστεί όλες τις περίπλοκες διαδικασίες μιας συγκυβέρνησης τριών κομμάτων, οπότε… κάτι θα έχει να μοιραστεί με τον Κ. Τασούλα από την εμπειρία του στο Μαξίμου.

Διαβάστε επίσης

Αφήστε ό,τι κάνετε, έχουμε είδηση… «σοκ»: Έχει ενοχληθεί, λέει, ο Χνάρης από το Ρέθυμνο των 4 εκατ. προβάτων

Στην τελική ευθεία το ραντεβού Ερντογάν – Μητσοτάκη

Στη Φρανκφούρτη για επαφές με ΕΚΤ και Bundesbank o… πρόεδρος Πιερρακάκης