search
ΠΕΜΠΤΗ 29.01.2026 13:24
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.01.2026 11:58

Τασούλας υποδέχεται Παπαδήμο

29.01.2026 11:58
loukas_papadimos_new

Την Παρασκευή θα συνεχιστεί ο κύκλος των συναντήσεων του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κώστα Τασούλα, με πρώην πρωθυπουργούς, καθώς την πύλη του Προεδρικού Μεγάρου θα περάσει ο Λουκάς Παπαδήμος, ο οποίος – υπενθυμίζεται – είχε διατελέσει επικεφαλής κυβέρνησης συνεργασίας ΠΑΣΟΚ, ΝΔ και ΛΑΟΣ από τις 11 Νοεμβρίου του 2011 ως τις 16 Μαΐου του 2012.

Ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην αντιπρόεδρος της ΕΚΤ, που σήμερα είναι πρόεδρος του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, είχε μια σύντομη αλλά εξαιρετικά κρίσιμη θητεία, καθώς επί διακυβέρνησής του συμφωνήθηκε το PSI και το δεύτερο Μνημόνιο, ενώ είχε καταφέρει να διαχειριστεί όλες τις περίπλοκες διαδικασίες μιας συγκυβέρνησης τριών κομμάτων, οπότε… κάτι θα έχει να μοιραστεί με τον Κ. Τασούλα από την εμπειρία του στο Μαξίμου.

Διαβάστε επίσης

Αφήστε ό,τι κάνετε, έχουμε είδηση… «σοκ»: Έχει ενοχληθεί, λέει, ο Χνάρης από το Ρέθυμνο των 4 εκατ. προβάτων

Στην τελική ευθεία το ραντεβού Ερντογάν – Μητσοτάκη

Στη Φρανκφούρτη για επαφές με ΕΚΤ και Bundesbank o… πρόεδρος Πιερρακάκης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
dendias_vautrin5
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Νίκος Δένδιας υποδέχθηκε στη φρεγάτα «Κίμων» τη γαλλίδα ομόλογό του, Catherine Vautrin (photos)

russia_ukraine_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Πόσο πιθανή είναι μια συμφωνία με τη Ρωσία – Τα μεγάλα «αγκάθια» στις διαπραγματεύσεις

ekav-aeroplano-asthenoforo-paok
ΕΛΛΑΔΑ

Οπαδοί ΠΑΟΚ: Έφτασε στη Θεσσαλονίκη η πτήση του ΕΚΑΒ με τους δύο τραυματίες, το απόγευμα οι σοροί των 7 νεκρών (videos)

trump putin new
ΚΟΣΜΟΣ

HΠΑ: Ο Πούτιν βρήκε τη θέση του στον… Λευκό Οίκο – Ο Τραμπ κρέμασε φωτογραφία του με τον Ρώσο ηγέτη

navtex-new
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Επ’ αόριστον η ισχύς των NAVTEX λέει το υπουργείο Άμυνας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
konstantinos-kazakos-new
LIFESTYLE

Συγκινεί ο Κωνσταντίνος Καζάκος: «Θα ήθελα πολύ να αγκαλιάσω ξανά τους γονείς μου»

melania trump 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Το ντοκιμαντέρ για τη Μελάνια αποσύρεται από τους κινηματογράφους της Νότιας Αφρικής

ergostasio_violanda_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εργοστάσιο «Βιολάντα»: Δύο καταγγελίες στην Επιθεώρηση Εργασίας μέσα στο 2025 - Η πιο πρόσφατη για ζητήματα εξοπλισμού

KAFENEIO
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μικρά καφενεία και παντοπωλεία στα ορεινά χωριά: Η Κομισιόν λέει ναι στη στήριξή τους, ο Αρναούτογλου εκθέτει την κυβέρνηση

whiskey
ΚΟΣΜΟΣ

Το καλύτερο σκωτσέζικο ουίσκι στον κόσμο (και δύο ιαπωνικά), σύμφωνα με κορυφαίο ειδικό της Νέας Υόρκης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 29.01.2026 13:22
dendias_vautrin5
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Νίκος Δένδιας υποδέχθηκε στη φρεγάτα «Κίμων» τη γαλλίδα ομόλογό του, Catherine Vautrin (photos)

russia_ukraine_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Πόσο πιθανή είναι μια συμφωνία με τη Ρωσία – Τα μεγάλα «αγκάθια» στις διαπραγματεύσεις

ekav-aeroplano-asthenoforo-paok
ΕΛΛΑΔΑ

Οπαδοί ΠΑΟΚ: Έφτασε στη Θεσσαλονίκη η πτήση του ΕΚΑΒ με τους δύο τραυματίες, το απόγευμα οι σοροί των 7 νεκρών (videos)

1 / 3