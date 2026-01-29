Αφήστε ό,τι κάνετε, έχουμε είδηση… «σοκ»: Έχει ενοχληθεί, λέει, ο Χνάρης από το Ρέθυμνο των 4 εκατ. προβάτων

Σε λίγο η συζήτηση για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ θα μοιάζει με… ανέκδοτο.

Κι αυτό διότι κάποιοι θέλουν να κάνουν συνέδριο, που όμως μόνο συνέδριο δεν θα είναι. Στα συνέδρια και στον προσυνεδριακό διάλογο συνηθίζεται – κι αυτό είναι το νόημα – να συζητούνται τα πάντα σε ένα κόμμα. Χωρίς ενόχληση, χωρίς κούραση, χωρίς «οδηγίες». Αλλά κάποιοι θέλουν το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ να μην συζητήσει για τίποτα σοβαρό, να μην θέσει κανείς κανένα θέμα που μπορεί να μοιάζει ενοχλητικό στην ηγεσία, να αναμασηθεί ξανά και ξανά όλη η ρητορική περί… θεσμικότητας και προγράμματος (το οποίο δεν καταλαβαίνουν οι πολίτες και πρέπει να τους το εξηγήσει το απαράτ της Χαριλάου μπας και… ξεστραβωθούν), να μοιραστούν τις καρέκλες της κεντρικής επιτροπής και αφού χειροκροτήσουν θερμά, ολόθερμα, να αποχωρήσουν…

Ενοχλήθηκε λοιπόν και κουράστηκε, λέει, ο Μανώλης ο Χνάρης – μαζί με κάτι άλλα παιδιά από Διαμαντοπούλου μεριά – επειδή γίνεται αυτή η συζήτηση περί μετεκλογικών συνεργασιών («not ΝΔ») και δεν θέλουν.

Τον καταλαβαίνω τον Μανώλη τον Χνάρη, που ενοχλήθηκε.

Όλα αυτά μπορεί να του αποσπούν την προσοχή του ανθρώπου από το μέτρημα των… αιγοπροβάτων, που μόνο στο Ρέθυμνο ξεπέρασαν τα 4 εκατομμύρια – και κάπως έτσι ο ΟΠΕΚΕΠΕ βρέθηκε να διασύρει τη χώρα σε όλη την Ευρώπη. Δεν είχε προλάβει βλέπετε να τα μετρήσει όσο ήταν υπεύθυνος κτηνιατρικών υπηρεσιών της νομαρχίας και συνεχίζει ως τα τώρα.

Μπορεί ο Μανώλης ο Χνάρης να ενοχλήθηκε με όλα αυτά που λέγονται κατά της συνεργασίας με τη ΝΔ, διότι η συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με τους γαλάζιους στην περιοχή του είναι αγαστή και αποδοτική – πολιτικά πάντα, πολιτικά. Μην χαλάσει το προξενικό λοιπόν επειδή κάποιοι Πασόκοι στην Αθήνα έχουν μείνει στα παλιά, τα αντιδεξιά, έτσι;…

Σημείωση: ο Μανώλης Χνάρης είναι βουλευτής. Μπορεί να μην έχει διαπρέψει με την παρουσία του στο κοινοβουλευτικό έργο, αλλά κατάφερε να συζητηθεί στην εξεταστική επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ και να δώσει δικαιώματα μέχρι και στον… μακάριο τον Λαζαρίδη.

ΥΓ: Το κείμενο γράφτηκε με χιουμοριστική διάθεση, την οποία ίσως δεν πολυγουστάρουν πάνω από τα 300 μέτρα στο Ρέθυμνο. Ζητώ την κατανόηση και διαβεβαιώνω ότι θα… ξαναγίνει όσο στη Βουλή και ειδικά στο χώρο της κεντροαριστερής αντιπολίτευσης υπάρχουν τέτοια πολιτικά «μπουμπούκια».

