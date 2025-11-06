Απορρίφθηκε το αίτημα αποφυλάκισης του Ηλία Κασιδιάρη

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Απορρίφθηκε το αίτημα αποφυλάκισης του καταδικασμένου για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης Ηλία Κασιδιάρη.
Ο Ηλίας Κασιδιάρης, που έχει εκτίσει τα 3/5 της ποινής του, είχε υποβάλλει το αίτημα μέσω της δικηγόρου του, Βάσως Πανταζή στις 23 Οκτωβρίου 2025.Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα.
Είναι η 5η φορά που το αίτημα αποφυλάκισης του χρυσαυγίτη Ηλία Κασιδιάρη απορρίπτεται.
