ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07.11.2025 00:06
Απορρίφθηκε το αίτημα αποφυλάκισης του Ηλία Κασιδιάρη

Απορρίφθηκε το αίτημα αποφυλάκισης του καταδικασμένου για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης Ηλία Κασιδιάρη.

Ο Ηλίας Κασιδιάρης, που έχει εκτίσει τα 3/5 της ποινής του, είχε υποβάλλει το αίτημα μέσω της δικηγόρου του, Βάσως Πανταζή στις 23 Οκτωβρίου 2025.Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα.

Είναι η 5η φορά που το αίτημα αποφυλάκισης του χρυσαυγίτη Ηλία Κασιδιάρη απορρίπτεται.

