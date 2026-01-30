Ο Κοντός «γκρεμίζει» το αφήγημα περί διαχρονικής διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Το ότι οι εργασίες της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρνουν την κυβέρνηση διαρκώς σε δύσκολη θέση είναι κάτι που δεν αμφισβητείται από κανέναν.

Ωστόσο, φαίνεται ότι το… καταπληκτικό κυβερνητικό σχέδιο πίσω από την επιλογή της εξεταστικής – να φανεί ότι το σκάνδαλο με τις παράνομες επιδοτήσεις είναι διαχρονικό και ότι λίγο-πολύ όλοι φταίνε – καταρρέει και από… φίλια πυρά.

Πάρτε για παράδειγμα τη χθεσινή κατάθεση στην επιτροπή του «καραμανλικού» Αλέξανδρου Κοντού, πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, ο οποίος αναφέρθηκε στα προβλήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ επί υπουργίας του, δίνοντας την ευκαιρία στον Μακάριο Λαζαρίδη να πει ότι «παραλήφθηκε ζούγκλα και χάος από την κυβέρνηση Σημίτη».

Ε, ο Α. Κοντός εξανέστη και τόνισε ότι «ουδέποτε» είπε πως παρέλαβε «ζούγκλα και χάος», ενώ δήλωσε ότι παρακολουθώντας τις συνεδριάσεις της επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτά που έχουν αποκαλυφθεί σήμερα δεν συγκρίνονται με τα προβλήματα του παρελθόντος.

Εξ οικείων τα βέλη ή πώς τα όμορφα σχέδια όμορφα καίγονται…

Διαβάστε επίσης

Καμμένος: «Βλέπω την Καρυστιανού και πρώτο κόμμα» (video)

Θοδωρής Ρουσόπουλος: Πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του συνεδρίου της ΝΔ και… τέλος

Η Άννα Διαμαντοπούλου, η εκδήλωση και… οι ιδιότητες