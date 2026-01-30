search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.01.2026 12:44
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

30.01.2026 11:14

Ο Κοντός «γκρεμίζει» το αφήγημα περί διαχρονικής διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ

30.01.2026 11:14
kontos_lazaridis_new

Το ότι οι εργασίες της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρνουν την κυβέρνηση διαρκώς σε δύσκολη θέση είναι κάτι που δεν αμφισβητείται από κανέναν.

Ωστόσο, φαίνεται ότι το… καταπληκτικό κυβερνητικό σχέδιο πίσω από την επιλογή της εξεταστικής – να φανεί ότι το σκάνδαλο με τις παράνομες επιδοτήσεις είναι διαχρονικό και ότι λίγο-πολύ όλοι φταίνε – καταρρέει και από… φίλια πυρά.

Πάρτε για παράδειγμα τη χθεσινή κατάθεση στην επιτροπή του «καραμανλικού» Αλέξανδρου Κοντού, πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, ο οποίος αναφέρθηκε στα προβλήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ επί υπουργίας του, δίνοντας την ευκαιρία στον Μακάριο Λαζαρίδη να πει ότι «παραλήφθηκε ζούγκλα και χάος από την κυβέρνηση Σημίτη».

Ε, ο Α. Κοντός εξανέστη και τόνισε ότι «ουδέποτε» είπε πως παρέλαβε «ζούγκλα και χάος», ενώ δήλωσε ότι παρακολουθώντας τις συνεδριάσεις της επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτά που έχουν αποκαλυφθεί σήμερα δεν συγκρίνονται με τα προβλήματα του παρελθόντος.

Εξ οικείων τα βέλη ή πώς τα όμορφα σχέδια όμορφα καίγονται

1 / 3