Θοδωρής Ρουσόπουλος: Πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του συνεδρίου της ΝΔ και… τέλος

Δεν προκάλεσε ιδιαίτερη έκπληξη η απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη να ορίσει τον Θοδωρή Ρουσόπουλο πρόεδρο της οργανωτικής επιτροπής του 16ου συνεδρίου της ΝΔ.

Από την επανεκλογή του με τη «γαλάζια» παράταξη, ο – και εξ απορρήτων του Κώστα Καραμανλή – έχει υπάρξει μια φωνή σοβαρότητας και σταθερότητας μέσα στο κόμμα, ενώ απήλαυσε και μια κορυφαία διάκριση ως πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Οι σχέσεις των δύο ανδρών, λένε οι πληροφορίες, είναι εξαιρετικές και, μάλιστα, άμα τη επιστροφή Ρουσόπουλου στην Αθήνα, είχε συναντηθεί με τον Μητσοτάκη και είχε συζητήση μαζί του την απόφασή του να μην είναι ξανά υποψήφιος βουλευτής, καθώς θεωρεί ότι έκλεισε ο κύκλος του στην πολιτική.

Στην ουσία, η απόφαση Μητσοτάκη να ορίσει τον Ρουσόπουλο πρόεδρο της οργανωτικής του συνεδρίου είναι μια κίνηση εκτίμησης και ένα ταιριαστό «αντίο» στον βουλευτή.

