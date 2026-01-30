search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.01.2026 10:21
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

30.01.2026 09:08

Θοδωρής Ρουσόπουλος: Πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του συνεδρίου της ΝΔ και… τέλος

30.01.2026 09:08
Δεν προκάλεσε ιδιαίτερη έκπληξη η απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη να ορίσει τον Θοδωρή Ρουσόπουλο πρόεδρο της οργανωτικής επιτροπής του 16ου συνεδρίου της ΝΔ.

Από την επανεκλογή του με τη «γαλάζια» παράταξη, ο – και εξ απορρήτων του Κώστα Καραμανλή – έχει υπάρξει μια φωνή σοβαρότητας και σταθερότητας μέσα στο κόμμα, ενώ απήλαυσε και μια κορυφαία διάκριση ως πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Οι σχέσεις των δύο ανδρών, λένε οι πληροφορίες, είναι εξαιρετικές και, μάλιστα, άμα τη επιστροφή Ρουσόπουλου στην Αθήνα, είχε συναντηθεί με τον Μητσοτάκη και είχε συζητήση μαζί του την απόφασή του να μην είναι ξανά υποψήφιος βουλευτής, καθώς θεωρεί ότι έκλεισε ο κύκλος του στην πολιτική.

Στην ουσία, η απόφαση Μητσοτάκη να ορίσει τον Ρουσόπουλο πρόεδρο της οργανωτικής του συνεδρίου είναι μια κίνηση εκτίμησης και ένα ταιριαστό «αντίο» στον βουλευτή.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Άγκυρα πιέζει ενόψει συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν: Θέλει ενημέρωση πριν από κάθε ελληνική έρευνα στο Αιγαίο  

ΜΟΥΣΙΚΗ

Ο Bruce Springsteen έβγαλε και δεύτερη version του «Streets of Minneapolis» και ενόχλησε τον Λευκό Οίκο

ΜΟΥΣΙΚΗ

Μίνως Μάτσας: Επιστρέφει για δυο βραδιές στη σκηνή του VOX – Mε τραγούδια δικά του ή «δανεικά»

ΥΓΕΙΑ

Χίος: Εγκαινιάστηκε η ανακαινισμένη Παιδιατρική Κλινική στο «Σκυλίτσειο»

TRAVEL

Ίος, «η βασίλισσα των εναλλαγών και των αντιθέσεων» – «Ύμνοι» από τα διεθνή ΜΜΕ

LIFESTYLE

Συγκινεί ο Κωνσταντίνος Καζάκος: «Θα ήθελα πολύ να αγκαλιάσω ξανά τους γονείς μου»

ΚΟΣΜΟΣ

Το ντοκιμαντέρ για τη Μελάνια αποσύρεται από τους κινηματογράφους της Νότιας Αφρικής

LIFESTYLE

Σταμάτης Φασουλής: «Ο Χόπκινς πήρε το Όσκαρ και εγω πήρα την άρνηση του κόσμου» (Video)

ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανικά ΜΜΕ: Ναρκωτικές ουσίες στο αίμα του οδηγού του μίνι βαν που μετέφερε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ

ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανία: Πώς σώθηκαν από τη μοιραία σύγκρουση οι τρεις οπαδοί του ΠΑΟΚ

