Αυλωνίτης – Μάλαμα: Προς τα πού «κοιτάζουν» οι πρώην βουλευτές του Κασσελάκη

Για όσους παρακολουθούν τα συμβαίνοντα στο Κίνημα Δημοκρατίας η αποχώρηση του Αλέξανδρου Αυλωνίτη δεν ήταν έκπληξη. Ούτε όμως και εκείνη της Κυριακής Μάλαμα προ ολίγου καιρού.

Οι σχέσεις είχαν ήδη σπάσει, οι διαφωνίες φούντωναν και η κρίση στις σχέσεις τους με τον Στέφανο Κασσελάκη σοβούσε για μήνες.

Με το ΚΙΔΗ να κινείται στα ρηχά έτσι κι αλλιώς και την ιδεολογική του κατεύθυνση να μοιάζει θολή, η ρήξη κατέστη αναπόφευκτη.

Το θέμα δεν είναι πλέον γιατί και πώς έγινε όλο αυτό. Αλλά τι θα κάνουν την επόμενη ημέρα οι δύο ανεξάρτητοι βουλευτές.

Η έντονη αίσθηση για τον κ. Αυλωνίτη είναι πως «λοξοκοιτάζει» προς την Πλεύση Ελευθερίας. Ο βουλευτής Κέρκυρας φαίνεται να έχει μία καλή επικοινωνία με την Ζωή Κωνσταντοπούλου από την κοινή παρουσία τους στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Άλλα σενάρια για τον επόμενο πολιτικό σταθμό του δεν δείχνουν ως ρεαλιστικά: Ούτε προς τον Αλέξη Τσίπρα (συζητείται στους διαδρόμους, αλλά δεν…), ούτε προς το ΠΑΣΟΚ.

Για την Κυριακή Μάλαμα η κατάσταση είναι μάλλον πιο περίπλοκη. Το ενδεχόμενο να συνεργαστεί με την Πλεύση είναι υπαρκτό, αλλά ίσως όχι το μόνο. Πηγές που παρακολουθούν τα… βαρομετρικά στην κεντροαριστερά δεν αποκλείουν και τον Αλέξη Τσίπρα.

Προφανώς η προοπτική επανένταξης στον ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι καν στον ορίζοντα, ούτε για τον κ. Αυλωνίτη, ούτε για την κυρία Μάλαμα.

