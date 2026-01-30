Με στελέχη σαν τον Χνάρη και πάλι καλά που το ΠΑΣΟΚ είναι τρίτο

Κανονικά ο Μανόλης Χνάρης (βουλευτής εκ Ρεθύμνου του ΠΑΣΟΚ) θα έπρεπε να ασχολείται αυτές τις ώρες και να αναρωτιέται σοβαρά για το γεγονός ότι το κόμμα του έχει προσπεραστεί (ξανά) από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, έπεσε στην τρίτη θέση, ισόβαθμο με τον Βελόπουλο.

Κανονικά ο βουλευτής Χνάρης θα έπρεπε να προβληματίζεται, έστω τρώγοντας αντικριστό στην Αργυρούπολη αν πεινάει, γιατί είναι τόσο μακριά από τις ανησυχίες της βάσης του ΠΑΣΟΚ: Αυτός νιώθει «κουρασμένος» από το αίτημα να συζητήσει το συνέδριο ένα ψήφισμα, ενώ το 60% των ψηφοφόρων του Κινήματος το αντίθετο – το θέλει το ψήφισμα, όπως λέει σήμερα η Opinion Poll.

Κανονικά ο βουλευτής και κουμπάρος του Νίκου Ανδρουλάκη θα έπρεπε να είναι βαθιά ανήσυχος από το γεγονός ότι στην Κρήτη το ΠΑΣΟΚ έχει τραυματιστεί πολιτικά και κοινωνικά από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, έχει δει στελέχη του να παραιτούνται, να επιστρέφουν επιδοτήσεις και να τρέχουν στους εισαγγελείς. Να αναλογιστεί εάν η εικόνα της «συγκυβέρνησης» του ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ στην Κρήτη, κάνει καλό στο χώρο του ή το έχει πλήξει δραματικά – είναι μία καλή πολιτική άσκηση αυτή και τροφή για σκέψη και αφορμή για περίσκεψη.

Κανονικά ο Χνάρης του ΠΑΣΟΚ θα έπρεπε να απασχολεί τους συνεργάτες που του παρέχει το ελληνικό κράτος, για να διαμορφώνουν θέσεις για το νομό του, να επικοινωνούν με τους πολίτες και να μαζεύουν τη ζημιά που έχει υποστεί το κόμμα του.

Αλλά όχι.

Ο Μανόλης ο Χνάρης έχει άλλες προτεραιότητες: Πώς θα απαντήσει (και μάλιστα με εξυπνακισμούς – πάλι καλά που δεν έβαλε και μαντινάδες δηλαδή) σε ένα παραπολιτικό που έγραψε το topontiki.gr.

Ο Μανόλης ο Χνάρης θεώρησε μείζον να φτιάξει μία εκτενή απάντηση για να απαντήσει σε ένα θέμα που δεν τέθηκε ποτέ: Δεν του γράψαμε ότι ευθύνεται αυτός για τα 4 εκατομμύρια πρόβατα που δηλώθηκαν από το νομό του στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ήταν όμως και είναι υψηλόβαθμο κομματικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και πολιτικό πρόσωπο και θα όφειλε να αντιληφθεί το παράδοξο φαινόμενο το οποίο έχει εκθέσει την περιοχή του και εμπλέξει ανθρώπους σε μία δραματική υπόθεση. Αυτό ήταν το νόημα του παραπολιτικού – τέλος!

Ο ίδιος ομολογεί ουσιαστικά ότι δεν το αντιλήφθηκε: Ήταν ο άνθρωπος που έβλεπε τα πρόβατα να περνούν και να μην καταλαβαίνει τίποτα. ΟΚ!

Αλλά επειδή ο Μανόλης ο Χνάρης λέει ότι συκοφαντήθηκε και πως το παραπολιτικό υιοθετεί την επιχειρηματολογία της δεξιάς και μάλιστα λέει ότι ο «ανώνυμος αρθρογράφος ταυτίζεται με τη δεξιά» του έχουμε μία ιδέα:

Να αφήσει στην άκρη όλα αυτά, με τι ταυτίζεται και τι υιοθετεί δηλαδή ένα μέσο κι ας κοιτάξει να μην κάνουν ο ίδιος και οι όμοιοί του το ΠΑΣΟΚ ορντινάτσα της ΝΔ με αντάλλαγμα υπουργικές καρέκλες και θέσεις στο γκουβέρνο. Ας ασχοληθεί με τις πραγματικές διαθέσεις του προοδευτικού κόσμου μπας και σταματήσει η κατηφόρα στην οποία έχουν οδηγήσει αυτές οι αντιλήψεις και οι συμπεριφορές. Αντιλήψεις και συμπεριφορές οι οποίες κατάντησαν ένα πράσινο νησί να το ελέγχει και να το διαπομπεύει η δεξιά.

Και επιστρέφουμε στο σημαντικό: Με στελέχη σαν τον Χνάρη και πάλι καλά που το ΠΑΣΟΚ είναι τρίτο να λέτε. Διασύρεται ένας ιστορικός χώρος που άλλαξε τον κοινωνικού ρου της χώρας από στελέχη που επιτρέπουν στην δεξιά να αλωνίζει. Τουλάχιστον ας δείξουν ενσυναίσθηση, δεν είναι όλα προνόμια και καλοπέραση…

Διαβάστε επίσης

Ο Κοντός «γκρεμίζει» το αφήγημα περί διαχρονικής διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Καμμένος: «Βλέπω την Καρυστιανού και πρώτο κόμμα» (video)

Η Άννα Διαμαντοπούλου, η εκδήλωση και… οι ιδιότητες