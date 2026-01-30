search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.01.2026 07:40
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.01.2026 06:37

«Παγωμάρα» στο ΠΑΣΟΚ από τη δημοσκόπηση της MRB – Το κλίμα που προδιαγράφεται ως το συνέδριο

30.01.2026 06:37
pasok_xarilaou_trikoupi

Η τρίτη θέση στην δημοσκόπηση της MRB για το Open πάγωσε το ΠΑΣΟΚ. Συγκεκριμένα στην αναγωγή στο σύνολο βρίσκεται πίσω από την Πλεύση Ελευθερίας με 12.7% σε ισοπαλία με την Ελληνική Λύση, έχοντας χάσει και 0.8%.

Μόνο καλά δεν ήταν τα μαντάτα που έφτασαν στο επιτελείο του Νίκου Ανδρουλάκη που εδώ και αρκετό καιρό φτάνουν μηνύματα για την μείωση της δυναμικής του ΠΑΣΟΚ. Η παραδοχή του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ σε πρόσφατη συνέντευξη του στο Open ότι τα ποσοστά έχουν μείνει στατικά και μάλιστα με τάση μείωσης μόνο τυχαία δεν ήταν. Είχε ενδείξεις από προηγούμενες μετρήσεις στα χέρια του.

Στο περιβάλλον του Νίκου Ανδρουλάκη χρεώνουν την πτώση των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ στην εσωστρέφεια που έχει επισκιάσει ξανά τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις του κόμματος. Πιο συγκεκριμένα στις επικρικές δηλώσεις που έχουν κάνει ο Χάρης Δούκας και ο Παύλος Γερουλάνος. Η διαρκής αναφορά στην «βελόνα» των ποσοστών εκτιμούν ότι στο τέλος τα ξεφουσκώνει κυριολεκτικά. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο αναμένεται να υπάρξουν απαντήσεις από τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ σε όσους του ασκούν κριτική.

Μετά τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων προσπάθησαν να δώσουν μια αισιόδοξη οπτική, ότι θα ανακάμψει ξανά το ΠΑΣΟΚ στην δεύτερη θέση καθώς η Πλεύση Ελευθερίας και στο πρόσφατο παρελθόν είχε ξεπεράσει σε δυναμική το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Οι πιο απαισιόδοξοι όμως κρίνουν ότι αυτή την φορά το ΠΑΣΟΚ δεν είναι εύκολο να βρει ξανά τον βηματισμό του και να επιστρέψει εκεί που ήταν. Το κλίμα που γίνεται όλο και περισσότερο προεκλογικό αλλά και η επικείμενη έλευση των νέων κομμάτων κάνουν πολύ πιο δύσκολη πλέον την εξίσωση.

Οι δημοσκοπήσεις που λειτούργησαν ως σόκ στην Χαριλάου Τρικούπη έρχονται λίγο πριν από το συνέδριο του κόμματος. Πλέον ξεκινά μια αντίστροφη μέτρηση, αν το ΠΑΣΟΚ καταφέρει να ανατρέψει την εις βάρος του διαφορά με την Πλεύση Ελευθερίας το κλίμα στο συνέδριο θα είναι διαχειρίσιμο. Αν όμως φτάσει στις 27 Μαρτίου που ξεκινούν οι συνεδριακές διασικασίες τρίτο, τότε είναι βέβαιο πως το σκηνικό θα γίνει πραγματικά ροκ. Οι επικριτές του Νίκου Ανδρουλάκη θα αμφισβητήσουν την στρατηγική του ακόμα πιο έντονα, όσο και αν τους χρεώσει τα αποτελέσματα των μετρήσεων αποδίδωντας τα στην εσωστρέφεια.

Παράλληλα, θα αμφισβητηθούν οι επιλογές του για την διεύρυνση του κόμματος αλλά και για το άνοιγμα στην κεντροαριστερά. Είναι σαφές πως με το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση θα πάρουν φωτιά τα σενάρια που θα το βάζουν σε ένα ενδεχόμενο σχήμα συγκυβέρνησης με την ΝΔ. Συνθήκη που θα κάνει ακόμα πιο πιεστική την πρόταση του Χάρη Δούκα ώστε να  υπάρξει δεσμευτικό ψήφισμα κατά της συνεργασίας με την ΝΔ.

Με αυτό το κλίμα οι δημοσκοπήσεις θα κρίνουν τα πάντα στο ΠΑΣΟΚ. Όλες οι πλευρές παίρνουν θέσεις μάχης τόσο για το καλό σενάριο της επιστροφής στην δεύτερη θέση, όσο και για το κακό της παραμονής στην τρίτη. Καθώς ο Νίκος Ανδρουλάκης ετοιμάζεται να βγάλει τον λογαριασμό στους εσωκομματικούς του αντιπάλους το κλίμα θα εξαρτηθεί και από την στρατηγική τους. Σε περίπτωση που ανταποδώσουν τα πυρά, θα αποκτήσει πολεμικό χαρακτήρα το μεσοδιάστημα μέχρι το συνέδριο, ενώ αν δεν απαντήσουν θα σημαίνει πως επιφυλάσσονται για αμφισβήτηση τον Μάρτιο. Οι ισορροπίες γίνονται πιο λεπτές από ποτέ και πλέον όλοι στο ΠΑΣΟΚ στρέφουν το βλέμμα στις επόμενες μετρήσεις.

Διαβάστε επίσης:

Μητσοτάκης στο TikTok: «Νέο πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων για τη νεφρική δυσλειτουργία – Κάθε ζωή μετράει»

Η Γαλλία «υψώνει τείχος» στα social media: Μια Ψηφιακή Ευρωπαϊκή Επανάσταση και τι συμβαίνει στην Ελλάδα

Ο Νίκος Δένδιας υποδέχθηκε στη φρεγάτα «Κίμων» τη γαλλίδα ομόλογό του, Catherine Vautrin (photos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
GUTERES
ΚΟΣΜΟΣ

Γκουτέρες: «Είναι καιρός μια γυναίκα να αναδειχθεί ΓΓ του ΟΗΕ»

Αιματοκύλισμα στην Νιγηρία: Τζιχαντιστές πυρπόλησαν χωριό σκοτώνοντας 69 ανθρώπους - Media
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα σφαγή στη Νιγηρία: Δεκάδες νεκροί και αγνοούμενοι σε επίθεση τζιχαντιστών

akinita
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η «συρρίκνωση» της ελληνικής κατοικίας – Η νέα πραγματικότητα μετά τον ΝΟΚ

cuba
ΚΟΣΜΟΣ

Κούβα: «Βάρβαρη πράξη επίθεσης» η απειλή των ΗΠΑ για τις πωλήσεις πετρελαίου

TITAN
BUSINESS

Ομολογιακή έκδοση 350 εκατ. ευρώ από τον Όμιλο TITAN με επιτόκιο 3,5%

Δείτε όλες τις ειδήσεις
konstantinos-kazakos-new
LIFESTYLE

Συγκινεί ο Κωνσταντίνος Καζάκος: «Θα ήθελα πολύ να αγκαλιάσω ξανά τους γονείς μου»

fasoulis-new
LIFESTYLE

Σταμάτης Φασουλής: «Ο Χόπκινς πήρε το Όσκαρ και εγω πήρα την άρνηση του κόσμου» (Video)

melania trump 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Το ντοκιμαντέρ για τη Μελάνια αποσύρεται από τους κινηματογράφους της Νότιας Αφρικής

roumania troaxio paok 8876- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανικά ΜΜΕ: Ναρκωτικές ουσίες στο αίμα του οδηγού του μίνι βαν που μετέφερε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ

troxaio-roumania-paok
ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανία: Πώς σώθηκαν από τη μοιραία σύγκρουση οι τρεις οπαδοί του ΠΑΟΚ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.01.2026 07:40
GUTERES
ΚΟΣΜΟΣ

Γκουτέρες: «Είναι καιρός μια γυναίκα να αναδειχθεί ΓΓ του ΟΗΕ»

Αιματοκύλισμα στην Νιγηρία: Τζιχαντιστές πυρπόλησαν χωριό σκοτώνοντας 69 ανθρώπους - Media
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα σφαγή στη Νιγηρία: Δεκάδες νεκροί και αγνοούμενοι σε επίθεση τζιχαντιστών

akinita
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η «συρρίκνωση» της ελληνικής κατοικίας – Η νέα πραγματικότητα μετά τον ΝΟΚ

1 / 3