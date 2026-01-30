«Παγωμάρα» στο ΠΑΣΟΚ από τη δημοσκόπηση της MRB – Το κλίμα που προδιαγράφεται ως το συνέδριο

Η τρίτη θέση στην δημοσκόπηση της MRB για το Open πάγωσε το ΠΑΣΟΚ. Συγκεκριμένα στην αναγωγή στο σύνολο βρίσκεται πίσω από την Πλεύση Ελευθερίας με 12.7% σε ισοπαλία με την Ελληνική Λύση, έχοντας χάσει και 0.8%.

Μόνο καλά δεν ήταν τα μαντάτα που έφτασαν στο επιτελείο του Νίκου Ανδρουλάκη που εδώ και αρκετό καιρό φτάνουν μηνύματα για την μείωση της δυναμικής του ΠΑΣΟΚ. Η παραδοχή του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ σε πρόσφατη συνέντευξη του στο Open ότι τα ποσοστά έχουν μείνει στατικά και μάλιστα με τάση μείωσης μόνο τυχαία δεν ήταν. Είχε ενδείξεις από προηγούμενες μετρήσεις στα χέρια του.

Στο περιβάλλον του Νίκου Ανδρουλάκη χρεώνουν την πτώση των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ στην εσωστρέφεια που έχει επισκιάσει ξανά τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις του κόμματος. Πιο συγκεκριμένα στις επικρικές δηλώσεις που έχουν κάνει ο Χάρης Δούκας και ο Παύλος Γερουλάνος. Η διαρκής αναφορά στην «βελόνα» των ποσοστών εκτιμούν ότι στο τέλος τα ξεφουσκώνει κυριολεκτικά. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο αναμένεται να υπάρξουν απαντήσεις από τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ σε όσους του ασκούν κριτική.

Μετά τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων προσπάθησαν να δώσουν μια αισιόδοξη οπτική, ότι θα ανακάμψει ξανά το ΠΑΣΟΚ στην δεύτερη θέση καθώς η Πλεύση Ελευθερίας και στο πρόσφατο παρελθόν είχε ξεπεράσει σε δυναμική το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Οι πιο απαισιόδοξοι όμως κρίνουν ότι αυτή την φορά το ΠΑΣΟΚ δεν είναι εύκολο να βρει ξανά τον βηματισμό του και να επιστρέψει εκεί που ήταν. Το κλίμα που γίνεται όλο και περισσότερο προεκλογικό αλλά και η επικείμενη έλευση των νέων κομμάτων κάνουν πολύ πιο δύσκολη πλέον την εξίσωση.

Οι δημοσκοπήσεις που λειτούργησαν ως σόκ στην Χαριλάου Τρικούπη έρχονται λίγο πριν από το συνέδριο του κόμματος. Πλέον ξεκινά μια αντίστροφη μέτρηση, αν το ΠΑΣΟΚ καταφέρει να ανατρέψει την εις βάρος του διαφορά με την Πλεύση Ελευθερίας το κλίμα στο συνέδριο θα είναι διαχειρίσιμο. Αν όμως φτάσει στις 27 Μαρτίου που ξεκινούν οι συνεδριακές διασικασίες τρίτο, τότε είναι βέβαιο πως το σκηνικό θα γίνει πραγματικά ροκ. Οι επικριτές του Νίκου Ανδρουλάκη θα αμφισβητήσουν την στρατηγική του ακόμα πιο έντονα, όσο και αν τους χρεώσει τα αποτελέσματα των μετρήσεων αποδίδωντας τα στην εσωστρέφεια.

Παράλληλα, θα αμφισβητηθούν οι επιλογές του για την διεύρυνση του κόμματος αλλά και για το άνοιγμα στην κεντροαριστερά. Είναι σαφές πως με το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση θα πάρουν φωτιά τα σενάρια που θα το βάζουν σε ένα ενδεχόμενο σχήμα συγκυβέρνησης με την ΝΔ. Συνθήκη που θα κάνει ακόμα πιο πιεστική την πρόταση του Χάρη Δούκα ώστε να υπάρξει δεσμευτικό ψήφισμα κατά της συνεργασίας με την ΝΔ.

Με αυτό το κλίμα οι δημοσκοπήσεις θα κρίνουν τα πάντα στο ΠΑΣΟΚ. Όλες οι πλευρές παίρνουν θέσεις μάχης τόσο για το καλό σενάριο της επιστροφής στην δεύτερη θέση, όσο και για το κακό της παραμονής στην τρίτη. Καθώς ο Νίκος Ανδρουλάκης ετοιμάζεται να βγάλει τον λογαριασμό στους εσωκομματικούς του αντιπάλους το κλίμα θα εξαρτηθεί και από την στρατηγική τους. Σε περίπτωση που ανταποδώσουν τα πυρά, θα αποκτήσει πολεμικό χαρακτήρα το μεσοδιάστημα μέχρι το συνέδριο, ενώ αν δεν απαντήσουν θα σημαίνει πως επιφυλάσσονται για αμφισβήτηση τον Μάρτιο. Οι ισορροπίες γίνονται πιο λεπτές από ποτέ και πλέον όλοι στο ΠΑΣΟΚ στρέφουν το βλέμμα στις επόμενες μετρήσεις.

