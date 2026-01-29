Ο Νίκος Δένδιας υποδέχθηκε στη φρεγάτα «Κίμων» τη γαλλίδα ομόλογό του, Catherine Vautrin (photos)

Tην υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας, Catherine Vautrin υποδέχθηκε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Λίγο πριν τις 11 η Γαλλίδα επίσημη και ο Έλληνας υπουργός έφτασαν στον ναύσταθμο Σαλαμίνας και επιθεώρησαν τα τιμητικά αγήματα.

Η συνάντηση των δύο υπουργών πραγματοποιήθηκε επί της φρεγάτας «Κίμων» της πρώτης ελληνικής Belharra.

Η ατζέντα της συνάντησης περιελάμβανε την περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Γαλλίας, την ανανέωση της διμερούς Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για την Άμυνα και την Ασφάλεια, τη συνεργασία στην αμυντική βιομηχανία καθώς και ζητήματα περιφερειακής και διεθνούς ασφάλειας.

«Η Ελλάδα και η Γαλλία συνδέονται με κοινή αντίληψη για το Διεθνές Δίκαιο. Προωθούμε την ειρήνη, την ασφάλεια και τη συνεργασία και σεβόμαστε το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας» τόνισε ο κ. Δένδιας.

Χαρακτήρισε τη φρεγάτα «Κίμων» το «πιο εμβληματικό επιστέγασμα της στρατηγικής συνεργασίας των δύο χωρών».

Για τη σχέση Ελλάδας Γαλλίας, ο κ. Δένδιας πρόσθεσε ότι έχει «πλούσιο παρελθόν, ένδοξο παρόν και λαμπρό μέλλον».

Στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της ρήτρας αμοιβαίας στρατιωτικής συνδρομής που περιλαμβάνεται στη συμφωνία εταιρικής στρατηγικής σχέσης Ελλάδας – Γαλλίας εξηγώντας ότι η Ελλάδα με την «Ατζέντα 2030» προχωρά «με σχέδιο και αυτοπεποίθηση επενδύοντας στις Ένοπλες Δυνάμεις».

Επιπλέον, ο κ. Δένδιας εξήγησε ότι με την Γαλλίδα ομόλογό του συζήτησαν γαι την ανάγκη εμβάθυνσης σε συνέργιες στον τομέα της καινοτομίας και της αμυντικής τεχνολογίας – με τη συνεργασία της αμυντικής βιομηχανίας- ενώ τόνισε ότι οι τομείς αυτοί αποτελούν «επιτακτική προτεραιότητα» όχι μόνο για την Ελλάδα και την Γαλλία αλλά και την Ευρώπη ευρύτερα.

Από την πλευρά της, η κ. Βοτρέν υπογράμμισε ότι γράφεται μια νέα σελίδα στη ναυτική συνεργασία Ελλάδας και Γαλλίας ενώ χαρακτήρισε εξαιρετικό το επίπεδο διαλειτουργικότητας μεταξύ των ναυτικών δυνάμεων των δύο χωρών.

Αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη εμβάθυνσης της αμυντικής συνεργασίας σε βιομηχανικό επίπεδο ενώ ξεκαθάρισε ότι τόσο η Ελλάδα όσο και η Γαλλία δεν επιθυμούν εντάσεις στη νοτιοανατολική Μεσόγειο.



Στη συνέχεια, ο Έλληνας υπουργός θα παραθέσει γεύμα εργασίας στη Γαλλίδα ομόλογό του.

