Η Γαλλία «υψώνει τείχος» στα social media: Μια Ψηφιακή Ευρωπαϊκή Επανάσταση και τι συμβαίνει στην Ελλάδα

Η 27η Ιανουαρίου 2026 θα καταγραφεί στην ιστορία ως η ημέρα που μια μεγάλη ευρωπαϊκή δύναμη αποφάσισε να αναμετρηθεί κατά μέτωπο με τους αλγοριθμικούς κολοσσούς. Η γαλλική Εθνοσυνέλευση, σε μια κίνηση που χαρακτηρίστηκε «υγειονομική αναγκαιότητα», ενέκρινε με συντριπτική πλειοψηφία (130 υπέρ έναντι 21 κατά) το νομοσχέδιο για την καθολική απαγόρευση των social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών.
Η συνεδρίαση στο Palais Bourbon δεν ήταν μια τυπική διαδικασία, αλλά μια έντονη ιδεολογική μάχη. Η κυβερνητική παράταξη του Εμανουέλ Μακρόν παρουσίασε το μέτρο ως μια προσπάθεια ανάκτησης της «ψηφιακής κυριαρχίας», με τον ίδιο τον Πρόεδρο να δηλώνει χαρακτηριστικά: «Ο εγκέφαλος των παιδιών μας δεν είναι προς πώληση». Αυτή η φράση του Γάλλου προέδρου αποτέλεσε το κεντρικό σύνθημα. Ο πρώην πρωθυπουργός Gabriel Attal υπογράμμισε ότι η παρέμβαση αυτή στοχεύει στο να σταματήσει η «αποικιοποίηση των μυαλών» από αλγορίθμους που έχουν σχεδιαστεί για να προκαλούν εθισμό. Παρά την ευρεία αποδοχή, η Αριστερά (La France Insoumise) εξέφρασε επιφυλάξεις για «ψηφιακό πατερναλισμό», υποστηρίζοντας ότι η λύση βρίσκεται στον έλεγχο των εταιρειών και όχι στον περιορισμό των χρηστών. Ωστόσο, η πλειοψηφία έκρινε ότι η «αποικιοποίηση των μυαλών» από τους εθιστικούς αλγορίθμους πρέπει να σταματήσει άμεσα.
Η επιλογή αυτού του ορίου είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη. Ο εφηβικός εγκέφαλος βρίσκεται σε φάση αναδιαμόρφωσης, καθιστώντας τον ευάλωτο σε τρεις «τοξικές» εστίες:
Η πρώτη φορά που ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε ρητά για το ενδεχόμενο καθολικής απαγόρευσης ήταν στις 24 Σεπτεμβρίου 2025, κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Σε εκδήλωση που διοργάνωσε η Αυστραλία, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε:
«Στην Ελλάδα σκεφτόμαστε την απαγόρευση της χρήσης των social media από την ηλικία των 16 ετών και κάτω… Οι γονείς στην Ελλάδα μας ικετεύουν να αναλάβουμε δράση».
Η πορεία από την εξαγγελία στην πράξη χαρακτηρίζεται από την προετοιμασία τεχνικών εργαλείων και τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά πιλοτικά προγράμματα:
Ο κ. Δούκας, ενώ αναγνώρισε τη δυσκολία του εγχειρήματος —σημειώνοντας πως το παράδειγμα της Αυστραλίας έδειξε ότι το απόλυτο μπλοκάρισμα είναι σχεδόν αδύνατον για παιδιά που μεγαλώνουν με την τεχνολογία— τόνισε την ανάγκη για άμεσες κυβερνητικές παρεμβάσεις και στην Ελλάδα.
Ο Δήμαρχος Αθηναίων άσκησε κριτική στην ελληνική κυβέρνηση, επισημαίνοντας ότι τέσσερις μήνες μετά τις αρχικές εξαγγελίες για «ρύθμιση» της πρόσβασης των ανηλίκων, η χώρα βρίσκεται ακόμη σε κατάσταση αναμονής.
Σύμφωνα με τον κ. Δούκα, η προστασία των παιδιών απαιτεί κάτι παραπάνω από απλούς «κόφτες». Απαιτεί:
Η γαλλική απόφαση αποτελεί τομή για τον δυτικό κόσμο. Ωστόσο, όπως υπογραμμίζουν τόσο οι ψυχολόγοι όσο και η τοπική αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα, η απαγόρευση είναι μόνο η αρχή. Το πραγματικό στοίχημα είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου η τεχνολογία δεν θα «καταπίνει» την παιδική ηλικία, αλλά θα την υπηρετεί.
Η Γαλλία έκανε το πρώτο βήμα. Η Ελλάδα, όπως τόνισε και ο Χάρης Δούκας, οφείλει να περάσει από τις εξαγγελίες στην πράξη, προσφέροντας στα παιδιά μας όχι μόνο προστασία αλλά και ελκυστικές εναλλακτικές ζωής μακριά από το «κυνήγι των likes». Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, 1 στους 9 εφήβους στην Ευρώπη παρουσιάζει ήδη σημάδια προβληματικής χρήσης των social media. Η ώρα για δράση είναι τώρα.
