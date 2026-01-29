Στις εγκαταστάσεις της «Βιολάντα» ο Σωκράτης Φάμελλος

Στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης (29/1) o Σωκράτης Φάμελλος.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία ενημερώθηκε από στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της ΕΛΑΣ για την πορεία των ερευνών.

Στη συνέχεια ο Σωκράτης Φάμελλος θα επισκεφθεί τη Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασίας και το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων, ενώ μετά την ολοκλήρωση των επαφών του στα Τρίκαλα θα κάνει δηλώσεις.

