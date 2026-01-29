Στις εγκαταστάσεις της «Βιολάντα» ο Σωκράτης Φάμελλος

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης (29/1) o Σωκράτης Φάμελλος.
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία ενημερώθηκε από στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της ΕΛΑΣ για την πορεία των ερευνών.
Στη συνέχεια ο Σωκράτης Φάμελλος θα επισκεφθεί τη Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασίας και το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων, ενώ μετά την ολοκλήρωση των επαφών του στα Τρίκαλα θα κάνει δηλώσεις.
Διαβάστε επίσης:
Βιολάντα: Σκληρή επίθεση Γεωργιάδη στην αντιπολίτευση – «Άθλιοι και τυμβωρύχοι»
Ο Νίκος Δένδιας υποδέχθηκε στη φρεγάτα «Κίμων» τη γαλλίδα ομόλογό του, Catherine Vautrin (photos)
Συνέδριο ΝΔ: Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής ο Θοδωρής Ρουσόπουλος – Θα διεξαχθει 15, 16 και 17 Μαΐου
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.