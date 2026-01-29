Βιολάντα: Σκληρή επίθεση Γεωργιάδη στην αντιπολίτευση – «Άθλιοι και τυμβωρύχοι»

Σκληρή επίθεση εξαπέλυσε στην αντιπολίτευση ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης με αφορμή το τραγικό δυστύχημα στο εργοστάσιο Βιολάντα.

Ειδικότερα ο Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στον Real Fm και στους δημοσιογράφους Νίκο Χατζηνικολάου και Αντώνη Δελλατόλα, είπε ότι αυτό που κάνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι «εμετική τυμβωρυχεία. Είναι άθλια υποκείμενα που ασκούν αντιπολίτευση πάνω στα πτώματα» είπε.

Συμπλήρωσε ότι ούτε ο ίδιος ούτε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εβγαλαν κανένα πόρισμα «γιατί δεν η δουλειά τους».

Στην ερώτηση για τους αριθμούς των ελέγχων της Επιθεώρησης Εργασίας ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη έκανε δύο σημαντικές παρεμβάσεις. Εκανε την Επιθεώρηση Εργασίας Ανεξάρτητη Αρχή και ταυτοχρονα πολλαπλασίασε τους ελέγχους.

«Ο αριθμός των ελέγχων επι κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι διπλάσιος απο αυτους που έγιναν επί Πρώτης Φοράς Αριστεράς», όπως είπε ενώ στην μομφή περί έλλειψης προσωπικού ανέφερε ότι «σε όποιο υπουργείο και αν πήγε παντού κάνουν λόγο για έλλειψη προσωπικου. Εαν υπήρχε έλλειψη προσωπικού δεν θα ήταν διπλάσιοι οι έλεγχοι».

Η Επιθεώρηση Εργασίας, ανέφερε, «δεν μπορεί να διαπιστώσει εαν υπάρχει διαρροή προπανίου». «Υπάρχει η Πυροσβεστική, η Περιφέρεια που μπορουν ανα πάσα στιγμή να διεξάγουν ελέγχους.

Οι Αρχές και η Δικαιοσύνη θα δώσουν τις απαντήσεις που πρέπει.

Η πολιτική αντιπαραθεση πρέπει να πάψει επιτελους να είναι τόσο τοξικη. Οι τυμβωρύχοι, οι άθλιοι που λέγανε για ξυλόλια και λαθρεμπόρια στο σιδηροδρομικό δυστυχημα των Τεμπών. Κάπου έλεος» αν’φερε.

Ο ίδιος συμπλήρωσε τέλος ότι «είχε επισκεφτεί ως υπουργός Ανάπτυξης το συγκεκριμένο εργοστάσιο το 2022.

Του έκανε τρομερή τρομερή εντύπωση που αυτό το εργοστάσιο είχε αυτή την κατάληξη. Είναι αδιανόητο να έγιναν αυτά τα λάθη απο πλευράς ιδιοκτησίας του εργοστασίου και να χάνουν με αυτό τον τρόπο πέντε άνθρωποι τη ζωή τους».

