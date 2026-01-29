Δούκας για την απαγόρευση πρόσβασης παιδιών στα social media: Στην Ελλάδα ακόμα περιμένουμε…

Με αιχμές για την κυβέρνηση σχολίασε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, την απόφαση της Γαλλίας να απαγορεύσει την πρόσβαση στα social media σε νέους κάτω των 15 ετών.

Με ανάρτησή του στο Facebook, ο Χ. Δούκας επισήμανε ότι «η Γαλλία έγινε η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που απαγόρευσε σε παιδιά κάτω από 15 ετών την πρόσβαση στα social media. Τον δρόμο άνοιξε πρώτη η Αυστραλία, όμως το παράδειγμά της έδειξε πως το ικανοποιητικό μπλοκάρισμα των κοινωνικών δικτύων σε παιδιά που μεγαλώνουν με την τεχνολογία, είναι σχεδόν αδύνατον».

«Η προστασία των παιδιών από την άνευ όρων πρόσβαση στον ψηφιακό κόσμο, που απειλεί την ψυχική και σωματική τους υγεία, την ασφάλειά τους, απαιτεί σοβαρές παρεμβάσεις», συνέχισε ο δήμαρχος Αθηναίων. «Από κόφτες σε κακόβουλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης μέχρι ελκυστικά αντισταθμίσματα αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου τους. Απαιτεί τον καλά οργανωμένο ψηφιακό γραμματισμό τους που θα τα προετοιμάζει σωστά για τη νέα ψηφιακή πραγματικότητα».

«Στην Αθήνα, μέσα από τις κοινωνικές μας δομές, η εικόνα που έχουμε είναι ότι τα παιδιά, οι έφηβοι νέοι μας, χρειάζονται εναλλακτικές. Για δράση και δραστηριότητες που θα τους απομακρύνουν από την οθόνη των social, κρατώντας τους εντός των κοινωνικών τειχών. Για παράδειγμα, ζωντανεύουμε τους δημόσιους χώρους με συνεχή πολιτιστικά events και κυρίως συζητάμε μαζί τους και τους ζητάμε την γνώμη τους για ό,τι σχεδιαζουμε στην πόλη», επισήμανε.

Και… φύλαξε την αιχμή προς την κυβέρνηση για το τέλος, γράφοντας ότι «στην Ελλάδα, τέσσερις μήνες μετά τις αρχικές κυβερνητικές εξαγγελίες για “ρύθμιση” στην πρόσβαση των ανηλίκων στα social media, ακόμα περιμένουμε…».

