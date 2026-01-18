Το πείραμα της Αυστραλίας με τον κόφτη των social media στους ανήλικους: Έκλεισαν 4,7 εκατ. λογαριασμοί

Σε ένα μήνα από την εφαρμογή της πρώτης του είδους παγκοσμίως απαγόρευσης πρόσβασης ανηλίκων κάτω των 16 ετών στα social media, η Αυστραλία ανακοίνωσε στοιχεία που δείχνουν την εκτεταμένη συμμόρφωση των μεγάλων πλατφορμών αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ένα τέτοιο ριζικό μέτρο.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα:

• Οι εταιρείες κοινωνικών μέσων έχουν απενεργοποιήσει περίπου 4,7 εκατομμύρια λογαριασμούς χρηστών ηλικίας κάτω των 16 ετών μέσα στον πρώτο μήνα εφαρμογής της νέας νομοθεσίας, που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Δεκεμβρίου 2025.

• Το νούμερο αυτό αντιστοιχεί σε περισσότερους από δύο λογαριασμούς για κάθε Αυστραλό ηλικίας 10–16 ετών, αν μείνουν τα δημογραφικά δεδομένα ως βάση.

• Η ρύθμιση εφαρμόστηκε σε τουλάχιστον 10 μεγάλες πλατφόρμες όπως Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat, X και Threads, οι οποίες υποχρεώθηκαν να μπλοκάρουν ή να διαγράψουν λογαριασμούς ανηλίκων για να αποφύγουν πρόστιμα έως 49,5 εκατομμύρια Αυστραλιανά δολάρια για κάθε παράβαση.

Οι εταιρείες έχουν σε μεγάλο βαθμό συμμορφωθεί με το μέτρο —αν και παραμένουν τεχνικές δυσκολίες στην επαλήθευση ηλικίας— και ήδη εμφανίζονται και νομικές προκλήσεις από κάποιους παρόχους, όπως το Reddit.

Τι δείχνουν οι πρώτες αντιδράσεις

Η αντίδραση στο εσωτερικό της Αυστραλίας είναι ανάμεικτη:

• Υποστηρικτές του μέτρου, συμπεριλαμβανομένης της κυβέρνησης, παρουσιάζουν τα στοιχεία ως ενθαρρυντικά βήματα για την προστασία της ψυχικής υγείας και της ασφάλειας των παιδιών από τα επιβλαβή περιβάλλοντα των social media.

• Κριτικοί τονίζουν ότι τα social media αποτελούν για πολλούς νέους χώρο κοινωνικοποίησης και υποστήριξης, και εκφράζουν την ανησυχία ότι η απότομη απομάκρυνση από αυτά μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες.

• Ορισμένες τεχνικές παρακάμψεις από τους ίδιους τους νέους — όπως ψεύτικες ημερομηνίες ή χρήση λογαριασμών τρίτων — δείχνουν ότι η επαλήθευση ηλικίας παραμένει δύσκολη στην πράξη.

Το πλαίσιο της ρύθμισης και η επόμενη ημέρα

Ο νόμος που επέβαλε το μέτρο — η Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Act 2024 — ψηφίστηκε τον Νοέμβριο του 2024 και τέθηκε σε εφαρμογή τον Δεκέμβριο του 2025 με στόχο να περιορίσει την πρόσβαση ανηλίκων σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Η εφαρμογή του αποτελεί μείζον πείραμα ρυθμιστικής παρέμβασης ψηφιακής ασφάλειας, με αρκετούς παρατηρητές να παρακολουθούν αν θα οδηγήσει σε:

• μελλοντική μείωση προβλημάτων ψυχικής υγείας, όπως εθισμό ή άγχος που συνδέονται με τη χρήση social media,

• ή σε παρενέργειες όπως η μετακίνηση ανηλίκων σε λιγότερο ρυθμισμένες και πιο επικίνδυνες πλατφόρμες.

Άλλες χώρες εξετάζουν αντίστοιχα μέτρα

Το «πείραμα» της Αυστραλίας έχει ήδη πυροδοτήσει συζητήσεις σε άλλες χώρες:

• Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο πρωθυπουργός και νομοθέτες συζητούν την πιθανότητα παρόμοιας απαγόρευσης ή αυστηρότερων ελέγχων για χρήστες κάτω των 16 ως μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας προστασίας των παιδιών στο διαδίκτυο.

• Στη Δανία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρονται επίσης προτάσεις για ανώτατα όρια ηλικίας ή πιο αυστηρά συστήματα επαλήθευσης ηλικίας, ως μια μορφή «Αυστραλιανού μοντέλου» στην προστασία ανηλίκων στα social media.

Πρώτη εκτίμηση: επιτυχία ή αντιπαραγωγικό πείραμα;

Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα:

• Η συμμόρφωση των πλατφορμών και οι εκατομμύρια λογαριασμοί που έκλεισαν δείχνουν ότι οι νομοθετικές ρυθμίσεις μπορούν να έχουν άμεσα αποτελέσματα όταν επιβάλλονται με αυστηρά πρόστιμα.

• Ωστόσο, η επαλήθευση ηλικίας παραμένει τεχνική πρόκληση, και οι νέοι φαίνεται να βρίσκουν τρόπους να περιφρονούν τους περιορισμούς — μια τάση που κινδυνεύει να οδηγήσει σε μετακίνηση σε πλατφόρμες χωρίς κανόνες.

Πρακτικά, η Αυστραλία προσφέρει στον κόσμο ένα πρώιμο δείγμα των ορίων και των δυνατοτήτων που έχει μια ρυθμιστική παρέμβαση στο διαδίκτυο — ένα πείραμα που θα αξιολογηθεί όχι μόνο με αριθμούς απενεργοποιημένων λογαριασμών, αλλά με την κοινωνική, ψυχολογική και τεχνολογική του επίδραση στη ζωή των νέων.

Διαβάστε επίσης:

Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν – Πεζεσκιάν για αποκλιμάκωση στο Ιράν

Ευρωπαϊκή Ένωση: Έκτακτη συνεδρίαση μετά τους δασμούς του Τραμπ λόγω της Γροιλανδίας

Ρωσία: Συγκλoνιστική χιονοστιβάδα «καταπίνει» χιονοδρομικό κέντρο (Videο)