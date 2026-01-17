Ευρωπαϊκή Ένωση: Έκτακτη συνεδρίαση μετά τους δασμούς του Τραμπ λόγω της Γροιλανδίας

Οι πρεσβευτές από τις 27 χώρες μέλη της ΕΕ κλήθηκαν σε έκτακτη συνεδρίαση στις Βρυξέλλες αύριο, Κυριακή, μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή νέων δασμών σε Ευρωπαίους συμμάχους, μέχρι να επιτραπεί στις Ηνωμένες Πολιτείες να αγοράσουν τη Γροιλανδία.

Η Κύπρος, η οποία ασκεί την εκ περιτροπής εξάμηνη προεδρία της ΕΕ, δήλωσε αργά απόψε ότι συγκαλεί έκτακτη συνεδρίαση την Κυριακή.

Διπλωμάτες της ΕΕ δήλωσαν ότι η συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα.

«Θα υπερασπιστούμε την κυριαρχία της ΕΕ» – Οι αντιδράσεις στην Ευρώπη για τους δασμούς

Με αιχμή την υπεράσπιση της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της διεθνούς νομιμότητας, η Ευρώπη ξεκαθαρίζει ότι θα απαντήσει συντονισμένα σε κάθε ενέργεια που θέτει σε δοκιμασία τη σταθερότητα, τη συνεργασία και τις αξίες της με αφορμή την επιβολή δασμών που ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ , σε 8 χώρες της Ευρώπης επειδή αντιτίθενται στον έλεγχο της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ.

«Οι δασμοί θα υπονόμευαν τις διατλαντικές σχέσεις» και θα οδηγούσαν σε «μια επικίνδυνη καθοδική πορεία», προειδοποιεί η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δηλώνοντας την «πλήρη αλληλεγγύη» της ΕΕ προς τη Δανία και τον λαό της Γροιλανδίας. Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα ξεκαθαρίζει ότι «η Ευρώπη θα παραμείνει απολύτως σταθερή στην υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου», ενώ ο Εμανουέλ Μακρόν χαρακτηρίζει τις αμερικανικές δασμολογικές απειλές «απαράδεκτες», διαμηνύοντας πως η Ευρώπη θα απαντήσει ενιαία και συντονισμένα.

Υπενθυμίζεται ότι, νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ, μέσω Truth Social, ανακοίνωσε ότι η Δανία, η Νορβηγία, η Σουηδία, η Γαλλία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ολλανδία και η Φινλανδία θα επιβαρύνονται με δασμό 10% για όλα τα εμπορεύματα που αποστέλλονται στις ΗΠΑ.

Όπως αναφέρει, το μέτρο θα τεθεί σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου και επισημαίνει ότι την 1η Ιουνίου οι δασμοί θα αυξηθούν στο 25%.

Φον ντερ Λάιεν για τις απειλές Τραμπ για τη Γροιλανδία: «Οι δασμοί θα υπονόμευαν τις διατλαντικές σχέσεις»

«Η ΕΕ εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της με τη Δανία και τον λαό της Γροιλανδίας», «οι δασμοί θα υπονόμευαν τις διατλαντικές σχέσεις και θα έθεταν τον κίνδυνο μιας επικίνδυνης καθοδικής πορείας», τονίζει στο μήνυμά της στο Χ η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, απαντώντας στις απειλές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή νέων δασμών σε χώρες της ΕΕ και σε όσους διαφωνούν με τα σχέδια των ΗΠΑ για την Γροιλανδία.

Η Φον ντερ Λάιεν στο μήνυμά της αναφέρθηκε στην άσκηση που λαμβάνει χώρα στη Δανία, τονίζοντας ότι «η εδαφική ακεραιότητα και η κυριαρχία αποτελούν θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου. Είναι απαραίτητα για την Ευρώπη και για τη διεθνή κοινότητα στο σύνολό της. Έχουμε επανειλημμένα υπογραμμίσει το κοινό μας διατλαντικό ενδιαφέρον για ειρήνη και ασφάλεια στην Αρκτική, μεταξύ άλλων μέσω του ΝΑΤΟ. Η προ-συντονισμένη άσκηση της Δανίας, που διεξάγεται με συμμάχους, ανταποκρίνεται στην ανάγκη ενίσχυσης της ασφάλειας στην Αρκτική και δεν αποτελεί απειλή για κανέναν».

Όπως επισημαίνει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, «η ΕΕ εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της με τη Δανία και τον λαό της Γροιλανδίας. Ο διάλογος παραμένει απαραίτητος και έχουμε δεσμευτεί να βασιστούμε στη διαδικασία που ξεκίνησε ήδη την περασμένη εβδομάδα μεταξύ του Βασιλείου της Δανίας και των ΗΠΑ. Οι δασμοί θα υπονόμευαν τις διατλαντικές σχέσεις και θα έθεταν τον κίνδυνο μιας επικίνδυνης καθοδικής πορείας. Η Ευρώπη θα παραμείνει ενωμένη, συντονισμένη και δεσμευμένη στην υπεράσπιση της κυριαρχίας της».

Αντόνιο Κόστα: «Η Ευρώπη θα παραμείνει απολύτως σταθερή στην υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου»

Μήνυμα ότι «η Ευρώπη θα παραμείνει απολύτως σταθερή στην υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου» έστειλε προς την Ουάσινγκτον ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, μετά τις απειλές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή νέων δασμών σε χώρες της ΕΕ, ακόμη και με αναφορές στην πώληση της Γροιλανδίας.

Ο Αντόνιο Κόστα ανακοίνωσε ότι προχωρά στον συντονισμό κοινής απάντησης των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις απειλές αυτές, χωρίς ωστόσο να κατονομάσει τον Αμερικανό πρόεδρο. «Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι πάντα απολύτως σταθερή στην υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου, παντού και, φυσικά, ξεκινώντας από το έδαφος των κρατών-μελών της. Αυτή τη στιγμή συντονίζω μια κοινή απάντηση από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το συγκεκριμένο ζήτημα», δήλωσε από την Ασουνσιόν της Παραγουάης, λίγο μετά την υπογραφή της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Mercosur.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου υπογράμμισε ότι η συμφωνία αυτή δεν αφορά μόνο τη δημιουργία της μεγαλύτερης οικονομικής ζώνης στον κόσμο, αλλά και την αποστολή ενός σαφούς πολιτικού μηνύματος. «Σήμερα, αυτό που χρειάζεται ο κόσμος δεν είναι η σύγκρουση, αλλά η ειρήνη· όχι η αντιπαράθεση μεταξύ χωρών, αλλά η συνεργασία. Είναι θεμελιώδες να υπερασπιζόμαστε το διεθνές δίκαιο όπου κι αν αυτό παραβιάζεται», ανέφερε.

Όπως σημείωσε, «αν η Ρωσία εισβάλει στην Ουκρανία, οφείλουμε να υπερασπιστούμε την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία της. Αν παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Βενεζουέλα, πρέπει να υψώσουμε τη φωνή μας για την προάσπισή τους. Αν θέλουμε ευημερία, πρέπει να ανοίγουμε τις αγορές, όχι να τις κλείνουμε· να δημιουργούμε ζώνες οικονομικής ολοκλήρωσης και όχι να αυξάνουμε τους δασμούς».

Ο Μακρόν χαρακτήρισε «απαράδεκτες» τις δασμολογικές αυξήσεις των ΗΠΑ

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε «απαράδεκτες» τις δασμολογικές αυξήσεις των ΗΠΑ σε βάρος οκτώ ευρωπαϊκών κρατών δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι η Γαλλία υποστηρίζει την αρχή της ανεξαρτησίας και της κυριαρχίας των Εθνών και ότι «κανένας εκφοβισμός και καμιά απειλή» δεν επηρεάζουν τη στάση της στην Ουκρανία, στη Γροιλανδία και στον υπόλοιπο κόσμο.

Ο Γάλλος πρόεδρος υπογράμμισε τον απόλυτο σεβασμό της Γαλλίας στην Χάρτα των Ηνωμένων Εθνών επισημαίνοντας ότι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το Παρίσι υποστήριξε και θα συνεχίσει να υποστηρίζει την Ουκρανία οικοδομώντας μία συμμαχία κρατών για την επίτευξη διαρκούς και σταθερής ειρήνης. «Με βάση αυτή την Αρχή αποφασίσαμε να συμμετάσχουμε στη στρατιωτική άσκηση που αποφάσισε η Δανία στη Γροιλανδία», θεωρώντας ότι η ασφάλεια στην Αρκτική αφορά την Ευρώπη.

Αναφερόμενος ειδικότερα στους δασμολογικές αυξήσεις, ο Γάλλος πρόεδρος τις χαρακτήρισε απαράδεκτες και εκτός τόπου, λέγοντας ότι οι Ευρωπαίοι θα απαντήσουν κατά τρόπο ενιαίο και συντονισμένο στην περίπτωση που αυτές οι δασμολογικές αυξήσεις εφαρμοστούν. «Θα υπερασπιστούμε την ευρωπαϊκή κυριαρχία» δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος, σημειώνοντας ότι με αυτό το πνεύμα θα συνεννοηθεί με τους εταίρους της Γαλλίας στην Ευρώπη.

Η Δανία «εξεπλάγη» από τις δασμολογικές απειλές του Τραμπ

Ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας Λαρς Λόκε Ράσμουσεν δήλωσε σήμερα ότι “εξεπλάγη” από την απειλή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αυξήσει τους δασμούς σε βάρος οκτώ ευρωπαϊκών χωρών εάν η Γροιλανδία δεν “πουληθεί εξ ολοκλήρου” στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Τραμπ κατηγόρησε τη Δανία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Βρετανία, την Ολλανδία και τη Φινλανδία, οι οποίες έχουν στείλει στρατιωτικούς στη Γροιλανδία για αναγνωριστική αποστολή, ότι παίζουν ένα “πολύ επικίνδυνο παιχνίδι”.

“Ο στόχος της ενίσχυσης της στρατιωτικής παρουσίας στη Γροιλανδία, στον οποίο αναφέρεται ο πρόεδρος, είναι ακριβώς η αύξηση της ασφάλειας στην Αρκτική”, απάντησε ο Ράσμουσεν σε μήνυμα που έστειλε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο επικεφαλής της διπλωματίας της Δανίας και η Γροιλανδή ομόλογός του Βίβιαν Μότσφελντ συναντήθηκαν την Τετάρτη με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για το θέμα της Γροιλανδίας.

Επιφύλαξη από την Γερμανία

Με επιφύλαξη αντέδρασε η γερμανική κυβέρνηση στις ανακοινώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή επιπλέον δασμών στις ευρωπαϊκές χώρες που έστειλαν στρατιώτες στην Γροιλανδία, μεταξύ των οποίων και η Γερμανία. Οι αποφάσεις θα ληφθούν από κοινού με τους Ευρωπαίους εταίρους, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Η γερμανική κυβέρνηση έλαβε γνώση των δηλώσεων του προέδρου των ΗΠΑ. Βρίσκεται σε στενό συντονισμό με τους Ευρωπαίους εταίρους της. Μαζί, εν ευθέτω χρόνω, θα αποφασίσουμε για τις ενδεδειγμένες αντιδράσεις», δήλωσε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφαν Κορνέλιους, με ανάρτησή του στο «Χ».

Από την πλευρά των Πρασίνων, η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας Καταρίνα Ντρέγκε ζήτησε η Ευρώπη να μην υποχωρήσει και να δοθεί «σαφής απάντηση στον Ντόναλντ Τραμπ, ότι η ΕΕ θα απαντήσει στις απειλές για δασμούς με δικούς της δασμούς», ενώ επέκρινε τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, τονίζοντας ότι «η πολιτική υποχωρήσεων και κατευνασμού έναντι των ΗΠΑ απέτυχε».

