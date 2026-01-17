Ρωσία: Συγκλoνιστική χιονοστιβάδα «καταπίνει» χιονοδρομικό κέντρο (Videο)

Τεράστια χιονοστιβάδα έπληξε το χιονοδρομικό κέντρο Έλμπρους, στη Ρωσία κοντά στα σύνορα με τη Γεωργία.

Βίντεο που καταγράφηκαν την Πέμπτη δείχνουν έναν τεράστιο όγκο χιονιού να κατεβαίνει με ορμή την πλαγιά του βουνού, στη νότια Ρωσία, και να κατευθύνεται προς τον χώρο στάθμευσης του χιονοδρομικού κέντρου Ελμπρούς, στην περιοχή Καμπαρντίνο-Μπαλκαρία, αναγκάζοντας τουρίστες να τρέξουν πανικόβλητοι για να σωθούν.

Στο οπτικό υλικό, άνθρωποι φαίνονται αρχικά να παρακολουθούν αποσβολωμένοι τη χιονοστιβάδα, προτού αντιληφθούν τον άμεσο κίνδυνο. Ορισμένοι επιχειρούν να απομακρυνθούν, όμως μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ο χώρος καλύπτεται πλήρως από ένα πυκνό λευκό σύννεφο χιονιού.

Παρά τη σφοδρότητα του φαινομένου, οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς ή σοβαρά τραυματίες.