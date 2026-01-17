search
ΣΑΒΒΑΤΟ 17.01.2026 22:57
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.01.2026 22:26

Ρωσία: Συγκλoνιστική χιονοστιβάδα «καταπίνει» χιονοδρομικό κέντρο (Videο)

17.01.2026 22:26
chioni4

Τεράστια χιονοστιβάδα έπληξε το χιονοδρομικό κέντρο Έλμπρους, στη Ρωσία κοντά στα σύνορα με τη Γεωργία.

Βίντεο που καταγράφηκαν την Πέμπτη δείχνουν έναν τεράστιο όγκο χιονιού να κατεβαίνει με ορμή την πλαγιά του βουνού, στη νότια Ρωσία, και να κατευθύνεται προς τον χώρο στάθμευσης του χιονοδρομικού κέντρου Ελμπρούς, στην περιοχή Καμπαρντίνο-Μπαλκαρία, αναγκάζοντας τουρίστες να τρέξουν πανικόβλητοι για να σωθούν.

Στο οπτικό υλικό, άνθρωποι φαίνονται αρχικά να παρακολουθούν αποσβολωμένοι τη χιονοστιβάδα, προτού αντιληφθούν τον άμεσο κίνδυνο. Ορισμένοι επιχειρούν να απομακρυνθούν, όμως μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ο χώρος καλύπτεται πλήρως από ένα πυκνό λευκό σύννεφο χιονιού.

Παρά τη σφοδρότητα του φαινομένου, οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς ή σοβαρά τραυματίες.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
FOTIA-EUBOIA-21
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε σπίτι στη Χαλκίδα: Στο νοσοκομείο δύο άτομα – Εκκενώθηκαν οι διπλανές κατοικίες (Videos)

chioni4
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Συγκλoνιστική χιονοστιβάδα «καταπίνει» χιονοδρομικό κέντρο (Videο)

macron
ΚΟΣΜΟΣ

«Πυρά» Μακρόν σε Τραμπ: «Απαράδεκτες οι απειλές για δασμούς – Θα απαντήσει ενιαία η Ευρώπη»

polo1 (3)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ελλάδα-Τουρκία 20-8: Υγιεινός περίπατος για την Εθνική

karystianou_new_456
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρυστιανού: «Το διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα ποτέ δεν θα δώσει λύσεις, γιατί αυτό θα σήμαινε τη διάλυσή του»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsixlakidis pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήσεων συνέχεια στο ΠΑΣΟΚ – Τα βρόντηξε και ο γραμματέας της Νομαρχιακής Ημαθίας

giannis 88- new
REAL ESTATE

Από το Μπρούκλιν στου Ρέντη: Πώς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και τα αδέλφια του χτίζουν αυτοκρατορία στο real estate

mornos_nero
ΕΛΛΑΔΑ

Το νερό… επιστρέφει στον Μόρνο: Ανάκαμψη για τα υδατικά αποθέματα τις πρώτες 15 μέρες του 2026

fotilas peletidis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πώς θα ξεβρακώσεις τον Πελετίδη»: Αδιανόητες εκφράσεις Φωτήλα, οι χυδαίες «οδηγίες» στον Σβόλη - Η απάντηση του δημάρχου Πατρέων (Video)

kimoulis-new
LIFESTYLE

Γιώργος Κιμούλης: «Σε αυτή τη ζωή δεν έχουμε έρθει για να είμαστε ευτυχισμένοι» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 17.01.2026 22:55
FOTIA-EUBOIA-21
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε σπίτι στη Χαλκίδα: Στο νοσοκομείο δύο άτομα – Εκκενώθηκαν οι διπλανές κατοικίες (Videos)

chioni4
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Συγκλoνιστική χιονοστιβάδα «καταπίνει» χιονοδρομικό κέντρο (Videο)

macron
ΚΟΣΜΟΣ

«Πυρά» Μακρόν σε Τραμπ: «Απαράδεκτες οι απειλές για δασμούς – Θα απαντήσει ενιαία η Ευρώπη»

1 / 3