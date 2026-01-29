search
ΠΕΜΠΤΗ 29.01.2026 19:51
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.01.2026 19:26

Μητσοτάκης στο TikTok: «Νέο πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων για τη νεφρική δυσλειτουργία – Κάθε ζωή μετράει»

29.01.2026 19:26
mitsotakis tiktok 88- new

Το νέο πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων για τη νεφρική δυσλειτουργία, που αφορά 1,5 εκατομμύριο συμπολίτες μας, επέλεξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να αναδείξει σε βίντεό του στο TikTok, υπογραμμίζοντας τη σημασία της πρόληψης και τα αποτελέσματα του εθνικού προγράμματος «Προλαμβάνω».

Όπως σημειώνει ο πρωθυπουργός, μέχρι σήμερα 5,1 εκατομμύρια πολίτες έχουν ήδη υποβληθεί σε προληπτικές εξετάσεις μέσω του «Προλαμβάνω», του πρώτου ολοκληρωμένου εθνικού προγράμματος πρόληψης που εφαρμόζεται στη χώρα. Στόχος του προγράμματος είναι ο έγκαιρος εντοπισμός των πιο διαδεδομένων χρόνιων νοσημάτων, πριν αυτά εξελιχθούν σε σοβαρά προβλήματα υγείας.

Όπως αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 950.000 μαστογραφίες, 700.000 γυναικολογικοί έλεγχοι, πάνω από 900.000 έλεγχοι για τον καρκίνο του παχέος εντέρου, 2,5 εκατομμύρια εξετάσεις καρδιάς, ενώ περισσότεροι από 4.000 πολίτες έχουν λάβει δωρεάν ιατρική φροντίδα για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας.

«Μιλάμε για πέντε προγράμματα πρόληψης με ένα ξεκάθαρο αποτέλεσμα: ζωές που σώζονται», τονίζει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η προσπάθεια δεν σταματά εδώ.

@kyriakosmitsotakis_

Το νέο πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων για τη νεφρική δυσλειτουργία που αφορά 1,5 εκατομμύριο συμπολίτες μας ξεκίνησε.

♬ original sound – Kyriakos Mitsotakis

Ήδη, όπως ανακοινώνει, έχει ξεκινήσει το νέο πρόγραμμα πρόληψης για τη νεφρική δυσλειτουργία, το οποίο απευθύνεται σε 1,5 εκατομμύριο πολίτες, ενισχύοντας περαιτέρω το πλέγμα των δωρεάν προληπτικών ελέγχων.

Ο πρωθυπουργός υπενθυμίζει ότι όλες οι εξετάσεις παρέχονται δωρεάν, τόσο σε ασφαλισμένους όσο και σε ανασφάλιστους πολίτες. Μέσω της πλατφόρμας proliptikes.gov.gr, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν τις εξετάσεις που επιθυμούν και να ενημερωθούν αναλυτικά για τα επόμενα βήματα.

«Η πρόληψη σώζει ζωές και κάθε ζωή μετράει», καταλήγει στο μήνυμά του.

Διαβάστε επίσης:

Συνάντηση Μητσοτάκη με τη Γαλλίδα υπουργό Άμυνας – Στο επίκεντρο η ελληνογαλλική αμυντική συνεργασία

ΟΠΕΚΕΠΕ: Με μάρτυρες από τον προηγούμενο αιώνα ολοκληρώνονται οι εργασίες της Εξεταστικής – Οι καταθέσεις Τζουμάκα και Κοντού

Η Γαλλία «υψώνει τείχος» στα social media: Μια Ψηφιακή Ευρωπαϊκή Επανάσταση και τι συμβαίνει στην Ελλάδα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
nea-odos-logo-new
BUSINESS

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ΑΘΕ λόγω τεχνικών εργασιών

avgenakis new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο «εύθικτος» Αυγενάκης δεν αποδέχεται τη θέση του προέδρου στον αναπτυξιακό φορέα 

ekab new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Διδυμότειχο: Πέθανε 5χρονος που είχε συμπτώματα ίωσης – Μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο

Aegean-1
BUSINESS

AEGEAN: Μπαίνει στη συντήρηση και επισκευή αεροπορικού υλικού και αεροσκαφών με συμμετοχή 45% στην APELLA

trump putin new
ΚΟΣΜΟΣ

«Ο Πούτιν συμφώνησε σε κατάπαυση πυρός για μια εβδομάδα» ισχυρίζεται ο Τραμπ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
konstantinos-kazakos-new
LIFESTYLE

Συγκινεί ο Κωνσταντίνος Καζάκος: «Θα ήθελα πολύ να αγκαλιάσω ξανά τους γονείς μου»

melania trump 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Το ντοκιμαντέρ για τη Μελάνια αποσύρεται από τους κινηματογράφους της Νότιας Αφρικής

ergostasio_violanda_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εργοστάσιο «Βιολάντα»: Δύο καταγγελίες στην Επιθεώρηση Εργασίας μέσα στο 2025 - Η πιο πρόσφατη για ζητήματα εξοπλισμού

KAFENEIO
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μικρά καφενεία και παντοπωλεία στα ορεινά χωριά: Η Κομισιόν λέει ναι στη στήριξή τους, ο Αρναούτογλου εκθέτει την κυβέρνηση

whiskey
ΚΟΣΜΟΣ

Το καλύτερο σκωτσέζικο ουίσκι στον κόσμο (και δύο ιαπωνικά), σύμφωνα με κορυφαίο ειδικό της Νέας Υόρκης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 29.01.2026 19:50
nea-odos-logo-new
BUSINESS

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ΑΘΕ λόγω τεχνικών εργασιών

avgenakis new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο «εύθικτος» Αυγενάκης δεν αποδέχεται τη θέση του προέδρου στον αναπτυξιακό φορέα 

ekab new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Διδυμότειχο: Πέθανε 5χρονος που είχε συμπτώματα ίωσης – Μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο

1 / 3