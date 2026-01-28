Παχυσαρκία παιδιών και ενηλίκων: Αισιόδοξα τα πρώτα αποτελέσματα από τα Προγράμματα «Προλαμβάνω»

Η γνωστή φράση μιας παλιάς διαφήμισης «Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο», φαίνεται να βρίσκει πλήρη εφαρμογή στα δυο προγράμματα «Προλαμβάνω» που αφορούν την παιδική παχυσαρκία και τις προληπτικές καρδιολογικές εξετάσεις των ενηλίκων που περιλαμβάνει και μέτρα μείωσης του βάρους.

Απόδειξη το γεγονός ότι ήδη 2.000 ενήλικες λαμβάνουν από τα Χριστούγεννα φαρμακευτική αγωγή για την απώλεια κιλών. Πρόκειται για άνδρες και γυναίκες, με πολύ υψηλό δείκτη μάζας σώματος (45-50 ΔΜΣ) κυρίως άνω των 50 ετών αλλά και νεότεροι, ηλικίας 35-40 ετών, που βλέπουν ήδη τα πρώτα αποτελέσματα, μετά από ένα μήνα φαρμακευτικής αγωγής και ιατρικής παρακολούθησης.

Παράλληλα 1.156 παιδιά και έφηβοι από 2 έως και 17 ετών που κατοικούν σε 56 περιοχές της χώρας (νησιά και απομακρυσμένα ορεινά χωριά), έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα παιδικής παχυσαρκίας και ήδη το 80% από αυτά έχουν διαπιστώσει σημαντική μείωση του ΔΜΣ. Σημειώνεται ότι πρόκειται για 541 είναι αγόρια (48%) και 587 είναι κορίτσια (52%) που συμμετέχουν ως σήμερα ωστόσο η συμμετοχή αναμένεται να αυξηθεί.

«Ολοένα και περισσότεροι ενήλικες και γονείς με παχύσαρκα παιδιά αποφασίζουν να συμμετέχουν στα προγράμματά αυτά, με συνέπεια το επόμενο διάστημα αυτοί οι αριθμοί να αυξηθούν σημαντικά», είπαν στο topontiki.gr πηγές από το υπουργείο Υγείας.

Το πρόγραμμα για την παιδική παχυσαρκία

Στο Πλαίσιο της Εθνικής Δράσης κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας, το υπουργείο Υγείας δημιούργησε την υπηρεσία Διατροφικής Τηλεσυμβουλευτικής με διαιτολόγο – διατροφολόγο (https://paxisarkiakaipaidi.gov.gr/ypiresies-ygeias/diatrofiki-tilesymvoyleytiki/).

Μέσω αυτής της δωρεάν υπηρεσίας οι οικογένειες έχουν τη δυνατότητα να λάβουν υποστήριξη από εξειδικευμένους επιστήμονες όπου κι αν βρίσκονται (νησιά απομακρυσμένες ορεινές περιοχές) απλά με μια σύνδεση στο διαδίκτυο.

Η υπηρεσία Διατροφικής Τηλεσυμβουλευτικής με διαιτολόγο – διατροφολόγο παρέχεται δωρεάν από το υπουργείο Υγείας και λειτουργεί στο Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Καταπολέμηση της Παχυσαρκίας που εδρεύει στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και στελεχώνεται από εξειδικευμένους διαιτολόγους -διατροφολόγους.

Η ομάδα διαιτολόγων – διατροφολόγων υποστηρίζεται από διεπιστημονική ομάδα ειδικών, συμπεριλαμβανομένων ψυχολόγων, παιδιάτρων, παιδοενδοκρινολόγων και καθηγητών φυσικής αγωγής.

Σημειώνεται ότι μπορούν να προγραμματιστούν έως 1.000 ραντεβού κάθε εβδομάδα ενώ περισσότερα από 140 παιδιά έχουν ολοκληρώσει τον πλήρη κύκλο των 12 συνεδριών.

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα περιλαμβάνει 12 διαδικτυακές συνεδρίες σε 6 μήνες (1 ανά 2 εβδομάδες), εξατομικευμένο διατροφικό πλάνο, συμβουλές για βελτίωση καθημερινών συνηθειών και ενημερωτικό υλικό.

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, έχει δηλώσει παλαιότερα ότι: «Η Εθνική Δράση κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας υλοποιείται με συνέπεια και συνέχεια σε όλη τη χώρα, για να προλάβουμε έγκαιρα μία από τις σοβαρότερες απειλές για τη δημόσια υγεία. Σχεδιάσαμε μια Δράση που ενδυναμώνει τα παιδιά και τις οικογένειες, προσφέροντάς τους όλα τα απαραίτητα εργαλεία για να χτίσουν ένα πιο υγιεινό και δραστήριο μέλλον.

Πρόγραμμα ενήλικων κατά της παχυσαρκίας

Αισιόδοξα είναι τα μηνύματα που έρχονται και από το πρόγραμμα απώλειας βάρους ενηλίκων. Μέσα στις γιορτές των Χριστουγέννων 2.000 ενήλικες έχουν επωφεληθεί από το δωρεάν πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας.

Αναλυτικά το εν λόγω πρόγραμμα παρέχει ολιστική και δωρεάν φροντίδα σε άτομα με νοσογόνο παχυσαρκία – με Δείκτη Μάζα Σώματος (ΔΜΣ) άνω του 40 ή σε πολίτες με ΔΜΣ 37-40 και σχετικές συννοσηρότητες –, καθώς περιλαμβάνει δωρεάν παροχή διατροφικής συμβουλευτικής και συνταγογράφηση φαρμακευτικής αγωγής (https://cardio.gov.gr/antimetopisi-pachysarkias/).

Υπενθυμίζουμε ότι ως τον περασμένο Νοέμβριο 30.000 άτομα ήταν οι δικαιούχοι από εκείνους που συμμετείχαν στο πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων για τον καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Σήμερα οι δικαιούχοι έχουν αυξηθεί σε περίπου 36.400, για τους οποίους έχουν ήδη εκδοθεί παραπεμπτικά και έχουν σταλεί SMS. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ανάμεσα στους δικαιούχους, υπάρχουν αρκετοί παχύσαρκοι άνδρες και γυναίκες που δεν έχουν βγει από το σπίτι τους για πολλά χρόνια, σύμφωνα με πηγές από το υπουργείο Υγείας.

Ποια είναι η διαδικασία

Η διαδικασία για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι απλή. Ο πολίτης θα πρέπει να κάνει τις καρδιολογικές εξετάσεις μέσω του Προγράμματος «Προλαμβάνω». Αφού βγουν τα αποτελέσματα θα το εξετάσει ο γιατρός και εάν διαπιστώσει ότι είναι παχύσαρκος ή υπέρβαρος τότε εκδίδει το παραπεμπτικό για φαρμακευτική αγωγή που είναι διάρκειας δύο μηνών και στέλνεται με ηλεκτρονικό μήνυμα στο κινητό (SMS). Εάν λήξει το παραπεμπτικό, θα επανεκδοθεί και θα σταλεί νέο SMS.

Ο δικαιούχος εκτελεί τη συνταγή – διάρκειας 15 ημερών – και λαμβάνει το φάρμακο σε ένα από τα 5.000 φαρμακεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Με την εκτέλεσή της εκδίδεται ταυτόχρονα παραπεμπτικό για τη διενέργεια νέας ιατρικής εξέτασης με διάρκεια 45 ημερών. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται, εφόσον είναι αναγκαίο, έως οκτώ φορές.

Εκτός από δωρεάν φαρμακευτική αγωγή, ο δικαιούχος θα λάβει και διατροφική συμβουλευτική υποστήριξη με στόχο την υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών και η μακροχρόνια διαχείριση του βάρους.

Τα φάρμακα που χορηγούνται στο πλαίσιο του προγράμματος είναι κυρίως τιρζεπατίδη (Mounjaro) και σεμαγλουτίδη (Wegovy), αλλά μπορεί να δοθούν και λιραγλουτίδη (Saxenda), ναλτρεξόνη/βουπροπιόνη (Mysimba) και ορλιστάτη (Xenical).

Σημειώνεται ότι α προγράμματα προληπτικών εξετάσεων του προγράμματος «Προλαμβάνω» πραγματοποιούνται με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης ως και το 2026. Ωστόσο θα συνεχιστούν, όπως έχει επαναλάβει πολλές φορές η αναπληρώτρια υπουργός Ειρήνη Αγαπηδάκη, καθώς αναμένεται να ενταχθούν στον κρατικό προϋπολογισμό.

