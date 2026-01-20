search
ΤΡΙΤΗ 20.01.2026 18:00
ΥΓΕΙΑ

20.01.2026 14:54

Πρόγραμμα «Προλαμβάνω»: Σχεδόν 2.000 άνδρες και γυναίκες έχουν πάρει δωρεάν φάρμακα για να αδυνατίσουν

pachisarkia_farmaka_2001_1920-1080_new
credit: Shutterstock

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το δωρεάν Πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας ενηλίκων, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Προλαμβάνω».

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία που δίνει το υπουργείο Υγείας, σχεδόν 2.000 πολίτες έχουν εξυπηρετηθεί μέσα στις γιορτές, γεγονός που αποκαλύπτει το αυξημένο ενδιαφέρον για δράσεις πρόληψης και προαγωγής της υγείας.

Θυμίζουμε ότι μέσα από οργανωμένες δράσεις δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να λάβουν ιατρική καθοδήγηση για τη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής τους, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του υπουργείου Υγείας η συμμετοχή στο πρόγραμμα αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω το επόμενο διάστημα. Συνολικά 30.000 άτομα έχουν λάβει τα ηλεκτρονικά παραπεμπτικά μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο κινητό τους (SMS).

Αναλυτικά το πρόγραμμα για τους δικαιούχους περιλαμβάνει:

– εξέταση από ιατρό,

– πρόσβαση σε σύγχρονα φάρμακα για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας,

– διατροφική καθοδήγηση.

Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα με σοβαρό πρόβλημα παχυσαρκίας που επηρεάζει την υγεία τους (Δείκτη Μάζας Σώματος πάνω από 40 ή μεταξύ 37-40 με συνοδά προβλήματα υγείας π.χ καρδιαγγειακά προβλήματα, σακχαρώδη διαβήτη κλπ).

Οι δικαιούχοι που έχουν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση λαμβάνουν το παραπεμπτικό τους ηλεκτρονικά, ενώ οι υπόλοιποι μπορούν να προγραμματίσουν την επίσκεψή τους στο γιατρό με τη χρήση του ΑΜΚΑ τους, για να τους εξετάσει και να κρίνει εάν πληρούν τις προϋποθέσεις για να συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Σημειώνεται ότι η θεραπεία έχει διάρκεια 8 μήνες και το Πρόγραμμα υλοποιείται με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

1 / 3