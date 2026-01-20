ΕΙΝΑΠ: «Η αλλαγή του υγειονομικού χάρτη της Δυτικής Αττικής θα αποδυναμώσει κλινικές σε τρία νοσοκομεία»

Στην αποδυνάμωση Παθολογικών Κλινικών, στη μείωση θέσεων για την ειδικότητα της Καρδιολογίας και Χειρουργικής αλλά και στη κατάργηση της μιας από τις δυο Δερματολογικές κλινικές στη Δυτική Αθήνα και τον Πειραιά, θα οδηγήσουν οι δεκάδες μετακινήσεις ειδικευόμενων και ειδικευμένων γιατρών του Νοσοκομείου «Αγία Βαρβάρα», πρώην Λοιμωδών, του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «Αττικόν» και του Γενικού Νοσοκομείου της Νίκαιας, στο πλαίσιο της αναδιάταξης Νοσοκομειακού χάρτη της Δυτικής Αττικής.

Τα παραπάνω επισημαίνει η Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Αθήνας-Πειραιά (ΕΙΝΑΠ) σε σημερινή της ανακοίνωση.

«Ο νόμος για την «Αναδιάταξη του Νοσοκομειακού Χάρτη της Δυτικής Αττικής», που προβλέπει τη μεταφορά του Νοσοκομείου Λοιμωδών από τον οργανισμό του Νοσοκομείου Νίκαιας στο ΠΓΝ “Αττικόν”, έχει απορριφθεί από την ΕΙΝΑΠ και από τα σωματεία των νοσοκομείων Νίκαιας και Αττικόν. Το ΦΕΚ 7109/30-12-2025 εξειδικεύει την παραπάνω απαράδεκτη νομοθετική διάταξη και επιβεβαιώνει τις προβλέψεις μας.» αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΙΝΑΠ.

Συγκεκριμένα από το Νοσοκομείο Λοιμωδών μετακινούνται 34 εργαζόμενοι (18 ειδικευμένοι γιατροί και 16 άλλων ειδικοτήτων) προς το Νοσοκομείο Νίκαιας και 13 εργαζόμενοι προς το Νοσοκομείο Αττικόν ενώ είκοσι (20) θέσεις ειδικευόμενων παραμένουν προσωρινά στο Νοσοκομείο Νίκαιας αλλά με ανακοινωμένη την πρόθεση για επικείμενη μεταφορά τους στο Αττικόν.

Αυτές οι εξελίξεις θα οδηγήσουν με μαθηματική ακρίβεια στην αποδυνάμωση των τριών Παθολογικών Κλινικών του Νοσοκομείου Νίκαιας, όπου οι ειδικευόμενοι γιατροί θα μειωθούν από 44 σε 30, με άμεσες συνέπειες στις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας, στις συνθήκες εργασίας, αλλά και στην εκπαίδευση των νέων γιατρών.

Αντίστοιχη μείωση θέσεων προβλέπεται και για τις ειδικότητες της Καρδιολογίας και της Χειρουργικής.

Ιδιαίτερα σοβαρές συνέπειες έχει και η μεταφορά πέντε ειδικευόμενων της Δερματολογικής Κλινικής στο Νοσοκομείο Αττικόν, μαζί με τις υποδομές και τα αρχεία της Δερματολογικής Κλινικής του Λοιμωδών.

Αυτό στην πράξη σημαίνει την κατάργηση της μίας από τις δύο Δερματολογικές Κλινικές σε Δυτική Αθήνα και Πειραιά, μιας κλινικής που προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες στον λαό της περιοχής.

«Ταυτόχρονα, το παραπάνω σχέδιο οδηγεί και στην αποδυνάμωση του Νοσοκομείου Αττικόν, αφού οι εργαζόμενοι ήδη μετατρέπονται σε έναν «περιοδεύοντα θίασο», προκειμένου να καλύψουν λειτουργικές ανάγκες στο Λοιμωδών. Και όλα αυτά ενώ ούτε το πρόβλημα των ράντζων θα λυθεί, ούτε θα υπάρξει πραγματική ανακούφιση των νοσοκομείων.» όπως αναφέρει η ΕΙΝΑΠ.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους των νοσοκομειακών γιατρών της Αθήνας και του Πειραιά, το κυρίαρχο συμπέρασμα είναι ξεκάθαρο:

Το ΦΕΚ που εκδόθηκε, όπως και οι όποιες εξαγγελίες, επιβεβαιώνουν ότι η κυβέρνηση δεν προτίθεται να ανοίξει το Λοιμωδών ως σύγχρονο, δημόσιο, γενικό νοσοκομείο, αλλά το αντιμετωπίζει ως “μπάλωμα” των τεράστιων κενών των ήδη υποστελεχωμένων νοσοκομείων.

Η ΕΙΝΑΠ ζητάει:

-Να ανοίξει το Λοιμωδών ως πλήρως στελεχωμένο και εξοπλισμένο, σύγχρονο γενικό δημόσιο νοσοκομείο με δικό του αυτοτελή οργανισμό.

-Να επαναλειτουργήσει η Δερματολογική Κλινική του Νοσοκομείου Λοιμωδών, με τους ειδικούς γιατρούς, τους ειδικευόμενους και τον εξοπλισμό της.

-Να μη μειωθούν οι θέσεις των ειδικευόμενων γιατρών στο Νοσοκομείο Νίκαιας.

-Να καλυφθούν όλες οι κενές οργανικές θέσεις των Νοσοκομείων Νίκαιας και Αττικόν με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.

