Γρίπη: Ανησυχητική έξαρση στην Ελλάδα – Μπαίνουν στα νοσοκομεία ακόμα και εμβολιασμένοι

Η έξαρση της γρίπης στη χώρα μας παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις, με τα νοσοκομεία να γεμίζουν καθημερινά ασθενείς.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι επόμενες εβδομάδες, με κορύφωση τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο, θα είναι ιδιαίτερα δύσκολες και θα δοκιμάσουν τις αντοχές του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ).

Μέσα σε μόλις μία εβδομάδα, οι εισαγωγές λόγω γρίπης από 722 ανέβηκαν στις 871, ενώ τα επικίνδυνα νέα κρούσματα για ηλικίες ευάλωτες, όπως τα παιδιά και οι άνω των 65 ετών, αυξήθηκαν από 13 σε 15. Δυστυχώς, καταγράφηκαν και 8 νέοι θάνατοι. Οι υγειονομικές αρχές επισημαίνουν ότι η κατάσταση απαιτεί εγρήγορση, καθώς η γρίπη μπορεί να εξελιχθεί γρήγορα σε σοβαρά περιστατικά, ειδικά σε άτομα με χρόνια νοσήματα ή μειωμένη ανοσοαπόκριση.

Μιλώντας σχετικά, η καθηγήτρια επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ, Θοδώρα Ψαλτοπούλου κι ο καθηγητής πνευμονολογίας, Νίκος Τζανάκης τόνισαν ότι διανύουμε περίοδο έξαρσης των κρουσμάτων και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.

Η κυρία Ψαλτοπούλου είπε ότι «σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει έξαρση γρίπης, λόγω της υπερμετάδοσης του ιού. Έχουμε πολλά περισσότερα περιστατικά και δυστυχώς κάποια απ’ αυτά καταλήγουν στο νοσοκομείο.

Πολλά κρούσματα καταγράφονται σε παιδιά κι εφήβους σύμφωνα με το ECDC, ενώ αυτοί που κινδυνεύουν περισσότερο ακόμα και να χάσουν τη ζωή τους από τις επιπλοκές της γρίπης είναι τα άτομα άνω των 60 καθώς κι όσοι αντιμετωπίζουν υποκείμενα νοσήματα.

Κατά προτεραιότητα πρέπει να εμβολιάζονται οι 60 ετών κι άνω, τα παιδιά έως 5 ετών, καθώς και οι 5-59 με υποκείμενα νοσήματα κι εγκυμοσύνες.

Ακόμα προλαβαίνουμε να εμβολιαστούμε, καθώς η γρίπη ενδεχομένως θα φτάσει μέχρι τον Μάρτιο» τόνισε η καθηγήτρια.

Νοσούν και οι εμβολιασμένοι

Όπως εξήγησε μιλώντας στον ΑΝΤ1 «σύμφωνα με το ECDC, το εμβόλιο επειδή δημιουργήθηκε πριν εξαπλωθεί το στέλεχος Κ της γρίπης τύπου Α, δεν προσφέρει ιδιαίτερη προστασία (σ.σ.: ποσοστό 55%), ωστόσο, προστατεύει από σοβαρή νόσηση και κατ’ επέκταση από νοσηλεία».

Γι αυτό ακόμα και σήμερα, προτείνεται στον γενικό πληθυσμό «να εμβολιαστεί, καθώς μέρα με τη μέρα χτίζουμε αντισώματα, ακόμα κι αν χρειάζονται περίπου 2 εβδομάδες για να καλυφθούμε πλήρως».

Για τα παιδιά που νοσούν, είπε ότι «μπορεί να χρειαστεί να περάσει ακόμα και μία εβδομάδα για να περάσει πλήρως η ίωση», οπότε προέτρεψε να μην τα στέλνουν οι γονείς στο σχολείο αν δεν έχουν αναρρώσει πλήρως. Έφερε δε το παράδειγμα των ΗΠΑ, που έχει έξαρση, τονίζοντας ότι υπάρχουν 9.000 νεκροί κι ανάμεσά τους πάνω από 20 παιδιά».

Τζανάκης: Δεν χρειάζεται πανικός

Ο Νίκος Τζανάκης από την πλευρά του, ξεκαθάρισε ότι δεν χρειάζεται πανικός. «Θα έχουμε και στο περιβάλλον μας πολλά περιστατικά. Αναλογικά με τα περιστατικά, η πίεση στο ΕΣΥ, δεν είναι ανάλογη. Αυτά τα 2.5 εκατ. εμβόλια έχουν καταναλωθεί κι έχουν γίνει κυρίως στους ευάλωτους και γι αυτό δεν πιέζεται πολύ το σύστημα υγείας.

Εβδομιδιαίως έχουμε περίπου 800 εισαγωγές, δεν αποκλείεται να φτάσουμε στις 1200. Περίπου 150-200 τη μέρα. Αυτό σημαίνει ότι στα Επείγοντα θα έχουν περίπου 20πλάσιες επισκέψεις. Ενδεχομένως θα πιεστούν οι ΜΕΘ.

Μέχρι τέλος Μάρτη

Μέχρι τέλος Μάρτη αρχές Απρίλη θα κρατήσει η έξαρση της γρίπης σύμφωνα με την Ματίνα Παγώνη.

«Τα περιμέναμε, ήταν και οι γιορτές, μαζεύτηκε ο κόσμος, εσωτερικοί χώροι, όμως το πρόβλημα είναι ότι το στέλεχος Κ έχει ένα μεγάλο μειονέκτημα, έχει τρελή μεταδοτικότητα, μεταδίδεται από τη μια στιγμή στην άλλη, μπορεί να είσαι σε μια αίθουσα και να κολλήσουν όλοι, με τα άλλα στελέχη της γρίπης δεν το είχαμε αυτό» είπε αρχικά η γιατρός μιλώντας σήμερα στον ΣΚΑΪ.

«Επειδή είναι ιδιαίτερο το στέλεχος αυτό, θα πρέπει οπωσδήποτε όλοι να εμβολιαστούμε, ιδιαίτερα οι ομάδες με τα υποκείμενα νοσήματα.

Οι μεγάλοι σε ηλικία με υποκείμενα νοσήματα ανεμβολίαστοι μπήκαν εισαγωγή, οι υπόλοιποι δώσαμε οδηγίες και πήγανε στο σπίτι. Αυτοί που είχαν προβλήματα και δεν εμβολιάστηκαν είχαν 40 πυρετό. Ο οργανισμός ταλαιπωρείται πάρα πολύ, ειδικά τα παιδάκια…όταν το παιδί το πρωί έχει πυρετό μην το στέλνεις στο σχολείo», τόνισε η ίδια.

«Μπαίνουν συνεχώς στα νοσοκομεία»

Στα μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής σε κάθε εφημερία προσέρχονται περισσότεροι από 100 ασθενείς με συμπτώματα γρίπης και νοσηλεύονται σχεδόν οι μισοί.

Καλύτερη είναι η εικόνα στα νοσοκομεία της περιφέρειας όπου καθημερινά εξετάζονται 30–50 ασθενείς με γρίπη εκ των οποίων τελικά κάνουν εισαγωγή για νοσηλεία 10 έως 20 ασθενείς.

Αξίζει να τονισθεί ότι η ραγδαία αύξηση των εισαγωγών στα νοσοκομεία είναι μια αναμενόμενη κατάσταση όπως τονίζει η πρόεδρος της εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Ομότιμη Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας ΕΚΠΑ Μαρία Θεοδωρίδου στο topontiki.gr:

«Εάν εξαιρέσει κανείς την περίοδο της πανδημίας που δεν είχαμε γρίπη, ούτε RSV ή άλλες αναπνευστικές λοιμώξεις λόγω της καραντίνας, φέτος βλέπουμε ότι είναι μια χρονιά με την αναμενομένη αύξηση των κρουσμάτων της γρίπης όπως είχαμε πριν από την Covid-19 εποχή.

Δεν χρειάζεται πανικός, ούτε εφησυχασμός, μόνο σωστή ενημέρωση και εμβολιασμός.».

