Η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Λοιμωξιολόγος Μαρία Θεοδωρίδου στο topontiki.gr για τη γρίπη: «Όχι πανικός – Υπάρχει επάρκεια εμβολίων» 

Στα όρια τους λειτουργούν τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών των μεγάλων νοσοκομείων της χώρας, μετά την ραγδαία – όμως αναμενόμενη – αύξηση των κρουσμάτων της εποχικής γρίπης.

Ενδεικτικά είναι τα στοιχεία του ΕΟΔΥ των τελευταίων τριών εβδομάδων, σύμφωνα με τα οποία τόσοι οι εισαγωγές σε απλές κλίνες όσο και σε εντατικές παρουσιάζουν αύξηση, ιδιαίτερα μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Συγκεκριμένα:

Την εβδομάδα 22-28 Δεκεμβρίου 2025, σημειώθηκε σημαντική αύξηση (497 νέες εισαγωγές έναντι 235 την προηγούμενη εβδομάδα ).

-Την πρώτη εβδομάδα του 2026 καταγράφηκαν 722 νέες εισαγωγές, 13 νέα σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και δύο νέοι θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

-Τη δεύτερη εβδομάδα του 2026, 5-11 Ιανουαρίου, έγινα 871 νέες εισαγωγές, 15 νέα σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και οκτώ νέοι θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Στα μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής σε κάθε εφημερία προσέρχονται περισσότεροι από 100 ασθενείς με συμπτώματα γρίπης και νοσηλεύονται σχεδόν οι μισοί. Καλύτερη είναι η εικόνα στα νοσοκομεία της περιφέρειας όπου καθημερινά εξετάζονται 30–50 ασθενείς με γρίπη εκ των οποίων τελικά κάνουν εισαγωγή για νοσηλεία 10 έως 20 ασθενείς.

Αξίζει να τονισθεί ότι η ραγδαία αύξηση των εισαγωγών στα νοσοκομεία είναι μια αναμενόμενη κατάσταση όπως τονίζει η πρόεδρος της εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Ομότιμη Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας ΕΚΠΑ Μαρία Θεοδωρίδου στο topontiki.gr: «Εάν εξαιρέσει κανείς την περίοδο της πανδημίας που δεν είχαμε γρίπη, ούτε RSV ή άλλες αναπνευστικές λοιμώξεις λόγω της καραντίνας, φέτος βλέπουμε ότι είναι μια χρονιά με την αναμενομένη αύξηση των κρουσμάτων της γρίπης όπως είχαμε πριν από την Covid-19 εποχή. Δεν χρειάζεται πανικός, ούτε εφησυχασμός, μόνο σωστή ενημέρωση και εμβολιασμός.».

Δεν υπάρχουν ελλείψεις εμβολίων

Η μοναδική προστασία μας από τη γρίπη είναι ο εμβολιασμός ιδιαίτερα των ευπαθών ομάδων, όπως αναφέρει στο topontiki.gr η κυρία Μαρία Θεοδωρίδου: «Η χώρας μας έχει παραλάβει από τον Οκτώβριο περισσότερα από τρία εκατομμύρια αντιγριπικά εμβόλια. Έως σήμερα έχουν εμβολιαστεί περισσότεροι από 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι άρα υπάρχουν διαθέσιμα περίπου 500.000 δόσεις εμβολίων. Όσοι δεν έχουν εμβολιστεί μπορούν να βρουν στα φαρμακεία. Εάν δεν έχει το ένα φαρμακείο να πάνε σε άλλο. Υπαρχή επάρκεια» είπε στο topontikigr η κυρία Θεοδωρίδου.

Η έξαρση της γρίπης αναμένεται να κορυφωθεί μέσα στο Φεβρουάριο ενώ θα μας απασχολήσει ως και τον Μάρτιο ή τις αρχές Απρίλιου όπου θα αυξηθεί η θερμοκρασία και δεν θα μένουμε μέσα σε κλειστούς χώρους με πολλά άτομα (ιδανικό περιβάλλον για τη εξάπλωση της νόσου).

Για το λόγο αυτό ακόμη και σήμερα επιβάλλεται να εμβολιαστούν, κυρίως οι ευπαθείς ομάδες που δεν χέουν κάνει ακόμα το αντιγριπικό εμβόλιο όπως μας είπε η καθηγήτρια Λοιμωξιολογίας κ. Θεοδωρίδου.

Πόσα εμβόλια έχει παραλάβει η χώρα μας

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία η Ελλάδα έχει παραλάβει:

• 3,1 εκατομμύρια δόσεις κλασικών αντιγριπικών εμβολίων. Δεν απαιτούν ιατρική συνταγή και ο πολίτης απλώς προσέρχεται με το ΑΜΚΑ στο φαρμακείο, εμβολιάζεται και η πράξη καταχωρείται στην εμβολιαστική του καρτέλα. Η διαδικασία είναι εντελώς δωρεάν.

• 410.000 δόσεις ανοσοενισχυμένων εμβολίων προορίζονται για τους άνω των 65 ετών. Σε αυτή την περίπτωση, απαιτείται συνταγογράφηση από γιατρό.

Για πρώτη φορά η Ελλάδα έχει και 50.000 δόσεις ρινικών αντιγριπικών εμβολίων σε μορφή σπρέι, για παιδιά και εφήβους έως 18 ετών. Δωρεάν σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών θα χορηγείται στις ηλικίες 2-5 ετών. Τα εμβόλια θα κάνουν αποκλειστικά οι παιδίατροι.

Μέτρα προστασίας

Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ τα μέτρα προστασίας κατά της γρίπης αλλά και όλων των αναπνευστικών λοιμώξεων είναι:

Βασικά μέτρα υγιεινής

• Πλύσιμο χεριών: Συχνά με σαπούνι και νερό για 20 δευτερόλεπτα ή με αντισηπτικό.

• Αποφυγή αγγίγματος: Μην αγγίζετε μάτια, μύτη, στόμα.

• Κάλυψη βήχα/φτερνίσματος: Χρησιμοποιήστε χαρτομάντιλο ή αγκώνα, όχι χέρια.

• Καθαρισμός επιφανειών: Καθαρίζετε συχνά πόμολα, τηλέφωνα, τραπέζια.

• Εμβολιασμός: Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος πρόληψης, ειδικά για ευάλωτες ομάδες (ηλικιωμένοι, βρέφη, άτομα με προβλήματα υγείας).

• Μάσκα: Χρήση σε κλειστούς χώρους με άρρωστους, ειδικά αν ανήκετε σε ευάλωτη ομάδα.

• Αποφυγή συγχρωτισμού: Μείνετε μακριά από μέρη με πολύ κόσμο τις περιόδους έξαρσης.

Εάν είστε άρρωστοι

• Μείνετε σπίτι: Τουλάχιστον 24 ώρες μετά την υποχώρηση του πυρετού.

• Προστατέψτε τους άλλους: Χρησιμοποιήστε μάσκα, πλύντε τα χέρια σας, μην μοιράζεστε προσωπικά είδη (ποτήρι, πετσέτα).

Ενίσχυση ανοσοποιητικού

• Ύπνος και ξεκούραση: Εξασφαλίστε ποιοτικό ύπνο.

• Διατροφή: Καλή και ισορροπημένη διατροφή.

• Στρες: Διαχειριστείτε το στρες, καθώς το ρίχνει το ανοσοποιητικό.

-Την πρώτη εβδομάδα του 2026 καταγράφηκαν 722 νέες εισαγωγές, 13 νέα σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και δύο νέοι θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. -Τη δεύτερη εβδομάδα του 2026, 5-11 Ιανουαρίου, έγινα 871 νέες εισαγωγές, 15 νέα σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και οκτώ νέοι θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Στα μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής σε κάθε εφημερία προσέρχονται περισσότεροι από 100 ασθενείς με συμπτώματα γρίπης και νοσηλεύονται σχεδόν οι μισοί. Καλύτερη είναι η εικόνα στα νοσοκομεία της περιφέρειας όπου καθημερινά εξετάζονται 30–50 ασθενείς με γρίπη εκ των οποίων τελικά κάνουν εισαγωγή για νοσηλεία 10 έως 20 ασθενείς. Αξίζει να τονισθεί ότι η ραγδαία αύξηση των εισαγωγών στα νοσοκομεία είναι μια αναμενόμενη κατάσταση όπως τονίζει η πρόεδρος της εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Ομότιμη Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας ΕΚΠΑ Μαρία Θεοδωρίδου στο topontiki.gr: «Εάν εξαιρέσει κανείς την περίοδο της πανδημίας που δεν είχαμε γρίπη, ούτε RSV ή άλλες αναπνευστικές λοιμώξεις λόγω της καραντίνας, φέτος βλέπουμε ότι είναι μια χρονιά με την αναμενομένη αύξηση των κρουσμάτων της γρίπης όπως είχαμε πριν από την Covid-19 εποχή. Δεν χρειάζεται πανικός, ούτε εφησυχασμός, μόνο σωστή ενημέρωση και εμβολιασμός.». Δεν υπάρχουν ελλείψεις εμβολίων Η μοναδική προστασία μας από τη γρίπη είναι ο εμβολιασμός ιδιαίτερα των ευπαθών ομάδων, όπως αναφέρει στο topontiki.gr η κυρία Μαρία Θεοδωρίδου: «Η χώρας μας έχει παραλάβει από τον Οκτώβριο περισσότερα από τρία εκατομμύρια αντιγριπικά εμβόλια. Έως σήμερα έχουν εμβολιαστεί περισσότεροι από 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι άρα υπάρχουν διαθέσιμα περίπου 500.000 δόσεις εμβολίων. Όσοι δεν έχουν εμβολιστεί μπορούν να βρουν στα φαρμακεία. Εάν δεν έχει το ένα φαρμακείο να πάνε σε άλλο. Υπαρχή επάρκεια» είπε στο topontikigr η κυρία Θεοδωρίδου. Η έξαρση της γρίπης αναμένεται να κορυφωθεί μέσα στο Φεβρουάριο ενώ θα μας απασχολήσει ως και τον Μάρτιο ή τις αρχές Απρίλιου όπου θα αυξηθεί η θερμοκρασία και δεν θα μένουμε μέσα σε κλειστούς χώρους με πολλά άτομα (ιδανικό περιβάλλον για τη εξάπλωση της νόσου). Για το λόγο αυτό ακόμη και σήμερα επιβάλλεται να εμβολιαστούν, κυρίως οι ευπαθείς ομάδες που δεν χέουν κάνει ακόμα το αντιγριπικό εμβόλιο όπως μας είπε η καθηγήτρια Λοιμωξιολογίας κ. Θεοδωρίδου. Πόσα εμβόλια έχει παραλάβει η χώρα μας Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία η Ελλάδα έχει παραλάβει: • 3,1 εκατομμύρια δόσεις κλασικών αντιγριπικών εμβολίων. Δεν απαιτούν ιατρική συνταγή και ο πολίτης απλώς προσέρχεται με το ΑΜΚΑ στο φαρμακείο, εμβολιάζεται και η πράξη καταχωρείται στην εμβολιαστική του καρτέλα. Η διαδικασία είναι εντελώς δωρεάν. • 410.000 δόσεις ανοσοενισχυμένων εμβολίων προορίζονται για τους άνω των 65 ετών. Σε αυτή την περίπτωση, απαιτείται συνταγογράφηση από γιατρό. Για πρώτη φορά η Ελλάδα έχει και 50.000 δόσεις ρινικών αντιγριπικών εμβολίων σε μορφή σπρέι, για παιδιά και εφήβους έως 18 ετών. Δωρεάν σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών θα χορηγείται στις ηλικίες 2-5 ετών. Τα εμβόλια θα κάνουν αποκλειστικά οι παιδίατροι. Μέτρα προστασίας Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ τα μέτρα προστασίας κατά της γρίπης αλλά και όλων των αναπνευστικών λοιμώξεων είναι: Βασικά μέτρα υγιεινής • Πλύσιμο χεριών: Συχνά με σαπούνι και νερό για 20 δευτερόλεπτα ή με αντισηπτικό. • Αποφυγή αγγίγματος: Μην αγγίζετε μάτια, μύτη, στόμα. • Κάλυψη βήχα/φτερνίσματος: Χρησιμοποιήστε χαρτομάντιλο ή αγκώνα, όχι χέρια. • Καθαρισμός επιφανειών: Καθαρίζετε συχνά πόμολα, τηλέφωνα, τραπέζια. • Εμβολιασμός: Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος πρόληψης, ειδικά για ευάλωτες ομάδες (ηλικιωμένοι, βρέφη, άτομα με προβλήματα υγείας). • Μάσκα: Χρήση σε κλειστούς χώρους με άρρωστους, ειδικά αν ανήκετε σε ευάλωτη ομάδα. • Αποφυγή συγχρωτισμού: Μείνετε μακριά από μέρη με πολύ κόσμο τις περιόδους έξαρσης. Εάν είστε άρρωστοι • Μείνετε σπίτι: Τουλάχιστον 24 ώρες μετά την υποχώρηση του πυρετού. • Προστατέψτε τους άλλους: Χρησιμοποιήστε μάσκα, πλύντε τα χέρια σας, μην μοιράζεστε προσωπικά είδη (ποτήρι, πετσέτα). Ενίσχυση ανοσοποιητικού • Ύπνος και ξεκούραση: Εξασφαλίστε ποιοτικό ύπνο. • Διατροφή: Καλή και ισορροπημένη διατροφή. • Στρες: Διαχειριστείτε το στρες, καθώς το ρίχνει το ανοσοποιητικό.

Διαβάστε επίσης

Παγώνη για γρίπη: «Το στέλεχος Κ έχει τρελή μεταδοτικότητα»

Απάντηση προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ στον Πρωθυπουργό για τα απογευματινά χειρουργεία – Αιχμές για «μαγική εικόνα» στις λίστες αναμονής

«Καμπανάκι» Γεωργιάδη για νέο κύμα γρίπης τον Φεβρουάριο – Έκκληση για εμβολιασμό ακόμα και τώρα



