Απάντηση προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ στον Πρωθυπουργό για τα απογευματινά χειρουργεία – Αιχμές για «μαγική εικόνα» στις λίστες αναμονής

«Τα δημόσια νοσοκομεία δεν είναι σούπερ μάρκετ πώλησης υπηρεσιών υγείας με συγκεκριμένο τιμοκατάλογο. Πληρώνουμε φόρους, εισφορά για υγειονομική περίθαλψη από εισοδήματα και το κράτος είναι υποχρεωμένο να παρέχει τις υπηρεσίες υγείας δωρεάν στους πολίτες.».

Τα παραπάνω αναφέρει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος, με αφορμή την καθιερωμένη Κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού Κυριακού Μητσοτάκη για τις λίστες αναμονής στα χειρουργεία του ΕΣΥ.

Αναλυτικά ο Πρωθυπουργός χθες, επεσήμανε ότι μέσα στην προηγουμένη χρονιά, καταγράφηκε μείωση του αριθμού των ασθενών που περιμέναν να χειρουργηθούν: « Το 2025 σημειώθηκε 29% μείωση στο σύνολο των ασθενών στην Ενιαία Λίστα Χειρουργείων, δηλαδή 117.494 περιορίστηκαν σε 83.457».

Επιπλέον σημαντικός δείκτης είναι η μείωση κατά 52% στο σύνολο των ασθενών με αναμονή πάνω από 4 μήνες, από σχεδόν 67.000 σε σχεδόν 32.000, όπως και η μείωση των περιστατικών σε αναμονή πριν το 2023, από 34.460 σε 1.114. Καθοριστικής σημασίας, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, ήταν η συμβολή των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων με τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης ήταν καθώς πραγματοποιήθηκαν 11.342 χειρουργείων σε 70 νοσοκομεία σε όλη τη χώρα.

Τι λέει η ΠΟΕΔΗΝ

Από την πλευρά του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος, με ανακοίνωσή του εκτιμά ότι τα δωρεάν11.342 απογευματινά χειρουργεία που πραγματοποιήθηκαν μέσα σε έναν χρόνο δεν κατάφεραν να αντιμετωπίσουν το χρόνιο πρόβλημα των τεράστιων λιστών αναμονής.

«Η λύση δεν βρίσκεται στην επέκταση των απογευματινών χειρουργείων επι πληρωμή, αλλά στην άμεση λειτουργία των 400 κλειστών χειρουργικών αιθουσών που παραμένουν ανενεργές», υποστηρίζει ο κ. Γιαννάκος.

Τι έχει γίνει έως σήμερα

Πριν την έναρξη του μέτρου, πραγματοποιήθηκε εκκαθάριση των λιστών αναμονής, κατά τον κ. Γιαννάκο. Οι γιατροί που επικοινώνησαν με τους ασθενείς περιγράφουν εικόνες απόγνωσης, θυμού και τραγικών επιπλοκών λόγω πολυετούς καθυστέρησης. Ασθενείς περίμεναν τρία έως έξι χρόνια για μια επέμβαση, με τις συνέπειες να είναι συχνά μη αναστρέψιμες.

Στις επικαιροποιημένες λίστες παρέμειναν 120.000 ασθενείς, όπως ανακοίνωσε ο κ. Γιαννάκος ενώ το 2025 ξεκίνησε με 117.494 άτομα να περιμένουν χειρουργείο. Σήμερα, 83.457 ασθενείς βρίσκονται στη λίστα, εκ των οποίων 32.000 περιμένουν πάνω από τέσσερις μήνες και 1.114 πάνω από δύο χρόνια.

Το κόλπο με τα Vouchers

Παρά τη μείωση των ασθενών με αναμονή άνω των τεσσάρων μηνών, το ερώτημα παραμένει: Πώς μειώθηκαν κατά 35.000 όταν πραγματοποιήθηκαν μόλις 11.342 απογευματινά χειρουργεία;

«Η απάντηση, σύμφωνα με τους γιατρούς, βρίσκεται στο «τρικ» των vouchers. Όσοι ασθενείς αρνούνται να χειρουργηθούν στον ιδιωτικό τομέα, επειδή φοβούνται κρυφές χρεώσεις ή θέλουν τον γιατρό τους, απεντάσσονται και επανεγγράφονται ως νέοι ασθενείς.» τονίζει ο εκπρόσωπος των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία.

Η πραγματική λύση είναι η αύξηση του προσωπικού και η λειτουργία όλων των χειρουργικών αιθουσών.

Σήμερα λειτουργούν μόλις 600 από τις 1.000 ανεπτυγμένες χειρουργικές αίθουσες της χώρας, παρότι πολλές είναι υπερσύγχρονες χάρη σε δωρεές και ευρωπαϊκούς πόρους.

Τα κίνητρα

Σύμφωνα με τον πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ εάν λειτουργούσαν και οι 400 κλειστές αίθουσες, θα μπορούσαν να πραγματοποιούνται 400 επιπλέον χειρουργεία ημερησίως, οδηγώντας σε ταχεία εξάλειψη των λιστών αναμονής και χωρίς κόστος για τους ασθενείς.

«Για να γίνει αυτό, απαιτείται στελέχωση με αναισθησιολόγους και νοσηλευτές. Οι προκηρύξεις δεν αρκούν», σημειώνει ο κ. Γιαννάκος και υποστηρίζει ότι χρειάζονται ουσιαστικά κίνητρα όπως :

-αυξήσεις μισθών,-ένταξη στα ΒΑΕ

μονιμοποίηση συμβασιούχων.

Παράλληλα η έλλειψη αιθουσών οδηγεί πολλούς επεμβατικούς γιατρούς στην παραίτηση και στη φυγή προς τον ιδιωτικό τομέα ή το εξωτερικό.

«Με ιδιωτικές δαπάνες υγείας που αγγίζουν το 40%, η Ελλάδα βρίσκεται ήδη στην κορυφή της ΕΕ.» επισημαίνει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ και συμπληρώνει: «Η επέκταση των απογευματινών χειρουργείων επί πληρωμή, η είσοδος ιδιωτών γιατρών στο ΕΣΥ και οι συμφωνίες με ασφαλιστικές εταιρείες απειλούν να αλλοιώσουν τον δημόσιο χαρακτήρα του συστήματος.» καταλήγει ο κ. Γιαννάκος τονίζοντας ότι οι μεγάλοι χαμένοι, για άλλη μια φορά όπως προειδοποιούν και οι γιατροί, θα είναι οι ασθενείς.

Διαβάστε επίσης

Προειδοποιήσεις λοιμωξιολόγων μετά την απόσυρση αντιβιοτικού: «Σημαντικό θεραπευτικό κενό»

Ανακαλύφθηκε σπάνια μορφή διαβήτη σε νεογνά

Συναγερμός για την έξαρση της γρίπης: Υπό πίεση τα νοσοκομεία με 871 εισαγωγές και 8 νεκρούς σε μία εβδομάδα