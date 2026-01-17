Προειδοποιήσεις λοιμωξιολόγων μετά την απόσυρση αντιβιοτικού: «Σημαντικό θεραπευτικό κενό»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Τον κώδωνα του κινδύνου κρούουν οι λοιμωξιολόγοι μετά την πρόσφατη απόσυρση από την αγορά του αντιβιοτικού φαρμάκου τριμεθοπρίμη/σουλφομεθοξαζόλη (TMP/SMX).
Όπως αναφέρει η Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων (ΕΕΛ), η απόσυρση του αντιβιοτικού, τόσο της από του στόματος, όσο και της ενδοφλέβιας μορφής του που προορίζεται για νοσοκομειακή χρήση, δημιουργεί σημαντικό θεραπευτικό κενό για την αντιμετώπιση ποικίλων σοβαρών λοιμώξεων, στις οποίες η χορήγησή του αποτελεί μοναδική και αναντικατάστατη λύση.
Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι «η απουσία της τριμεθοπρίμης/σουλφομεθοξαζόλης οδηγεί στην αδυναμία χορήγησης της βέλτιστης θεραπείας για σοβαρά και δυνητικά θανατηφόρα λοιμώδη νοσήματα σε ευπαθείς ομάδες ασθενών. Σε πολλές περιπτώσεις η χρήση εναλλακτικών αντιβιοτικών συνοδεύεται από χαμηλότερη αποτελεσματικότητα, μεγαλύτερη τοξικότητα και υψηλότερο κόστος».
Να θυμίσουμε πως πρόσφατα, ο ΕΟΦ δημοσιοποίησε λίστα με 230 φάρμακα που αποσύρθηκαν από την ελληνική αγορά οριστικά στις 31 Δεκεμβρίου 2025.
ευπαθείς ομάδες ασθενών. Σε πολλές περιπτώσεις η χρήση εναλλακτικών αντιβιοτικών συνοδεύεται από χαμηλότερη αποτελεσματικότητα, μεγαλύτερη τοξικότητα και υψηλότερο κόστος».
Να θυμίσουμε πως πρόσφατα, ο ΕΟΦ δημοσιοποίησε λίστα με 230 φάρμακα που αποσύρθηκαν από την ελληνική αγορά οριστικά στις 31 Δεκεμβρίου 2025.
Η τριμεθοπρίμη/σουλφομεθοξαζόλη, περιγράφει η ΕΕΛ, είναι ένα χαμηλού κόστους φάρμακο με κρίσιμες, μέχρι και αναντικατάστατες χρήσεις, όπως οι παρακάτω:
Διαβάστε επίσης:
Ανακαλύφθηκε σπάνια μορφή διαβήτη σε νεογνά
Συναγερμός για την έξαρση της γρίπης: Υπό πίεση τα νοσοκομεία με 871 εισαγωγές και 8 νεκρούς σε μία εβδομάδα
ΗΠΑ: «Ναι» του Ανώτατου Δικαστηρίου στην προσφυγή της Bayer για το Roundup
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.