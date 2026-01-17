search
ΥΓΕΙΑ

17.01.2026 10:24

Συναγερμός για την έξαρση της γρίπης: Υπό πίεση τα νοσοκομεία με 871 εισαγωγές και 8 νεκρούς σε μία εβδομάδα

nosokomeio-didymoteicho-new

Σε έξαρση βρίσκεται η εξάπλωση της γρίπης, πιέζοντας σημαντικά το υγειονομικό σύστημα, καθώς από τις 5 μέχρι και τις 11 Ιανουαρίου έχουν καταγραφεί 871 νέες εισαγωγές στα νοσοκομεία, ενώ οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Οι περισσότεροι από όσους χρειάζεται να εισαχθούν στο νοσοκομείο είτε έχουν υποκείμενα νοσήματα, είτε δεν έχουν εμβολιαστεί. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, περίπου το 20% των πολιτών δεν έχει εμβολιαστεί σε σχέση με πέρυσι.

«Το αντιγριπικό εμβόλιο συνιστά ασπίδα προστασίας για το δεύτερο κύμα της γρίπης» όπως σημείωσε η καθηγήτρια επιδημιολογίας του ΕΣΠΑ, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου.

Τα στοιχεία είναι αμείλικτα. Από την εβδομάδα 48/2025 παρατηρείται σταθερή αύξηση των εισαγωγών, με τον ΕΟΔΥ να έχει έχει θέσει σε λειτουργία ένα σύστημα καθημερινής καταγραφής νέων εισαγωγών λόγω γρίπης από 84 νοσοκομεία σε όλη τη χώρα.

Την εβδομάδα 02/2026 (5-11/1) καταγράφηκαν:

  • Νέες εισαγωγές: 871 ασθενείς (έναντι 722 την προηγούμενη εβδομάδα)
  • Σοβαρά κρούσματα με νοσηλεία σε ΜΕΘ: 15
  • Θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη: 8

Αναδρομικά δηλώθηκαν επίσης ένα σοβαρό περιστατικό ΜΕΘ για την εβδομάδα 52/2025 και ένας θάνατος για την εβδομάδα 01/2026. Συνολικά από την εβδομάδα 40/2025 έως 02/2026 έχουν καταγραφεί 45 κρούσματα σε ΜΕΘ και 15 θάνατοι, ενώ από την αρχή του 2024 οι συνολικοί θάνατοι ανέρχονται σε 162.

Επιτήρηση ιών γρίπης

Από 2.547 δείγματα που ελέγχθηκαν, τα 407 βρέθηκαν θετικά για ιούς γρίπης:

  1. 406 τύπου Α
  2. 1 τύπου Β
  3. Από τα 264 στελέχη τύπου Α που υποτύποποιήθηκαν:
  4. 181 ανήκαν στον υπότυπο Α(Η3)
  5. 83 στον Α(Η1)pdm09

Ο ΕΟΔΥ υπενθυμίζει ότι ο εμβολιασμός παραμένει το αποτελεσματικότερο μέτρο πρόληψης.

