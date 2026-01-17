search
ΣΑΒΒΑΤΟ 17.01.2026 09:57
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.01.2026 09:00

Μασσαλία: 9 μαθητές τραυματίστηκαν από φορτηγό εκτός ελέγχου – Τα παιδιά επέστρεφαν από σχολική εκδρομή

17.01.2026 09:00
astenoforo_gallia

Ένδεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένων εννιά μαθητών και μαθητριών, όταν φορτηγάκι που εκτελούσε παραδόσεις έπεσε πάνω τους καθώς επέστρεφαν από σχολική εκδρομή στη Μασσαλία.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας La Provence, ο οδηγός του βαν το είχε σταθμεύσει σε δρόμο με κλίση κι είχε πάει να κάνει παράδοση. Αλλά, σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα της έρευνας, το χειρόφρενο δεν λειτούργησε σωστά και το όχημα, ανεξέλεγκτο, άρχισε να κινείται προς τα πίσω κι έπεσε πάνω σε περίπου 20 παιδιά και 3 ενηλίκους.

Τέσσερα κορίτσια και τέσσερα αγόρια, 8 ως 11 ετών, και δυο γυναίκες, 27 και 40 ετών, τραυματίστηκαν ελαφρά, ενώ 8χρονο αγόρι τραυματίστηκε σοβαρά, θεωρείται πως έχει υποστεί κάταγμα ή κατάγματα, ανέφερε ρεπορτάζ του ιδιωτικού τηλεοπτικού δικτύου TF1.

Ο οδηγός υποβλήθηκε σε αλκοτέστ και εξέταση για να εξακριβωθεί αν είχε κάνει χρήση ουσιών. Η εισαγγελία διενεργεί έρευνα για πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συρροή εξ αμελείας.

Διαβάστε επίσης:

Προειδοποίηση FAA για τον εναέριο χώρο Μεξικού και Λατινικής Αμερικής: «Κίνδυνοι για όλα τα αεροσκάφη σε όλα τα ύψη»

Ακυρώθηκαν οι προσκλήσεις της ιρανικής κυβέρνησης στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου

Βενεζουέλα: Εκτός κυβέρνησης ο υπουργός Βιομηχανίας και στενός συνεργάτης του Μαδούρο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
merz_trump
ΚΟΣΜΟΣ

Μερτς κατά Τραμπ: Οι ΗΠΑ δεν αποτελούν πλέον αξιόπιστο εγγυητή της διεθνούς τάξης

roundup
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: «Ναι» του Ανώτατου Δικαστηρίου στην προσφυγή της Bayer για το Roundup

pasok
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το… υπαρκτό ΠΑΣΟΚ, οι σέκτες και οι αλχημείες

iris payment bank
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς το IRIS εκτόξευσε τις άμεσες πληρωμές και άλλαξε την καθημερινότητα των καταναλωτών

kokkinou
LIFESTYLE

Έλλη Κοκκίνου: «Μου έχουν κάνει πρόταση για το Survivor και μου είπαν, “πες απλά το νούμερο και έκλεισε”, είπα “όχι”»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsixlakidis pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήσεων συνέχεια στο ΠΑΣΟΚ – Τα βρόντηξε και ο γραμματέας της Νομαρχιακής Ημαθίας

kimoulis-new
LIFESTYLE

Γιώργος Κιμούλης: «Σε αυτή τη ζωή δεν έχουμε έρθει για να είμαστε ευτυχισμένοι» (Video)

mornos_nero
ΕΛΛΑΔΑ

Το νερό… επιστρέφει στον Μόρνο: Ανάκαμψη για τα υδατικά αποθέματα τις πρώτες 15 μέρες του 2026

fotilas peletidis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πώς θα ξεβρακώσεις τον Πελετίδη»: Αδιανόητες εκφράσεις Φωτήλα, οι χυδαίες «οδηγίες» στον Σβόλη - Η απάντηση του δημάρχου Πατρέων (Video)

skaripas-345
ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Σκαρίπας: Η απάντηση για τη διακοπή της συνεργασίας με την Καρυστιανού και η αιχμή για την Γρατσία

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 17.01.2026 09:56
merz_trump
ΚΟΣΜΟΣ

Μερτς κατά Τραμπ: Οι ΗΠΑ δεν αποτελούν πλέον αξιόπιστο εγγυητή της διεθνούς τάξης

roundup
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: «Ναι» του Ανώτατου Δικαστηρίου στην προσφυγή της Bayer για το Roundup

pasok
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το… υπαρκτό ΠΑΣΟΚ, οι σέκτες και οι αλχημείες

1 / 3