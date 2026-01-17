search
ΣΑΒΒΑΤΟ 17.01.2026 09:45
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.01.2026 07:42

Βενεζουέλα: Εκτός κυβέρνησης ο υπουργός Βιομηχανίας και στενός συνεργάτης του Μαδούρο

17.01.2026 07:42
venezuela_alex

Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες ανακοίνωσε χθες Παρασκευή πως απομάκρυνε από την κυβέρνηση τον Άλεξ Σάαμπ, άνθρωπο που θεωρείτο από τους πιο πιστούς του ανατραπέντος προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

«Ευχαριστώ τον σύντροφό μου Άλεξ Σάαμπ για το έργο του στην υπηρεσία της πατρίδας· θα αναλάβει πλέον νέα καθήκοντα», ανέφερε η προσωρινή πρόεδρος Ροδρίγκες μέσω Telegram, ανακοινώνοντας την αντικατάστασή του στο υπουργείο από τον Λουίς Αντόνιο Βιγιέγας.

Ο Άλεξ Σάαμπ, που είχε συλληφθεί το 2021 και φυλακιστεί στις ΗΠΑ, που τον κατηγορούσαν πως είχε δημιουργήσει σύστημα κατάχρησης ανθρωπιστικής βοήθειας προς όφελος του κ. Μαδούρο και της κυβέρνησής του, ανταλλάχτηκε τον Δεκέμβριο του 2023 με δέκα Αμερικανούς οι οποίοι ήταν φυλακισμένοι στη Βενεζουέλα. Ονομάστηκε υπουργός Βιομηχανίας τον Δεκέμβριο του 2024.

Διαβάστε επίσης:

ΗΠΑ: Δικαστική απόφαση περιορίζει τις εξουσίες της ICE στη Μινεσότα

Η πόλωση δημιουργεί «περιστερές και ιέρακες»: Πόσο έτοιμες είναι οι ηγεσίες μας έναντι των μεγάλων προκλήσεων;

Η διεθνής αστάθεια, οι περιφερειακές συγκρούσεις και η ευθύνη της κυπριακής Προεδρίας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
roundup
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: «Ναι» του Ανώτατου Δικαστηρίου στην προσφυγή της Bayer για το Roundup

pasok
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το… υπαρκτό ΠΑΣΟΚ, οι σέκτες και οι αλχημείες

iris payment bank
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς το IRIS εκτόξευσε τις άμεσες πληρωμές και άλλαξε την καθημερινότητα των καταναλωτών

kokkinou
LIFESTYLE

Έλλη Κοκκίνου: «Μου έχουν κάνει πρόταση για το Survivor και μου είπαν, “πες απλά το νούμερο και έκλεισε”, είπα “όχι”»

lora_patra
ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται το θρίλερ με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας: Πού την αναζητούν οι Αρχές – Τι είχαν κρύψει οι γονείς της από την αστυνομία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsixlakidis pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήσεων συνέχεια στο ΠΑΣΟΚ – Τα βρόντηξε και ο γραμματέας της Νομαρχιακής Ημαθίας

kimoulis-new
LIFESTYLE

Γιώργος Κιμούλης: «Σε αυτή τη ζωή δεν έχουμε έρθει για να είμαστε ευτυχισμένοι» (Video)

mornos_nero
ΕΛΛΑΔΑ

Το νερό… επιστρέφει στον Μόρνο: Ανάκαμψη για τα υδατικά αποθέματα τις πρώτες 15 μέρες του 2026

fotilas peletidis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πώς θα ξεβρακώσεις τον Πελετίδη»: Αδιανόητες εκφράσεις Φωτήλα, οι χυδαίες «οδηγίες» στον Σβόλη - Η απάντηση του δημάρχου Πατρέων (Video)

skaripas-345
ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Σκαρίπας: Η απάντηση για τη διακοπή της συνεργασίας με την Καρυστιανού και η αιχμή για την Γρατσία

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 17.01.2026 09:42
roundup
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: «Ναι» του Ανώτατου Δικαστηρίου στην προσφυγή της Bayer για το Roundup

pasok
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το… υπαρκτό ΠΑΣΟΚ, οι σέκτες και οι αλχημείες

iris payment bank
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς το IRIS εκτόξευσε τις άμεσες πληρωμές και άλλαξε την καθημερινότητα των καταναλωτών

1 / 3