ΚΟΣΜΟΣ

17.01.2026 07:31

ΗΠΑ: Δικαστική απόφαση περιορίζει τις εξουσίες της ICE στη Μινεσότα

17.01.2026 07:31
ICE USA

Αμερικανίδα δικαστής επέβαλε χθες Παρασκευή κάποιους περιορισμούς στην αστυνομία μετανάστευσης (ICE) στη Μινεσότα, όπου επικρατεί μεγάλη ένταση μετά τον θάνατο πριν από μια εβδομάδα Αμερικανίδας από πυρά πράκτορα της υπηρεσίας αυτής.

Με απόφασή της, η Κέιτ Μενέντες διατάσσει ιδίως τους αστυνομικούς να μη σταματούν και να μη συλλαμβάνουν διαδηλωτές μέσα σε οχήματα αν δεν «παρεμποδίζουν» άμεσα τη δράση τους.

