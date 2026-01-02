Διπλωματία χωρίς φοβικά σύνδρομα: Από την «τουρκοφοβία» στις συνεργασίες, τη στρατηγική και την αποτροπή

Συνεχίζουν ακόμη, έπειτα από τριανταπέντε χρόνια διπλωματικής καριέρας, να ηχούν ιδιαιτέρως ενοχλητικά αναλύσεις που αναφέρονται με πηχυαίους τίτλους βιβλίων, εντύπων, ερευνητικών εργασιών και -το χειρότερο- διπλωματικών εισηγήσεων στον «φόβο υποτροπής των σχέσεων με την Τουρκία».

Πολύ περισσότερο ενοχλητικές αντηχούν, στο κλείσιμο του χρόνου, τοποθετήσεις «αβάσιμης τουρκοφοβίας», επειδή η Ελλάδα έχει αξιοποιήσει όλα τα δεδομένα επιτυγχάνοντας αξιοπιστία, που απαιτούν οι προκλήσεις της εποχής μας.

Η πολυμερής διπλωματία χαρακτηρίζεται εντονότερα από τις αποτελεσματικές συνεργασίες με τους γείτονες, τον Αραβικό Κόσμο, το Ισραήλ, την Αίγυπτο, την Ινδία και την Ουάσιγκτον και όχι από την απομάκρυνση της Τουρκίας από το ΝΑΤΟ και την Ε.Ε., τη σύμπραξη Αγκύρας, Μόσχας, Τεχεράνης, Αδελφών Μουσουλμάνων και την ταύτιση του Προέδρου Ερντογάν με τη διεθνή τρομοκρατία, σε πολλές κρίσιμες στιγμές της εξέλιξης των προκλήσεων στην περιοχή μας.

Η πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική της Ελλάδος άρχισε να οικοδομείται σε περισσότερους άξονες χωρίς να παραμερίζεται το σημαντικό εθνικό μας δίπτυχο, ελληνοτουρικές σχέσεις και Κυπριακό.

Οι ελληνικές μεταπολιτευτικές κυβερνήσεις, αναγνωρίζοντας τη σημασία της ιστορικής μας εξέλιξης, δεν απέφυγαν το δύσκολο έργο προσαρμογής στο πολυτάραχο διεθνές περιβάλλον ήδη από τη δεκαετία του ’90 και κυρίως δεν κρύφτηκαν. Πάντοτε οι κομματικοί σχηματισμοί και οι δημοκρατικά εκλεγμένες κυβερνήσεις της Ελλάδας, με γνώση και ευθύνη απέναντι στο χρέος που ανελάμβαναν με εντολή του εκλογικού σώματος, ανάλογα με την ιδεολογική τους εκκίνηση, προσέφεραν έργο στην εξέλιξη της κοινωνίας, της πολιτικής και της διεθνούς ελληνικής εκπροσώπησης.

Περιφερειακές προσκλήσεις

Στη δύση του 2025 διαπιστώνεται ότι:

Οι τριμερείς και διευρυμένες συνεργασίες / στρατηγικές συμμαχίες εκκίνησαν ως οικονομικές πρωτοβουλίες. Όλες αναπτύχθηκαν και ωρίμασαν σε τέτοιον βαθμό, που παρά τις συνεχιζόμενες αναθεωρητικές πολιτικές αυταρχικών ηγεσιών, οι συμμετέχοντες στα τριμερή σχήματα, στα σχήματα 3+1 ή 3+2, ακόμη και στο Ευρωμεσογεικό Φόρουμ Φυσικού Αερίου, μπορούν να απευθύνουν ανοικτή πρόσκληση σε κράτη της περιοχής, που επιθυμούν να ενισχύσουν τις πρωτοπόρες δράσεις συμβάλλοντας στην άμβλυνση των εντάσεων στη δοκιμαζόμενη περιοχή. Τη δημόσια δήλωση του Έλληνα πρωθυπουργού με την οποία υπογραμμίζεται ότι οι περιφερειακές δράσεις δεν στοχεύουν σε αποκλεισμό κρατών της περιοχής στήριξαν η προεδρεύουσα στην Ε.Ε. Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, παρά την κρίση ένοπλης έντασης που αντιμετωπίζει στη Γάζα.

Η Αθήνα, διαβλέποντας τις επερχόμενες διαμορφώσεις, δραστηριοποιήθηκε δημιουργικά για να αναστέλλονται αυταρχισμοί και αναθεωρητισμοί.

Από την Κύπρο στο Ισραήλ και την ευρωατλαντική θωράκιση

Από το 1984 εργάσθηκε με προσοχή ώστε το 2004 η Κυπριακή Δημοκρατία να καταστεί πλήρες μέλος της Ε.Ε. Επέτυχε όταν πολλοί δεν πιστεύαν στη θετική έκβαση του εγχειρήματος να ξεπερασθούν ανυπέρβλητα ευρωπαϊκά και διεθνή εμπόδια. Με την ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε. αναχαιτίσθηκε κάθε τουρκικός αναθεωρητισμός, μένοντας όλες οι τουρκικές απειλές σε εντονότατο και απαράδεκτο διπλωματικό επίπεδο.

Λιμάνια, διάδρομοι και νέες τεχνολογίες

Το 2025 η Ελλάδα αναπτύσσει, χωρίς προκαταλήψεις και αποκλεισμούς, συνεργασίες που θεωρούνται σημαντικές για τη σταθερότητα στην περιοχή και την προώθηση της κοινής ευρωατλαντικής στρατηγικής. Προφανώς προβληματίζονται, χωρίς να ανησυχούν ιδιαίτερα, ανταγωνιστές μας επειδή αυτοί ακόμα ζυγίζουν τις διεθνείς εξελίξεις με το «καντάρι» και όχι με τον «ηλεκτρονικό ζυγό» των πολιτικών και γεωστρατηγικών επιδιώξεων. Όμως η διαπίστωση δεν αποτελεί για τον διπλωματικό προγραμματισμό μας φρένο, αλλά διαβεβαίωση ότι στην περιφερειακή πολιτική ασκούμε ακόμη καθοδηγητική επιρροή παραμένοντες ως εκ τούτου σταθεροί και συνεπείς συνομιλητές των διεθνών δρώντων.

Ο ουσιαστικός ρόλος της Ελλάδος στις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις προσδιορίζεται από ένα πλέγμα που δημιουργείται από τις συνέργειες πολλών παραγόντων. Η διπλωματική στρατηγική που αναπτύσσεται από την Αθήνα συμπεριλαμβάνει την αμυντική θωράκιση των ενόπλων δυνάμεων που συντονίζεται με τα σύγχρονα αμυντικά συστήματα όλων των συμμαχικών και φίλων χωρών. Η δυνατότητα που δημιουργείται υποχρεωτικά συμπεριλαμβάνει στον ευρύτερο αμυντικό ευρωατλαντικό σχεδιασμό το Αιγαίο, την Κύπρο, την ανατολική Μεσόγειο καθώς επίσης και τις ευρωπαϊκές ενεργειακές προσδοκίες όπως αποτυπώνονται στον ευρύτερο Ευρωπαϊκό Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό. Οδοί, αγωγοί και λιμάνια καθώς και χώροι αποθήκευσης ενέργειας δεν περιορίζονται στα μέχρι σήμερα γνωστά σημεία, αλλά συμπεριλαμβάνουν όλους τους δυνατούς ελληνικούς λιμένες και κάθε μελλοντικό ενεργειακό αποθηκευτικό χώρο στην Ελλάδα. Χρήσιμο για την εξωτερική μας πολιτική θα ήταν να αναδεικνύονται οι δημιουργικές δυνατότητες της χώρας υπενθυμίζοντας σε κάθε ενδιαφερόμενο ή ανταγωνιστή ότι ο διάδρομος India – Middle East – Europe Economic Corridor (IMEC) και οι ενεργειακές οδεύσεις διευκολύνονται από τα λιμάνια που γνωρίζουμε, στα οποία προστίθενται Βόλος, Καβάλα, Αλεξανδρούπολη με προοπτικές για λιμένες της Κρήτης και άλλων περιοχών της χερσαίας Ελλάδας, όπως Λαύριο, Ραφήνα, Ηγουμενίτσα και οτιδήποτε νεότερο θα μπορούσε να προστεθεί αξιοποιώντας την τεχνολογία και τις εξελισσόμενες ηλεκτρονικές δυνατότητες, όπως ενδεικτικά πολλοί σκεφτόμαστε, εφαρμογές του 6G και του AI (Artificial Intelligence).

* Ο Θεόδωρος Ι. Θεοδώρου είναι πρέσβης ε.τ.

