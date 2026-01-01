ΠΑΣΟΚ: Τα ανοιχτά μέτωπα – Συνέδριο, προκριματικές, συμμαχίες και θεσμικές συγκρούσεις

Το 2025 κλείνει με το ΠΑΣΟΚ να οδεύει στο συνέδριό του που θα γίνει τον Μάρτιο. Όπως όλα δείχνουν νωρίτερα τελικά από τις 27 του μηνός, καθώς ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει κληθεί τότε στο συνέδριο των Πορτογάλων Σοσιαλιστών.

Οι διαχωριστικές γραμμές αλλά και οι προτάσεις που θα πέσουν στο τραπέζι και θα απασχολήσουν τις διαδικασίες, διαφαίνονται ήδη. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα του Χάρη Δούκα που λίγο πριν από την εκπνοή του έτους άνοιξε ακόμα περισσότερο τα χαρτιά του σε συνέντευξή του στο Action 24 με μια νέα πρόταση, τη διεξαγωγή προκριματικών εκλογών για τους υποψήφιους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ.

Μάλιστα συμπλήρωσε ότι θα πρέπει να υπάρξει μια επιτροπή ψηφοδελτίων για την υλοποίησή της. «Πρέπει να υπάρξει μια επιτροπή ψηφοδελτίων, πάντα έτσι γινόταν. Και πρόταση: να γίνουν προκριματικές εκλογές. Και έτσι να σχηματίσουμε από τη βάση τα ψηφοδέλτιά μας. Βεβαίως και θα είναι μέσα οι βουλευτές, είναι αυτονόητο. Και έτσι δίνουμε μια εικόνα ανοιχτού κόμματος, συμμετοχικού», τόνισε.

Η πρόταση Δούκα για προκριματικές εκλογές των υποψήφιων βουλευτών θα έχει ενδιαφέρον αν θα κατατεθεί προς ψήφιση στο συνέδριο, όπως επίσης και αν θα στηριχθεί από τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Παράλληλα ο δήμαρχος της Αθήνας επέμεινε πως το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει από το συνέδριό του να ψηφίσει ότι δεν θα υπάρξει κανένα ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με τη Ν.Δ., παρά το γεγονός ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει τονίσει ότι η θέση αυτή είναι αυτονόητη και έχει ήδη εκφραστεί δημόσια από τον ίδιο και μάλιστα από το βήμα της ΔΕΘ.

Στις διαχωριστικές γραμμές εντάσσεται και η στρατηγική των συμμαχιών, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να είναι σταθερός στη στρατηγική της αυτόνομης πορείας του ΠΑΣΟΚ, θέτοντας το θέμα των συζητήσεων με τις άλλες δυνάμεις του προοδευτικού χώρου μετά τις κάλπες και εφόσον το κόμμα έχει πετύχει τον εκλογικό του στόχο.

Από την πλευρά του ο Χάρης Δούκας ζητά ανοιχτούς διαύλους από τώρα και εντάσσει στο πλαίσιο των πιθανών συνεργασιών και το κόμμα Τσίπρα, εφόσον αυτό ιδρυθεί και είναι θετικό στον διάλογο.

Με αυτά τα δεδομένα ένα πλαίσιο για τα κρίσιμα θέματα του συνεδρίου είναι εμφανές, όπως και οι διαφορές που υπάρχουν, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να έχει καθαρή υπεροχή ωστόσο στους εσωκομματικούς συσχετισμούς.

Η «μπίρα» Μητσοτάκη

Την ίδια ώρα δεν πέρασε απαρατήρητη από τη Χαριλάου Τρικούπη η αναφορά Μητσοτάκη στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, καθώς στη συνέντευξή του στο Action 24 είπε ότι θα επέλεγε μεταξύ των πολιτικών αρχηγών τον Νίκο Ανδρουλάκη για να πιούν μαζί μια μπίρα και να συζητήσουν.

Ο πρωθυπουργός παράλληλα έκανε άνοιγμα στο ΠΑΣΟΚ για τη στελέχωση των ανεξάρτητων αρχών.

Αρκετοί είδαν την προσέγγιση αυτήν ως μια πίεση στο ΠΑΣΟΚ να μπει στο κάδρο των πιθανών συνομιλητών της Ν.Δ. εφόσον δεν επιτευχθεί ο στόχος της αυτοδυναμίας. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο στην αξιωματική αντιπολίτευση αποκλείουν κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Ν.Δ. και κλείνουν παράλληλα την πόρτα του διαλόγου και για τις ανεξάρτητες αρχές. «Η πρότασή μας για απόλυτη διαφάνεια είναι η πυξίδα των επιλογών μας για να μπει τέλος στις πρακτικές της κυβέρνησης που προσβάλλουν τους θεσμούς», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη.

Το κρίσιμο ξεκίνημα του 2026

Για το ΠΑΣΟΚ λίγο πριν από το τέλος της χρονιάς άνοιξε και ένα ακόμα μέτωπο με την κυβέρνηση εξαιτίας των δηλώσεων του προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη περί αλλαγής του τρόπου μετάδοσης από την τηλεόραση των συνεδριάσεων των Εξεταστικών Επιτροπών.

Η τοποθέτηση του προέδρου της Βουλής έρχεται στον απόηχο της μεγάλης προβολής που είχαν οι εντάσεις κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο ΠΑΣΟΚ που εκτιμούν ότι ο πρόεδρος της Βουλής θέλει να βάλει ένα τέλος στην προβολή των ερωτήσεων που γίνονται στην Εξεταστική και εκθέτουν την κυβέρνηση. «Είναι προφανές πως ο κ. Κακλαμάνης προσπαθεί να κάνει διαχείριση πολιτικού κόστους για λογαριασμό του κ. Μητσοτάκη.

Δεν θα πέσει μαύρο στη διαφάνεια που ζητούν οι πολίτες», τόνισε σε δήλωση του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Για τη Χαριλάου Τρικούπη η συγκεκριμένη τοποθέτηση και η προοπτική να μην μεταδίδονται από το κανάλι της Βουλής οι Εξεταστικές Επιτροπές αποτελεί αφορμή πολέμου με την κυβέρνηση.

Από την πλευρά του ο Νίκος Ανδρουλάκης ρίχνει το βάρος στο Λεκανοπέδιο που τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ είναι αδύναμα σε αντίθεση με εκείνα που καταγράφει στην περιφέρεια.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με διαρκείς περιοδείες σε περιοχές της Αττικής στις οποίες θα παρουσιάζει ο ίδιος το πρόγραμμα του κόμματος, στοχεύει στην τόνωση των δυνάμεών του προκειμένου να κινηθεί προς τα πάνω η βελόνα των μετρήσεων.

Έτσι παράλληλα θα ενεργοποιήσει το σύνολο του κομματικού μηχανισμού ενόψει του συνεδρίου και θα διατηρήσει ζεστές τις επαφές με τους αυτοδιοικητικούς που βρίσκονται κοντά στο ΠΑΣΟΚ.

Η έναρξη του 2026 είναι πολύ κρίσιμη για την αξιωματική αντιπολίτευση καθώς αποτελεί το τελευταίο χρονικό διάστημα που μπορεί να κινείται χωρίς τον ανταγωνισμό των νέων κομμάτων που θα ιδρυθούν, όπως όλα δείχνουν, από την Άνοιξη και μετά.

