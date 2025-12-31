Κυβέρνηση σε πολλαπλή πίεση: Τα αγροτικά μπλόκα, οι δικογραφίες για ΟΠΕΚΕΠΕ και τα σενάρια ανασχηματισμού

Η νέα χρονιά μάλλον δεν μπήκε με το… δεξί στην κυβέρνηση, αφού οι αγρότες βρίσκονται ακόμα στους δρόμους και, όπως δείχνουν όλα, θα παραμείνουν στις θέσεις τους για αρκετό καιρό ακόμα.

Το γεγονός μάλιστα ότι οι πολίτες επιστρέφουν στις δουλειές και τα σπίτια τους χωρίς να είναι ιδιαίτερα οργισμένοι από τις καθυστερήσεις στα μπλόκα, αφού – αντίθετα με ό,τι περίμενε η κυβέρνηση – ο κοινωνικός αυτοματισμός λειτούργησε μάλλον εναντίον της, κάνει πολλούς να πιστεύουν ότι δύσκολα τα τρακτέρ θα φύγουν από τις εθνικές οδούς.

Στις 30 Δεκεμβρίου έκλεισε ένας ολόκληρος μήνας που οι αγρότες είναι στα μπλόκα και η κυβέρνηση εμφανίζεται ανήμπορη να αντιμετωπίσει τις συνέπειες.

Καμία από τις συνταγές που έχει μάθει να ακολουθεί στα δύσκολα – κοινωνικός αυτοματισμός, διασυρμός αγροτικών παραγόντων, διάσπαση του κινήματος – δεν έχει φέρει αποτέλεσμα. Προφανώς στο επόμενο στάδιο θα παγώσει τους λογαριασμούς και σε άλλους αγροτοσυνδικαλιστες με τη λογική ότι αυτοί που βρίσκονται στα μπλόκα είναι λαμόγια, ενώ θα επιτεθεί στο ΚΚΕ για κομματικοποίηση των κινητοποιήσεων.

Πολιτικό κόστος και ΟΠΕΚΕΠΕ

Ωστόσο στο Μέγαρο Μαξίμου αντιλαμβάνονται ότι τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά γι’ αυτούς, αφού περιοχές που είχαν δώσει την εκλογική νίκη στη Ν.Δ., όπως η Κρήτη, πλέον βρίσκονται στα κόκκινα. Το πόσο θα τους στοιχίσει όλη αυτή η ιστορία προφανώς και θα φανεί στις κάλπες.

Μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση έρχονται να προστεθούν και οι φήμες που λένε ότι μέχρι και το τέλος Ιανουαρίου θα έρθει στη Βουλή και δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα σε αυτή βρίσκονται δύο πρώην υπουργοί της κυβέρνησης, κρατικά στελέχη που μιλούν για μίζες και πολλοί βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος.

Κάποιοι μάλιστα υποστηρίζουν ότι για τον λόγο αυτό ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης έσπευσε να προειδοποιήσει ότι σκοπεύει να προτείνει τη μη τηλεοπτική κάλυψη των Προανακριτικών και Εξεταστικών Επιτροπών. Και αυτό γιατί, εάν έγινε ο κακός χαμός με τον «Φραπέ», «Χασάπη» και την κυρία με τη Φεράρι, με ενδεχόμενες νέες αποκαλύψεις που θα αφορούν κυβερνητικά στελέχη η Ν.Δ. θα καταποντιστεί δημοσκοπικά.

Παράλληλα τα κυβερνητικά στελέχη δεν κρύβουν την αγωνία τους για το ενδεχόμενο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να αποστείλει απευθείας τα πολιτικά πρόσωπα που εμπλέκονται στην κατασπατάληση του ευρωπαϊκού χρήματος στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, τότε οι εξελίξεις αναμένονται να είναι ραγδαίες.

Η πίεση από δεξιά

Μέσα σε αυτό το σκηνικό και προκειμένου ο πρωθυπουργός να δείξει ότι κάνει στροφή προς τα εμπρός άρχισαν να κυκλοφορούν τα σενάρια για τον ανασχηματισμό της κυβέρνησης. Η κίνηση αυτή έχει τα ρίσκα της, αφού όσοι βουλευτές μείνουν εκτός κυβερνητικού σχήματος θα βρεθούν απέναντι στο Μέγαρο Μαξίμου.

Με δεδομένο μάλιστα ότι όλες οι δημοσκοπήσεις εμφανίζουν τη Ν.Δ. κάτω από το 30% και άρα με πολύ λιγότερους βουλευτές, κανείς δεν ξέρει πώς θα κινηθούν τα στελέχη του κυβερνώντος κόμματος που θεωρούν ότι θα έχουν ρόλο την επόμενη μέρα.

Παράλληλα οι αλλαγές που μπορεί να κάνει ο πρωθυπουργός στο κυβερνών σχήμα είναι λίγες και μετρημένες, ενώ οι όποιες κινήσεις θα σηματοδοτήσουν την πορεία του κυβερνώντος κόμματος μέχρι τις εκλογές.

Όπως φαίνεται, τη… νύφη θα πληρώσει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, ο οποίος, αν και δεν εμπλέκεται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που υπήρξε μία από τις βασικές αιτίες των αγροτικών κινητοποιήσεων, θα χρειαστεί να «θυσιαστεί» προκειμένου να κατευναστεί η οργή των αγροτών.

Άγνωστο είναι το τι θα γίνει τελικά με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, αφού όλο το προηγούμενο διάστημα υπήρξαν θέματα που ενόχλησαν πολλούς και μέσα στην κυβέρνηση.

Επιπλέον για το νέο κυβερνητικό σχήμα ακούγονται τα ονόματα του πρώην υπουργού Ανδρέα Λοβέρδου, που πρόσφατα εντάχθηκε στη Νέα Δημοκρατία, αλλά και του πρώην υπουργού και στενού συνομιλητή του Κώστα Καραμανλή Ευριπίδη Στυλιανίδη.

Όμως με δεδομένο ότι η Ν.Δ. εμφανίζεται να πιέζεται από τα μικρότερα δεξιά κόμματα και ιδιαίτερα αυτά του Κυριάκου Βελόπουλου και της Αφροδίτης Λατινοπούλου, είναι φυσιολογικό ότι οι όποιες κινήσεις γίνουν θα στοχεύουν την προσέγγιση των ψηφοφόρων αυτών των κομμάτων.

Φυσικά ο πρωθυπουργός αναμένεται να ρίξει το βάρος του και στη Βόρεια Ελλάδα, όπου εκεί ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης εμφανίζεται να σαρώνει.

Εν τω μεταξύ αίσθηση προκάλεσε σε πολλούς η πρόταση του Νικήτα Κακλαμάνη να αυξηθεί το όριο εισόδου των κομμάτων στη Βουλή από 3% σε 5%. Το σενάριο αυτό έχει συζητηθεί κατά καιρούς ιδιαίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου, λέγεται ωστόσο ότι ο ίδιος ο πρωθυπουργός είναι ιδιαίτερα αρνητικός στην αλλαγή αυτή.

Η συγκυρία της επανεμφάνισης αυτού του σεναρίου έχει τη σημασία του, αφού το κυβερνών κόμμα δεν βλέπει πλέον αυτοδυναμία ούτε με τα κιάλια, ενώ την ίδια στιγμή δεν υπάρχει κανείς που να δηλώνει πρόθυμος να συγκυβερνήσει με τη Ν.Δ. Όπως δείχνουν όλα, μόνο η πολιτική πίεση κάποιων κομμάτων μπορεί να δώσει λύση στο θέμα.

