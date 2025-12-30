Τα ρίχνει στο… ΚΚΕ αγροτοσυνδικαλιστής που θέλει διάλογο με την κυβέρνηση – Σαν κομήτες εμφανίζονται και εξυπηρετούν κυβερνητικά συμφέροντα, απαντά η Επιτροπή Μπλόκων

Για το σκεπτικό που οδήγησε στη διασπαστική κίνηση των 18 μπλόκων να ζητήσουν διάλογο με την κυβέρνηση, τοποθετήθηκαν οι αγρότες του μπλόκου «Πράσινα Φανάρια».

Οι αγρότες της Ανατολικής Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα του μπλόκου στα Πράσινα Φανάρια έχουν αποφασίσει ότι δεν θα συμμετάσχουν στην πανελλαδική συνδιάσκεψη του Σαββάτου στα Μάλγαρα, καθώς είχαν διαχωρίσει τη θέση τους ζητώντας να προχωρήσουν άμεσα σε διάλογο με κυβέρνηση.

Σε δηλώσεις του, ο γενικός γραμματέας του αγροτικού συλλόγου Τριλόφου Χρήστος Τσιλιάς, είπε ότι «πρέπει σιγά σιγά να κλείσει αυτή η ιστορία, πρέπει σιγά σιγά να πάμε στο τραπέζι του διαλόγου. Δε φεύγουμε από κανένα μπλόκο, πρέπει να συζητήσουμε με την κυβέρνηση. (…) Ούτε πανελλήνιο υπάρχει ούτε πανελλαδικό ούτε τίποτα. Εδώ αποφασίζει ο κόσμος. Να γίνει διάλογος είναι το μήνυμα που στέλνουμε», ενώ εκτόξευσε αιχμές σε όσους χαρακτήρισαν διασπαστική την κίνηση τους.

Μιλώντας στο Mega αναφέρθηκε σε πρόσωπα της Πανελλαδικής Επιτροπής, κατονομάζοντας τον πρόεδρό της, Βαγγέλη Μαρούδα, αλλά και τον πρόεδρο της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Κώστα Τζέλλα. «Κατ’ αρχήν ο Μαρούδας είναι πρόεδρος του πανελλαδικού οργάνου, ποιος τον ψήφισε αυτόν και είναι πρόεδρος;» είπε, υποστηρίζοντας παράλληλα πως αγρότες που συμμετείχαν στη σύσκεψη της Επανομής «δέχθηκαν πολύ σκληρή κριτική» όταν επέστρεψαν στα μπλόκα τους και αναγκάστηκαν, όπως ανέφερε, να «ισορροπήσουν τα πράγματα».

Μετά βρήκε την ευκαιρία του να επιτεθεί στο… ΚΚΕ, με αφορμή ανακοίνωση του κόμματος που -όπως είπε- παρουσίαζε τους αγρότες που επιδιώκουν διάλογο ως «πρόθυμους». «Από εχθές που έβγαλε επίσημα την ανακοίνωση το ΚΚΕ ότι είμαστε οι πρόθυμοι που θα συζητήσουμε με την κυβέρνηση, μάλλον δεν θέλει πρόθυμους, δεν θέλει να λύσει προβλήματα, δεν πιστεύει σε αστικές κοινωνίες, θέλει κομμουνιστικές κοινωνίες, να μην λύνονται τα προβλήματα, να ταλαιπωρούμε τον κόσμο», δήλωσε, ζητώντας μάλιστα on air διάλογο με τον γενικό γραμματέα του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα.

Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Τριλόφου επέμεινε ότι πίσω από την αντίδραση «υπάρχουν πολιτικά κίνητρα», σημειώνοντας: «Είμαι 35 χρόνια συνδικαλιστής, ουδέποτε καθίσαμε στο τραπέζι με αυτούς τους ανθρώπους και είναι κρίμα να ερχόμαστε σε αντιπαράθεση», ενώ τόνισε ότι «πρέπει να γίνει συντεταγμένα διάλογος» και ότι το ΚΚΕ αντέδρασε «στο άκουσμα της λέξης». Στο ίδιο πλαίσιο εκτίμησε ότι ο διάλογος με τον πρωθυπουργό θα γίνει «μετά τις 10 Ιανουαρίου», λέγοντας: «Θα κλείσουμε 45-50 ημέρες στον δρόμο. Αυτό το κόμμα (ΚΚΕ) δεν θέλει να λύνει προβλήματα, θέλει να ταλαιπωρεί τις αστικές κοινωνίες».

Ο κ. Τσίλιας υποστήριξε ακόμη ότι το ΚΚΕ «έχει ανθρώπους σε κάθε μπλόκο», προσθέτοντας πως «εμείς εδώ τους έχουμε απομονώσει, βρίσκονται 10 χλμ. μακριά», ενώ έκανε αναφορά και στο πώς, κατά το παρελθόν, οι κυβερνήσεις αντιμετώπιζαν τις κινητοποιήσεις, αντιπαραβάλλοντας ότι «τώρα μας καλούν στον διάλογο» και διερωτώμενος «δεν πρέπει κάποια στιγμή να γίνει;». Παράλληλα, δήλωσε ότι δεν θα δώσει το «παρών» στην πανελλαδική σύσκεψη, που αναμένεται να γίνει την Κυριακή, λέγοντας: «Προς Θεού, δεν έχουμε καμία δουλειά… Τι σκοπό έχει αυτή η συνάντηση;».

Στο ίδιο πλαίσιο ο αντιπρόεδρος του Πανσερραϊκού Αγροτικού Συλλόγου, Γιάννης Καρτάλης εξέφρασε την απορία του σχετικά με τις ενστάσεις που έχει εκφράσει το μπλόκο της Νίκαιας στην κίνηση της Επανομής, αφού όπως είπε, ο διάλογος είναι το ζητούμενο από κάθε πλευρά, εφόσον υπάρχουν οι συνθήκες. «Τι είναι αυτό που ενοχλεί; Ο κ. Μαρούδας το λέει κάθε μέρα, όταν δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις να πάμε σε διάλογο. Τι είναι αυτό που ενοχλεί; Υπάρχει κανένας εδώ που θέλει να μείνει εδώ μέχρι το Πάσχα; Πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις», δήλωσε.

Τι απαντά η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων

Πηγές της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων απαντούν μέσω του ThessPost.gr ότι «Με ανθρώπους που σαν κομήτες εμφανίζονται και εξυπηρετούν κυβερνητικά συμφέροντα, δεν θα κάνουμε διάλογο… Η Πανελλαδική υπηρετεί την ενότητα και τα συμφέροντα ολων των ανθρώπων του πρωτογενή τομέα».

Από την πλευρά του ο γεωργός από την Επανωμή Βασίλης Μαυροσκάς ανέλυσε τις «κόκκινες γραμμές» που τέθηκαν στη σύσκεψη ως εξής: το 70% των αιτημάτων που η κυβέρνηση θεωρεί ότι έχει ικανοποιήσει, να θεσμοθετηθούν στη Βουλή, πληρωμές στους κτηνοτρόφους που έχασαν τα κοπάδια τους από ευλογιά, να μη βγαίνουν ‘’στα μανταλάκια’’ τίμιοι αγρότες όπως στα Μάλγαρα, καθώς όπως αναφέρει «το πρόβλημα που βρήκαν τάχα στην ΑΑΔΕ το έχει όλη η βόρεια Ελλάδα».

«Οι αγρότες να συνεχίσουν τον αγώνα τους, όλοι μαζί μέχρι το τέλος» Ο γνωστός τραγουδιστής Δημήτρης Ζερβουδάκης που βρέθηκε στο μπλόκο για συναυλία -που ακυρώθηκε λόγω των θυελλωδών ανέμων-, έστειλε το μήνυμα ότι «για μια ακόμη φορά, η μπάλα βρίσκεται στα χέρια της κυβέρνησης. Αυτή είναι που πρέπει να κάνει τον διάλογο, αυτή είναι που πρέπει να ανοίξει τα μπλόκα. Οι αγρότες κατά τη γνώμη μας πρέπει να συνεχίσουν τον αγώνα τους, όλοι μαζί μέχρι το τέλος».

