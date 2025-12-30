Πάτρα: Άγριος ξυλοδαρμός 15χρονου έξω από σχολείο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ακόμη ένα περιστατικό βίας με θύμα ανήλικο κατεγράφη στην Πάτρα καθώς ένας 15χρονος κατήγγειλε ότι ξυλοκοπήθηκε άγρια έξω από Γυμνάσιο της πόλης.
Όπως αναφέρει το pelop.gr, το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Δευτέρας (29/12), όταν σύμφωνα με την καταγγελία στην ΕΛ.ΑΣ., ο 15χρονος δέχθηκε την απρόκλητη επίθεση δυο αγνώστων ατόμων, οι οποίοι τον χτύπησαν με γροθιές στο πρόσωπο προκαλώντας του σωματικές βλάβες.
Για την υπόθεση σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος δυο αγνώστων.
