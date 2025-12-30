Πάτρα: Άγριος ξυλοδαρμός 15χρονου έξω από σχολείο

Ακόμη ένα περιστατικό βίας με θύμα ανήλικο κατεγράφη στην Πάτρα καθώς ένας 15χρονος κατήγγειλε ότι ξυλοκοπήθηκε άγρια έξω από Γυμνάσιο της πόλης.

Όπως αναφέρει το pelop.gr, το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Δευτέρας (29/12), όταν σύμφωνα με την καταγγελία στην ΕΛ.ΑΣ., ο 15χρονος δέχθηκε την απρόκλητη επίθεση δυο αγνώστων ατόμων, οι οποίοι τον χτύπησαν με γροθιές στο πρόσωπο προκαλώντας του σωματικές βλάβες.

Για την υπόθεση σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος δυο αγνώστων.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Καταργούνται από 01/01/26 τα χάρτινα εισιτήρια στις αστικές συγκοινωνίες

Ρόδος: Συνελήφθη αστυνομικός με μισό κιλό κοκαΐνη, υπηρετεί στο αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ.

Αχαρνές: Χτύπησαν με πέτρα υπάλληλο απορριματοφόρου