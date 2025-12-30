Αχαρνές: Χτύπησαν με πέτρα υπάλληλο απορριματοφόρου

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε υπάλληλος απορριματοφόρου, που τραυματίστηκε από πέτρα στο κεφάλι, στην Αυλίζα Αχαρνών.

Συγκεκριμένα, επίθεση από τέσσερις Ρομά δέχτηκαν υπάλληλοι απορριμματοφόρου, σήμερα το πρωί έξω από τον καταυλισμό στην Αυλίζα Αχαρνών.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, το απορριμματοφόρο του δήμου Αχαρνών είχε σταματήσει στην στάση ΙΣΙΔ και οι υπάλληλοι άδειαζαν τους κάδους, όταν δέχτηκαν αρχικά λεκτική επίθεση από τέσσερις Ρομά, οι οποίοι επέβαιναν σε δύο ΙΧ αυτοκίνητα.

Στη συνέχεια ένας από τους επιβάτες των αυτοκινήτων πέταξε μια πέτρα με αποτέλεσμα να τραυματίσει έναν από τους υπαλλήλους στο κεφάλι.

Ο τραυματίας διακομίστηκε στο ΚΑΤ, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ οι δράστες αναζητούνται.

