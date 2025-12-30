search
30.12.2025 11:04

Ανήλικοι λήστεψαν 59χρονη στις Αχαρνές – Τέσσερις συλλήψεις

30.12.2025 11:04
φωτογραφία αρχείου

Στο αυτόφωρο οδηγήθηκαν τρεις 15χρονοι, καθώς κατηγορούνται ότι λήστεψαν μία 59χρονη γυναίκα στην περιοχή των Αχαρνών.

Οι τρεις ανήλικοι, μαζί με ένα ακόμη άτομο που αναζητείται, επιτέθηκαν στη γυναίκα το μεσημέρι της Δευτέρας (29/12).

Μάλιστα, προσέγγισαν την 59χρονη πεζή, της τράβηξαν βίαια την τσάντα και την πέταξαν στον δρόμο.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν στην περιοχή των Αχαρνών τους κατηγορούμενους και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αχαρνών, όπου ταυτοποιήθηκαν ως δράστες της ανωτέρω αξιόποινης πράξης.

Επιπλέον, συνελήφθη και 38χρονη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

1 / 3