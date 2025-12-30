Ανήλικοι λήστεψαν 59χρονη στις Αχαρνές – Τέσσερις συλλήψεις

Στο αυτόφωρο οδηγήθηκαν τρεις 15χρονοι, καθώς κατηγορούνται ότι λήστεψαν μία 59χρονη γυναίκα στην περιοχή των Αχαρνών.

Οι τρεις ανήλικοι, μαζί με ένα ακόμη άτομο που αναζητείται, επιτέθηκαν στη γυναίκα το μεσημέρι της Δευτέρας (29/12).

Μάλιστα, προσέγγισαν την 59χρονη πεζή, της τράβηξαν βίαια την τσάντα και την πέταξαν στον δρόμο.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν στην περιοχή των Αχαρνών τους κατηγορούμενους και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αχαρνών, όπου ταυτοποιήθηκαν ως δράστες της ανωτέρω αξιόποινης πράξης.

Επιπλέον, συνελήφθη και 38χρονη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Διαβάστε επίσης:

Νέες ταυτότητες: Παράταση στην χρήση των παλιών εγγράφων, λόγω… καθυστερήσεων

Λαμία: Χωρίς αποκλεισμούς παραμένουν τα μπλόκα σε Μπράλο, Αταλάντη, Κάστρο, Θήβα και Νίκαια

Ρέθυμνο: Στο νοσοκομείο 15χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ – Χειροπέδες σε ιδιοκτήτη μίνι μάρκετ