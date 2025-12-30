Μητσοτάκης μετά την αυτοψία στον Βοτανικό: Ένα γήπεδο που αξίζει στον Παναθηναϊκό, γίνεται πλέον πραγματικότητα

Στις εργασίες κατασκευής του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ανάρτησή του στο Χ, μετά την αυτοψία στο χώρο το πρωί της Τρίτης, 30/12.

«Η πρόοδος στην κατασκευή του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού είναι εντυπωσιακή. Ένα γήπεδο που αξίζει στον Παναθηναϊκό και το ονειρεύονταν οι φίλοι του εδώ και πολλές δεκαετίες, γίνεται πλέον πραγματικότητα», έγραψε ο πρωθυπουργός για την πορεία των εργασιών στο υπό ανέγερση νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού.

Η πρόοδος στην κατασκευή του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού είναι εντυπωσιακή. Ένα γήπεδο που αξίζει στον Παναθηναϊκό και το ονειρεύονταν οι φίλοι του εδώ και πολλές δεκαετίες, γίνεται πλέον πραγματικότητα. pic.twitter.com/ZLTuKi04VE — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) December 30, 2025

Ο κ. Μητσοτάκης συνόδευσε την ανάρτησή του με βίντεο από την επίσκεψή του στο χώρο του εργοταξίου, όπου ξεναγήθηκε από τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, και τον πρόεδρο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννη Αλαφούζο.

Διαβάστε επίσης:

Από ποιους θα ακούσουν τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα ο Τασούλας και ο Μητσοτάκης

Μάριος Θεμιστοκλέους: «Έρχονται 5.000 προσλήψεις το 2026 – Θα μονιμοποιηθεί το επικουρικό προσωπικό στο ΕΣΥ»

Ανδρουλάκης στη «Φλόγα»: «Η Πολιτεία έχει χρέος να μη σβήσει η φλόγα της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης» (photos)