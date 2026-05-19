Μητσοτάκης από Coca-Cola 3Ε: Η πολιτική σταθερότητα φέρνει επενδύσεις

Μήνυμα υπέρ της πολιτικής σταθερότητας και της ενίσχυσης της βιομηχανίας έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σχηματάρι, κατά την ομιλία του στα εγκαίνια της νέας γραμμής παραγωγής της Coca-Cola HBC.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει επιλέξει συνειδητά να στηρίξει τη βιομηχανία και τη μεταποίηση, υπογραμμίζοντας ότι η βιομηχανική παραγωγή έχει αυξηθεί πάνω από 20% τα τελευταία επτά χρόνια, ενώ υπάρχουν 3.000 περισσότερες επιχειρήσεις μεταποίησης.

«Κανείς δεν επενδύει χωρίς σταθερότητα»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της πολιτικής σταθερότητας, την οποία χαρακτήρισε βασική προϋπόθεση για την προσέλκυση μακροπρόθεσμων επενδύσεων.

«Κανείς επενδυτής δεν θα επενδύσει μακροπρόθεσμα σε μια χώρα που δεν διασφαλίζει σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον», ανέφερε, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα έχει πλέον ισχυρά δημοσιονομικά θεμέλια.

Όπως είπε, η χώρα «πορεύεται με αυτοπεποίθηση», έχοντας αποδείξει ότι μπορεί να ξεπερνά κρίσεις και να μετατρέπει τις προκλήσεις σε ευκαιρίες.

Έμφαση σε βιομηχανία και μεταποίηση

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η κυβέρνηση κατευθύνει τα κίνητρα του αναπτυξιακού νόμου προς τη βιομηχανία και τη μεταποίηση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, χρηματοδοτούνται σήμερα 930 επενδύσεις, συνολικού ύψους 1,2 δισ. ευρώ, σε τομείς όπου η χώρα διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα.

«Το είπαμε και το κάναμε είναι διαρκές σύνθημα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι έχουν μειωθεί δεκάδες φόροι, εκ των οποίων σημαντικό μέρος αφορά άμεσα τη βιομηχανία.

«Η Ελλάδα που παράγει και εξάγει»

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η αναπτυξιακή προοπτική της χώρας περνά μέσα από τις ιδιωτικές επενδύσεις.

«Μαζί με τις επιχειρήσεις οικοδομούμε την Ελλάδα που παράγει και εξάγει, την Ελλάδα που ευημερεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει τις παρεμβάσεις για την απλοποίηση των διαδικασιών, τη μείωση εισφορών και κρατήσεων, καθώς και την ενίσχυση των επενδυτικών κινήτρων και των προγραμμάτων κατάρτισης.

Η επένδυση της Coca-Cola HBC

Η νέα γραμμή παραγωγής PET στο mega plant της Coca-Cola HBC στο Σχηματάρι αποτελεί επένδυση ύψους 20 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, ο CEO του Ομίλου, Ζόραν Μπογκντάνοβιτς, ανακοίνωσε νέα επένδυση 31 εκατ. ευρώ για Logistics Center νέας γενιάς στην Αθήνα, με ορίζοντα υλοποίησης έως το 2028.

Συνολικά, ο όμιλος έχει επενδύσει 180 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα την τελευταία πενταετία.

Η πρόκληση της παραγωγικότητας

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο ζήτημα της παραγωγικότητας, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να υπολείπεται του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Όπως είπε, η χώρα έχει ακόμη έδαφος να καλύψει, κάτι που προϋποθέτει επιχειρήσεις με μέγεθος, κλίμακα και επενδύσεις στη σύγχρονη τεχνολογία.

