ΤΡΙΤΗ 19.05.2026 16:59
Το Ιράν προειδοποιεί ότι θα ανοίξει νέα μέτωπα αν οι ΗΠΑ επαναλάβουν τις επιθέσεις τους – Περισσότερο χρόνο για διαπραγματεύσεις ζητεί το Κατάρ

Ο ιρανικός στρατός προειδοποίησε ότι θα ανοίξει «νέα μέτωπα», αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναλάβουν τις επιθέσεις τους κατά του Ιράν, που έχουν διακοπεί από τις 8 Απριλίου και την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός.

«Αν ο εχθρός διαπράξει την ανοησία να πέσει σε νέα παγίδα των σιωνιστών και πραγματοποιήσει νέα επίθεση κατά του αγαπημένου μας Ιράν, θα ανοίξουμε νέα μέτωπα εναντίον του», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού Μοχάμαντ Ακραμίνια, όπως μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Isna.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι διέκοψε «προγραμματισμένη επανάληψη» των επιθέσεων κατά του Ιράν αφού η Τεχεράνη διαβίβασε νέα ειρηνευτική πρόταση στην Ουάσινγκτον. Τώρα υπάρχει «μία καλή ευκαιρία» για την επίτευξη συμφωνίας για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, δήλωσε ο Τραμπ.

Από την πλευρά του, το Κατάρ επισημαίνει ότι οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν χρειάζονται «περισσότερο χρόνο».  «Υποστηρίζουμε τη διπλωματική προσπάθεια του Πακιστάν που έχει δείξει σοβαρότητα στην προσέγγιση των μερών και στην εξεύρεση λύσης και πιστεύουμε ότι χρειάζεται περισσότερο χρόνο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, αλ Ανσάρι.

Νωρίτερα, το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε ότι οι εκρήξεις που είχαν ακουστεί νωρίτερα από το νησί Κεσμ προέρχονταν από την εξουδετέρωση μη εκραγέντων εχθρικών πυρομαχικών.

Τι ζητά η Τεχεράνη

Σύμφωνα με τον Γκαριμπαμπάντι, η ιρανική πρόταση περιλαμβάνει επίσης τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, την αποχώρηση αμερικανικών δυνάμεων από περιοχές κοντά στο Ιράν και την καταβολή αποζημιώσεων για τις καταστροφές που, όπως υποστηρίζει η Τεχεράνη, προκάλεσε ο πόλεμος.

Ο Ιρανός αξιωματούχος παρουσίασε την πρόταση ενώ ενημέρωνε μέλη της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του ιρανικού Κοινοβουλίου, υπογραμμίζοντας ότι η Τεχεράνη επιμένει στο «δικαίωμά της» στον εμπλουτισμό ουρανίου και στην ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας.

Το αγκάθι του εμπλουτισμού ουρανίου

Παρά την κινητικότητα στις συνομιλίες, οι διαφορές ανάμεσα στις δύο πλευρές παραμένουν σημαντικές. Το ζήτημα του εμπλουτισμού ουρανίου εξακολουθεί να αποτελεί βασικό σημείο τριβής, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητούν περιορισμούς στο ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, ενώ η Τεχεράνη ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί από αυτό που χαρακτηρίζει νόμιμο δικαίωμά της.

Σύμφωνα με διεθνείς αναφορές, η Ουάσινγκτον αντιμετωπίζει με επιφυλακτικότητα τις ιρανικές προτάσεις, ενώ η Τεχεράνη επιμένει ότι η οποιαδήποτε συζήτηση για το πυρηνικό της πρόγραμμα πρέπει να συνδέεται με ευρύτερες εγγυήσεις ασφαλείας και τερματισμό των εχθροπραξιών.

Κυρώσεις, Ορμούζ και αμερικανική παρουσία

Στο πακέτο των ιρανικών αιτημάτων περιλαμβάνεται και η άρση των μονομερών κυρώσεων, καθώς και αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας που συνδέονται με το Ιράν. Η Τεχεράνη ζητά ακόμη την αποχώρηση αμερικανικών δυνάμεων από την περιοχή, ειδικά από σημεία που θεωρεί ότι βρίσκονται κοντά στην περιφέρεια της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Το θέμα του ναυτικού αποκλεισμού και της κατάστασης στα Στενά του Ορμούζ παραμένει επίσης στην καρδιά της αντιπαράθεσης, καθώς η περιοχή έχει μετατραπεί σε κρίσιμο πεδίο έντασης ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη.

