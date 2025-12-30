search
30.12.2025 15:20

Ανδρουλάκης στη «Φλόγα»: «Η Πολιτεία έχει χρέος να μη σβήσει η φλόγα της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης» (photos)

30.12.2025 15:20
androulakis_floga_3012_1920-1080_new

Δώρα στα παιδιά που φιλοξενούνται στον ξενώνα του Συλλόγου Γονιών Παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια «Φλόγα» πρόσφερε σήμερα το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Από το 1982 έως σήμερα η «Φλόγα» αγκαλιάζει χιλιάδες οικογένειες σε όλη την Ελλάδα, με γραφεία και εκπροσώπους σε όλες τις περιφέρειες. Επίσης είναι πολύτιμος αρωγός των παιδιών που νοσούν από καρκίνο και των οικογενειών τους, δίνοντας έμφαση στην ιατρική, ψυχική και κοινωνική φροντίδα τους.

Η πρόεδρος της «Φλόγας» Μαρία Τρυφωνίδη, υποδεχόμενη τον κ. Ανδρουλάκη, ανέφερε ότι 350 παιδιά τον χρόνο φιλοξενούνται στους ξενώνες του Συλλόγου, ενώ υπογράμμισε τη χρηματοδότηση για συμμετοχή των παιδιών της χώρας μας στα διεθνή πρωτόκολλα θεραπείας, τη φροντίδα με νοσηλευτές στα σπίτια τους, τη συνεισφορά της στην αναβάθμιση του ιατρικού εξοπλισμού, αλλά και τη διοργάνωση μιας σειράς δράσεων όπως κατασκηνώσεις στο εξωτερικό, για να ξανακερδίσουν τα παιδιά την ανεμελιά τους.

«Είναι μια απειλητική ασθένεια αλλά όχι ανίατη. Αυτό το μήνυμα θέλουμε να στείλουμε. Στεκόμαστε στο πλευρό των γονιών, ο αγώνας είναι δικός τους και καλούνται να είναι υπεράνθρωποι», ανέφερε η κ. Τρυφωνίδη.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε: «Είμαι ευγνώμων για τη συνάντηση μας. Μας δίνετε μαθήματα αισιοδοξίας, αλληλεγγύης, γενναιότητας και ανθρωπιάς, ιδίως οι γονείς που μαζί με τα παιδιά δίνουν αυτόν τον τιτάνιο αγώνα. Σας ευχαριστούμε. Έχετε προσφέρει πάρα πολλά από το 1982, στηρίζοντας τα παιδιά που νοσούν και τις οικογένειές τους. Έχουμε χρέος να στηρίξουμε το έργο σας. Δεσμεύομαι ότι θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να υπάρχουν και σύγχρονες υποδομές καθώς και ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη νοσηλεία των παιδιών. Αυτό υπάρχει και στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη που έχουν κάνει γρηγορότερα βήματα από εμάς σε αυτόν τον πολύ ευαίσθητο τομέα.

Η Πολιτεία έχει χρέος να δίνει οξυγόνο και φτερά σε σπουδαίες πρωτοβουλίες, όπως η δική σας. Να είναι κοντά σας, γιατί κάθε Πολιτεία έχει χρέος να μη σβήσει η φλόγα της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης. Αυτό μας κρατά και ενωμένους. Δυστυχώς η χώρα είχε μια μεγάλη ευκαιρία με το Ταμείο Ανάκαμψης να κάνει κάποια βήματα πιο σημαντικά στον τομέα του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Πρέπει να μπουν προτεραιότητες. Τα παιδιά και οι οικογένειες τους είναι πολύ σημαντική προτεραιότητα».

