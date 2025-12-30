Politico: Το ΝΑΤΟ ανησυχεί για την ανάληψη της προεδρίας της ΕΕ από την Κύπρο λόγω Τουρκίας – Τι απαντά η Λευκωσία

Η Κύπρος αναλαμβάνει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1η Ιανουαρίου του 2026, ωστόσο αυτό έχει προκαλέσει μία ανησυχία στο ΝΑΤΟ, σύμφωνα με το Politico.

Στο ρεπορτάζ τους αναφέρουν ότι η ανησυχία τους έχει να κάνει με τις μακροχρόνιες εντάσεις με την Τουρκία, αλλά και το ότι αντιτίθεται σε μια πιο στενή στρατιωτική συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και της Άγκυρας.

Ανώτερος Ευρωπαίος αξιωματούχος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ανησυχούμε πως η Κύπρος θα αφήσει την εχθρότητά της προς την Τουρκία να επηρεάσει τις αμυντικές προτεραιότητες της Ευρώπης».

Όπως σημειώνουν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, η Κύπρος αντιτίθεται στην ένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE, καθώς και στην ευρύτερη ενοποίηση της συνεργασίας ΕΕ–ΝΑΤΟ.

Απαντώντας ωστόσο η Λευκωσία, που είχε ασκήσει την προεδρία και το 2012, τονίζει ότι θα καταβάλει προσπάθειες για τη βελτίωση των σχέσεων των δύο χωρών.

Μιλώντας στο Politico, ο Νίκος Χριστοδουλίδης, δήλωσε ότι το «κλειδί» είναι να πειστεί η Τουρκία να αποδεχθεί την ένταξη της Κύπρου στο πρόγραμμα «Συμμαχία για την Ειρήνη», το οποίο θεωρείται το πρώτο βήμα προς την ένταξη στο ΝΑΤΟ.

Στη συνέχεια, η Κύπρος θα μπορούσε να άρει σταδιακά τα εμπόδια ώστε να καταστεί δυνατή μια στενότερη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας.

«Μπορούμε να οραματιστούμε μια σταδιακή προσέγγιση, με βήματα από την πλευρά της Τουρκίας για την ένταξη της Κύπρου στη “Συμμαχία για την Ειρήνη” και, παράλληλα, θετικά βήματα στις σχέσεις ΕΕ–Τουρκίας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος της Κύπρου.

Κατά τη διάρκεια της 6μηνης θητείας της, η Κύπρος θα κληθεί να προωθήσει σειρά ζητημάτων άμυνας, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών σχεδίων εφαρμογής του SAFE, τα οποία πρέπει να εγκριθούν από το Συμβούλιο. Παράλληλα, είναι πιθανό να διαχειριστεί τις διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόσφατη πρόταση της Επιτροπής για τη μείωση της γραφειοκρατίας για τις αμυντικές εταιρείες.

Έρχεται… πίεση σε Κύπρο και Ελλάδα για το SAFE

Παρότι η ΕΕ και το ΝΑΤΟ αποτελούν διαφορετικές συμμαχίες, παρουσιάζουν σημαντικές ομοιότητες: έχουν 23 κοινά κράτη-μέλη, εδρεύουν στην ίδια πόλη, τις Βρυξέλλες, και διατηρούν στενή συνεργασία.

Το 2019, η Φινλανδία ήταν η τελευταία ευρωπαϊκή χώρα που δεν ανήκε στο ΝΑΤΟ και ανέλαβε την προεδρία του Συμβουλίου, πριν από το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία.

«Πρέπει να δείξουμε ενότητα απέναντι στην απειλή της Ρωσίας. Ο αποκλεισμός της Τουρκίας από τα επικείμενα αμυντικά σχέδια της ΕΕ θα υπονομεύσει αυτόν τον στόχο» ανέφερε ευρωπαίος διπλωμάτης πετώντας το μπαλάκι σε Λευκωσία και Αθήνα για τη στάση τους απέναντι στην Αγκυρα για το SAFE.

Η Τουρκία διαθέτει τον δεύτερο πιο ισχυρό στρατό στο ΝΑΤΟ, αλλά για το πρόγραμμα SAFE, Κύπρος και Ελλάδα αρνούνται να εγκρίνουν την ένταξή της στο πρόγραμμα.

«Η Κύπρος είναι κράτος μέλος που βρίσκεται υπό τουρκική κατοχή. Κατοχή ευρωπαϊκού εδάφους. Τα αμυντικά κονδύλια της ΕΕ δεν μπορούν να διατεθούν στην Τουρκία χωρίς ουσιαστική πρόοδο», αναφέρουν ευρωπαίοι αξιωματούχοι.

