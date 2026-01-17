search
17.01.2026 07:51

Ακυρώθηκαν οι προσκλήσεις της ιρανικής κυβέρνησης στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου

17.01.2026 07:51
Abbas Araghchi

Οι οργανωτές της διάσκεψης του Μονάχου για την ασφάλεια ανέφεραν χθες Παρασκευή ότι ακύρωσαν τις προσκλήσεις που είχαν απευθύνει σε μέλη της ιρανικής κυβέρνησης για τη φετινή εκδήλωση -από τη 13η ως τη 15η Φεβρουαρίου- μετά την πολύνεκρη καταστολή των μαζικών κινητοποιήσεων εναντίον του καθεστώτος.

«Πριν από μερικές εβδομάδες, απευθύνθηκε πρόσκληση σε αντιπροσώπους της ιρανικής κυβέρνησης. Υπό το φως των τρεχουσών εξελίξεων, η διάσκεψη του Μονάχου για την ασφάλεια» τις ακύρωσε, «δεν θα τιμήσει αυτές τις προσκλήσεις», εξήγησε εκπρόσωπος της εκδήλωσης στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Διαδηλώσεις με αφορμή το κόστος ζωής, οι οποίες ξέσπασαν στο Ιράν την 28η Δεκεμβρίου, μεταμορφώθηκαν σε κίνημα αμφισβήτησης του θεοκρατικού καθεστώτος, που θεωρείται ότι συγκαταλέγεται στα σημαντικότερα από ιδρύσεως Ισλαμικής Δημοκρατίας το 1979.

3.428 νεκροί

Η ΜΚΟ Iran Human Rights (IHR), με έδρα τη Νορβηγία, κάνει λόγο για τουλάχιστον 3.428 νεκρούς, υποθέσεις που λέει πως επαλήθευσε η ίδια ή έχουν επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές. Άλλες οργανώσεις κάνουν λόγο για πάνω από 5.000 νεκρούς, ως και πάνω από 20.000. Η διακοπή της πρόσβασης στο διαδίκτυο στην Ισλαμική Δημοκρατία δυσκολεύει το έργο της επαλήθευσης των πληροφοριών για τις ΜΚΟ και τα ΜΜΕ.

Νωρίτερα χθες, εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών ερωτήθηκε σχετικά με τις πληροφορίες που ήθελαν τον ιρανό υπουργό Εξωτερικών, τον Αμπάς Αραγτσί, να έχει προσκληθεί στη διάσκεψη του Μονάχου: «Λαμβανομένης υπόψη της αιματηρής καταστολής των διαδηλώσεων, δεν θεωρούμε ότι η συμμετοχή του θα ήταν προσήκουσα», απάντησε.

«Συστήσαμε να μην προσκληθεί και το τονίσαμε», επέμεινε ο εκπρόσωπος της γερμανικής διπλωματίας.

Η διάσκεψη του Μονάχου για την ασφάλεια χαρακτηρίζεται σημαντικό ετήσιο ραντεβού στο διπλωματικό ημερολόγιο· κατά κανόνα, προσελκύει προσωπικότητες πρώτης γραμμής του πολιτικού και του βιομηχανικού κόσμου.

Το 2025, ο αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς άφησε άναυδους τους Ευρωπαίους, απηχώντας απόψεις λαϊκιστικών και ακροδεξιών κομμάτων και κατηγορώντας τους πως καταπατούν τη δημοκρατία και την «ελευθερία της έκφρασης»: «Σε όλη την Ευρώπη, η ελευθερία της έκφρασης φοβάμαι πως βρίσκεται σε υποχώρηση», πέταξε, προσθέτοντας πως αυτό τον «ανησυχεί περισσότερο» απ’ ό,τι η «απειλή» της Ρωσίας και της Κίνας.

